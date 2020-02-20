20.02
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Общество / Политика

Мощные гиперзвуковые ракеты установят на подводные лодки в США

12:30 20.02.2020 Фото: tsargrad.tv
0

Новейшими ракетами будут оснащены субмарины класса Вирджиния.

Мощные гиперзвуковые ракеты установят на подводные лодки в США
Подлодки США менее эффективны, чем российские

Новейшее гиперзвуковое оружие США будет в первую очередь установлено на ударные подводные лодки класса Виргиния, сообщает издание USNI News со ссылкой на данные, заложенные в военный бюджет следующего года.

Изначально предполагалось, что гиперзвукововые ракеты будут установлены на более крупные подлодки класса Огайо, однако затем решение было изменено.

По данным USNI, всего на концепцию «быстрого удара» при помощи гиперзвуковых ракет будет потрачено около $1 млрд. Сама программа разработки и внедрения нового оружия рассчитана до 2028 года.

О планах испытаний гиперзвуковых ракет в 2017 году говорил вице-адмирал Терри Бенедикт, который как раз и настаивал на их установке на подлодках класса Огайо. На тот момент он называл новое оружие «монументальным достижением». Указывалось, что подобная ракета может поразить любую цель на планете в течение часа.

В конце января о планах Пентагона провести в 2020 году испытания гиперзвукового оружия написал Bloomberg со ссылкой на американских чиновников. По информации агентства, до конца года оборонное ведомство собирается провести по меньшей мере четыре тестовых запуска гиперзвуковых ракет. Bloomberg отметил, что в январе министр обороны Марк Эспер сообщил об активной работе США над разработкой гиперзвукового оружия, и добавил, что Пентагон получит ракеты раньше, чем это было запланировано.

Источник: РБК

Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Чьи подводные лодки лучше?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

$1,4 млрд заработала основательница Wildberries Татьяну Бакальчук и стала богатейшей женщиной России
14:30 20-02-2020
$1,4 млрд заработала основательница Wildberries Татьяну Бакальчук и стала богатейшей женщиной России
БердскРазрешил гулять в радиусе 5 км от места домашнего ареста обвиняемым в мошенничестве с трубами на коллекторе суд Бердска
14:30 20-02-2020
Разрешил гулять в радиусе 5 км от места домашнего ареста обвиняемым в мошенничестве с трубами на коллекторе суд Бердска
БердскНе допустить колонию УФСИН в город призвали фракцию Единой России депутаты из Бердска
14:27 20-02-2020
Не допустить колонию УФСИН в город призвали фракцию Единой России депутаты из Бердска
Не дала достойного образа жизни пенсионная реформа в России, заявили в Счетной Палате
14:15 20-02-2020
Не дала достойного образа жизни пенсионная реформа в России, заявили в Счетной Палате
БердскМусорная борьба: ФАС рассмотрит дело о нарушении «Экологией-Новосибирск» закона о защите конкуренции в Новосибирской области
14:00 20-02-2020
Мусорная борьба: ФАС рассмотрит дело о нарушении «Экологией-Новосибирск» закона о защите конкуренции в Новосибирской области
5 человек пострадали в жуткой аварии автобуса и грузовика в Новосибирской области
13:45 20-02-2020
5 человек пострадали в жуткой аварии автобуса и грузовика в Новосибирской области
БердскСтартовала работа над спецпроектом «Выпускник-2020». Срочно ждем информацию
13:30 20-02-2020
Стартовала работа над спецпроектом «Выпускник-2020». Срочно ждем информацию
БердскНа масленицу 1 марта на площади возле мэрии зовут жителей Бердска
13:30 20-02-2020
На масленицу 1 марта на площади возле мэрии зовут жителей Бердска
Мертвым нашли убившего 8 человек в кальянных стрелка в Германии
13:15 20-02-2020
Мертвым нашли убившего 8 человек в кальянных стрелка в Германии
БердскС внезапно умершей 13-летней ученицей лицея №6 простился 20 февраля Бердск 2
13:08 20-02-2020
С внезапно умершей 13-летней ученицей лицея №6 простился 20 февраля Бердск