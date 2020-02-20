Поддержал отмену комиссии за оплату услуг ЖКХ Путин

Когда отменят комиссию пока неизвестно

В.Путин: Сергей Иванович, фракция «Единая Россия» – самая крупная в Государственной Думе, в регионах у вас много сторонников. Большую работу партия ведёт для обеспечения устойчивого, поступательного развития страны. Хочу поблагодарить Вас за это.

Вы знаете, я регулярно встречаюсь с лидерами фракций, у нас с Вами, можно сказать, такая очередная рабочая встреча. Поговорим по всем вопросам, которые Вы считаете наиболее важными в ходе организации законотворческой работы.

С.Неверов: Владимир Владимирович, спасибо за то, что в своём плотном графике дали возможность с Вами поговорить, обсудить те актуальные вопросы, которые именно волнуют и наших граждан, и обсуждаются у нас во фракции и с нашими коллегами.

Вы уделяете большое внимание развитию России именно как социального государства. Мы практически единогласно приняли поправки в первом чтении, внесённые Вами в Основной закон, в Конституцию, и в первую очередь, конечно, поправки, направленные на закрепление социальных гарантий: минимальный размер оплаты труда, индексация социальных выплат, пенсий.

Сейчас идёт достаточно широкое обсуждение, в том числе и, конечно, в Государственной Думе, и мы выезжаем в регионы, интенсивно идёт общение с нашими избирателями.

Не только у нас во фракции, хочу сказать, это практически во всех фракциях, – многие готовят свои поправки. Мы внимательно наблюдаем, как идёт работа в рабочей группе, [заседания] которой Вы проводите, и за дискуссиями, которые там проходят.

Владимир Владимирович, в этой части с учётом того, что все готовят свои предложения, – и наши коллеги по фракции, и Вы встречаетесь отдельно с руководителями фракций, – у меня есть просьба, такое обращение: собрать нас всех вместе, четырёх руководителей фракций, для того чтобы с Вами тоже поговорить на эту тему, обсудить те предложения, которые есть у коллег и которые есть непосредственно у нас.

Мы стараемся работать в рамках нашей рабочей группы. Да, есть представители всех политических фракций в рабочей группе, и они доводят свою позицию, непосредственно обсуждение своих вопросов.

Но я думаю, что было бы правильно попросить Вас собрать нас, четырёх руководителей фракций, для того чтобы эти вопросы ещё дополнительно обсудить.

В.Путин: Хорошо, Сергей Иванович, договорились.

Посмотрю график, и постараемся, как говорится, не откладывать в долгий ящик, встретиться и обсудить все эти вопросы.

С.Неверов: Владимир Владимирович, есть ещё одно Ваше поручение, которое было дано Правительству, чтобы найти решение вопроса по пенсионерам-опекунам, по индексации их пенсий.

Мы достаточно плотно проработали с Правительством разные варианты. Такое решение найдено, законопроект коллегами-депутатами фракции «Единая Россия» подготовлен и внесён.

Мы просили бы поддержать его, и в весеннюю сессию мы могли бы его принять и, естественно, решить этот вопрос, с которым к Вам обращались непосредственно пенсионеры-опекуны.

В.Путин: Хорошо.

Это очень правильное и справедливое решение.

С.Неверов: Ещё одна тема касается жилищно-коммунальных платежей, достаточно острая: нашим гражданам, которые идут оплачивать жилищно-коммунальные платежи, в банках начисляется комиссия на эти платежи.

Это банки делают такое начисление. И у людей, которые исправно осуществляют эти платежи, в первую очередь, конечно, пенсионеры, они самые добросовестные плательщики, это вызывает возмущение, – такая дополнительная нагрузка в части комиссии.

Мы тоже этот вопрос достаточно хорошо обсудили, проработали, обсуждали его с Центральным банком Российской Федерации, они нас поддерживают, – внести такие изменения, чтобы эти комиссии отменить.

Конечно, я понимаю, банки этого, наверное, категорически не хотят, но это было бы справедливо, потому что люди делают обязательные платежи, а им, помимо того что указано, ещё дополнительно начисляется комиссия.

В.Путин: Это такая квазинагрузка…

С.Неверов: Да.

Поддержите нас. Мы готовы такие предложения сделать.

В.Путин: Сформулируйте, конечно.

Источник: Kremlin.ru