Вместо зэков налоговики. «Последствиями» пригрозил за несанкционированные митинги из-за зданий на территории экс-бригады спецназа ГРУ мэр Бердска

Мэр Бердска Евгений Шестернин пригрозил горожанам, которые собираются выходить на митинги из-за якобы передачи зданий экс-бригады ГРУ представителям ГУФСИН.
— Есть такие у нас граждане отдельные, которые после каждого обращения призывают на митинги выходить. Сразу объясняю — несанкционированные митинги имеют административные последствия. Необходимости в их проведении абсолютно нет, будоражить народ на пустой информации, я считаю, не очень корректно, — заявил мэр Бердска Евгений Шестернин.
Волна сообщений о том, что казармы военной части отдали под колонии или исправительный центр не на шутку разозлила жителей Бердска. Когда одни стали всерьез подумывать о переезде, другие ставили подписи под петицией против открытия колонии в Бердске и готовились к митингам.
Однако по информации «Курьер. Среда. Бердск», одна из казарм десантников уже передана архивной службе налоговой инспекции. Там налоговики провели капитальный ремонт. Остальные здания пока пустуют. Есть данные, что все-таки часть оставшихся объектов передадут города, остальные — в различные ведомства. Но военных там больше не будет.
Хотя Андрей Некрасов не исключает того, что Минобороны вернет Сибирский военный округ (СибВО ликвидирован, входит в Центральный военный округ) со штабом в Новосибирске. И тогда бердский военный городок снова может стать востребованным по назначению.
Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», 67-ю бригаду спецназа ГРУ, дислоцированную в Бердске, расформировали в 2009 году. Через несколько лет туда вошла 24-я бригада — на время ремонта казарм в Новосибирском военном городке. Военнослужащие вновь приехали в бердский военный городок летом 2014-го. Пришлось наводить порядок, поскольку многое было разрушено и разворовано, сообщал «Курьер. Среда. Бердск». Тогда по Бердску поползли слухи, что военные возвращаются навсегда.
Руководитель пресс-службы ЦВО Ярослав Рощупкин тогда пояснял, что о возрождении прославленной бердской бригады речь, разумеется не идет, но территорию, которую она занимала, Минобороны решил использовать по назначению.
— Рассматривается вопрос использования военного городка в целях размещения некоторых подразделений Центрального военного округа. На постоянной основе, — констатировал полковник Рощупкин. Предполагали, что в Бердск приедут новые военные «штаты». В том числе и в вертолетный полк.
Этим планам не суждено сбыться. В подвешенном состоянии находятся и идеи бердской власти создать на территории бывших войсковых частей учебные центры сибирского масштаба. Между тем, жизнь горожанам пока усложняют недостроенные дома Министерства обороны, привлекающие сталкеров и представляющие серьезную угрозу для детей, а также дороги, проложенные по землям военного ведомства. Муниципалитет не может их ремонтировать и благоустраивать — нецелевое использование бюджетных средств.
Видео: Галина Панчева