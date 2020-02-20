Коронавирус подозревают у перевозивших грузы из Китая водителей

Двух приамурских водителей, перевозивших грузы из Китая по временному транспортному коридору, госпитализировали в Благовещенске с повышенной температурой и признаками респираторной инфекции, сообщили журналистам в четверг в пресс-службе правительства Амурской области.
Грузовые перевозки из Китая в Приамурье были приостановлены из-за распространения в Китае коронавируса, на фоне этого возник дефицит овощей в торговых сетях. С 7 февраля грузоперевозки возобновили по временной схеме на три часа в день: российские водители доставляют овощи, фрукты и другие грузы из Китая на своих автомобилях.
«Восемнадцатого февраля два водителя, которые осуществляли грузовые перевозки через пункт пропуска Поярково, при обязательном санитарном контрольном осмотре были выявлены с повышением температуры и признаками респираторной инфекции», — сообщили журналистам в пресс-службе.
Глава управления Роспотребнадзора по Амурской области Ольга Курганова сказала, что «состояние изолированных удовлетворительное». «Ситуация аналогичная штатная, мы всегда так действуем при выявлении больного на пунктах пропуска», — сообщила чиновница, ее слова приводит пресс-служба.
Анализы водителей отправили в Новосибирск.
Источник: РИА Новости