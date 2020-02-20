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Недвижимость / Общество

Обманутые дольщики хотят деньги, а не квадратные метры

12:28 20.02.2020 Фото: pixabay.com
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Если проблемный дом решено достроить, то у дольщиков появляется выбор: отказаться от квартиры и получить компенсацию либо дождаться сдачи дома.

Обманутые дольщики хотят деньги, а не квадратные метры
Обманутые дольщики предпочитают деньги вместо квартиры

Обманутые дольщики, чьи дома будут достраиваться с помощью Фонда защиты прав граждан — участников долевого строительства, все чаще хотят получить денежные компенсации вместо квартир. С такой просьбой в фонд обратились уже около 400 человек, и их количество растет, говорит директор подразделения информационного сопровождения участников долевого строительства фонда Михаил Ковалев. По его словам, такие обращения чаще поступают из Ленинградской области и Красноярского края.
Летом прошлого года были расширены полномочия Фонда защиты прав дольщиков. По новым правилам решение — можно ли достроить дом или необходимо выплатить «новоселам» компенсацию — принимает Наблюдательный совет фонда. Сейчас восстанавливаются права 16 тысяч дольщиков в 21 регионе. Большей части граждан, пострадавших от недобросовестных строителей, решено выплатить компенсации — по 120 домам. Однако 78 домов решено достроить, около 8000 дольщиков могут в конце концов получить ключи от квартир. Но у этих покупателей есть выбор — они могут предпочесть жилплощади компенсацию.

«Если принято решение о выплатах, то этот механизм будет применяться ко всем дольщикам конкретного дома. Если же проблемный дом решено достроить, то у дольщиков появляется выбор: отказаться от квартиры и получить компенсацию либо дождаться сдачи дома — одно из двух», — рассказывает партнер юридической фирмы ЮСТ Александр Боломатов. Компенсация рассчитывается по рыночной стоимости квадратного метра жилья на аналогичной территории. Причем если в договоре долевого участия цена выше, чем по итогам оценки, то выплачивается большая из этих сумм.

Если проблемный дом решено достроить, то у дольщиков появляется выбор: отказаться от квартиры и получить компенсацию либо дождаться сдачи дома
«Многие дольщики могут получить даже больше, чем когда-то потратили — превышение сумм доходит до 30%», — говорит руководитель рабочей группы по защите прав дольщиков президиума Генсовета «Единой России» Александр Якубовский. По его словам, желание людей скорее вернуть деньги вполне понятно — ведь кто-то продолжает жить в съемном жилье, кто-то взял ипотеку. Так, Александр Токарев, когда-то вложившийся в жилой комплекс «Щегловская усадьба» в Ленинградской области, за годы ожидания уже успел купить в кредит квартиру и предпочел получить деньги.

Сейчас компенсации получили уже 3,8 тысячи дольщиков. На очереди выплаты по еще 19 объектам, запись на получение компенсаций по ним начнется 25 февраля. В 2020 году в фонде планируют восстановить права еще 40 тысяч граждан. А в целом проблему обманутых дольщиков (их около 200 тысяч) предполагается закрыть к 2023 году. «Благодаря переходу к проектному финансированию и системе эскроу-счетов проблема обманутых дольщиков должна окончательно уйти в прошлое», — считает завкафедрой менеджмента недвижимости РАНХиГС Елена Иванкина.

Источник: РГ

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