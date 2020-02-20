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Поезд с инновационными вагонами с душем и USB-портами проедет через Бердск

12:45 20.02.2020 Фото: ОАО "РЖД"
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Вагоны оснащены электронным пультом управления и контроля системами жизнеобеспечения, все данные выводятся на сенсорный дисплей.

Поезд с инновационными вагонами с душем и USB портами проедет через Бердск
Первый поезд отправился из Владивостока

ОАО «РЖД» представило во Владивостоке инновационные пассажирские вагоны, обеспечивающие новый уровень комфорта по маршруту из столицы Дальнего Востока до Москвы: в каждом вагоне есть душ, вендинговые автоматы, розетки и USB-порты, передает корреспондент РИА Новости.
Поезд Владивосток — Москва, состоящий из вагонов «нового модельного ряда» производства ОАО «Тверской вагоностроительный завод», отправится в первый рейс в ночь с 20 на 21 февраля. Двухвагонные сцепы обеспечат новый уровень комфорта: в каждом вагоне есть душ, вендинговые автоматы, розетки и USB-порты, сообщил представитель ДВЖД.
«Вагоны оборудованы по последнему слову техники, в них есть всё, начиная с вендинговых автоматов, где пассажир может без проводника приобрести любую продукцию», — сообщил журналистам начальник пассажирского поезда Евгений Васильев.

Он добавил, что вагоны оснащены электронным пультом управления и контроля системами жизнеобеспечения, все данные выводятся на сенсорный дисплей.

На торжественной презентации инновационного состава присутствовали представители РЖД, руководство края и города. Выступающие отмечали, что «новый состав позволит более комфортно проводить время в дороге».
Продуманное пространство купе, по мнению специалистов, создает в пути максимальный комфорт — есть столик-трансформер, солнцезащитные и светонепроницаемые шторы. Возле каждого пассажирского места порт USB или розетка. Пассажир сможет самостоятельного регулировать температуру в купе. В новых вагонах есть пожарная сигнализация и система пожаротушения.
Туалетные комнаты оснащены сенсорными кранами для бесконтактной подачи воды и мыла, а также электросушилками для рук. В вагоне установлен пеленальный столик для пассажиров с маленькими детьми.
Путь в 9300 километров от Владивостока до Москвы новый состав пройдёт почти за 160 часов. Пассажирам поезда предоставляется возможность увидеть практически всю Россию.
«В пути следования предусмотрены остановки в Хабаровске, Улан Удэ, Иркутске, Красноярске, Новосибирске, Екатеринбурге, Ярославле и других городах», — отметили представители компании.

Источник: РИА Новости

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От редакции

Любите путешествовать?

Аноним, 20 февраля 2020 12:58
Инновационные поезда хорошо, но... Пару недель назад родственник садился в такой вагон (стоянка 2 минуты). Проводник на кнопочку нажимает... а дверь не открывается. И пришлось ему с тремя баулами бежать в следующий вагон, а потом тащиться по вагонам!
Гость, 20 февраля 2020 13:19
Два года назад ехал в таком вагоне из Нижнего Новгорода. Попутчики, немцы и чехи, ехавшЫе на Байкал, просто офигевали! Не могли сами себе поверить, что в "отсталой Раше" есть такие поезда.
Аноним, 20 февраля 2020 13:53
Европейские отмыли что ли? Нано технологии????

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