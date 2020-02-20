Вместо зэков налоговики. «Последствиями» пригрозил за несанкционированные митинги из-за зданий на территории экс-бригады спецназа ГРУ мэр Бердска

Мэр Бердска высказался по поводу «передачи» зданий под «тюрьму»

Мэр Бердска Евгений Шестернин пригрозил горожанам, которые собираются выходить на митинги из-за якобы передачи зданий экс-бригады ГРУ представителям ГУФСИН.

— Есть такие у нас граждане отдельные, которые после каждого обращения призывают на митинги выходить. Сразу объясняю — несанкционированные митинги имеют административные последствия. Необходимости в их проведении абсолютно нет, будоражить народ на пустой информации, я считаю, не очень корректно, — заявил мэр Бердска Евгений Шестернин.

Волна сообщений о том, что казармы военной части отдали под колонии или исправительный центр не на шутку разозлила жителей Бердска. Когда одни стали всерьез подумывать о переезде, другие ставили подписи под петицией против открытия колонии в Бердске и готовились к митингам.



Однако шумиху вокруг нового «дома» зэков прекратил глава Бердска Евгений Шестернин своим официальным заявлением: здания Минобороны не переданы ГУФСИНу.Однако по информации «Курьер. Среда. Бердск», одна из казарм десантников уже передана архивной службе налоговой инспекции. Там налоговики провели капитальный ремонт. Остальные здания пока пустуют. Есть данные, что все-таки часть оставшихся объектов передадут города, остальные — в различные ведомства. Но военных там больше не будет.Хотя Андрей Некрасов не исключает того, что Минобороны вернет Сибирский военный округ (СибВО ликвидирован, входит в Центральный военный округ) со штабом в Новосибирске. И тогда бердский военный городок снова может стать востребованным по назначению.Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», 67-ю бригаду спецназа ГРУ, дислоцированную в Бердске, расформировали в 2009 году. Через несколько лет туда вошла 24-я бригада — на время ремонта казарм в Новосибирском военном городке. Военнослужащие вновь приехали в бердский военный городок летом 2014-го. Пришлось наводить порядок, поскольку многое было разрушено и разворовано, сообщал «Курьер. Среда. Бердск». Тогда по Бердску поползли слухи, что военные возвращаются навсегда.Руководитель пресс-службы ЦВО Ярослав Рощупкин тогда пояснял, что о возрождении прославленной бердской бригады речь, разумеется не идет, но территорию, которую она занимала, Минобороны решил использовать по назначению.— Рассматривается вопрос использования военного городка в целях размещения некоторых подразделений Центрального военного округа. На постоянной основе, — констатировал полковник Рощупкин. Предполагали, что в Бердск приедут новые военные «штаты». В том числе и в вертолетный полк.Этим планам не суждено сбыться. В подвешенном состоянии находятся и идеи бердской власти создать на территории бывших войсковых частей учебные центры сибирского масштаба. Между тем, жизнь горожанам пока усложняют недостроенные дома Министерства обороны, привлекающие сталкеров и представляющие серьезную угрозу для детей, а также дороги, проложенные по землям военного ведомства. Муниципалитет не может их ремонтировать и благоустраивать — нецелевое использование бюджетных средств.

Видео: Галина Панчева

