"Метаболизм: какие продукты быстро ускорят обмен веществ"

Вы хотите дать вашему организму метаболический импульс? Затем в следующий раз отправляйтесь за этими овощами, потому что они являются настоящим чудом, когда дело доходит до стимуляции обмена веществ. Плюс рецепт вкусного яблочно-огуречного смузи с базиликом.

брокколи

Брокколи содержит кальций, известный как сжигатель жира, а также много витамина С. Очень хорошая комбинация, если необходимо повысить метаболизм и излишки воды.

спаржа

Спаржа — идеальная пища для очищения организма. При употреблении спаржи уровень глутатиона в организме увеличивается. Глютеин является эндогенным антиоксидантом и участвует во всех эндогенных лечебных и защитных мероприятиях.

цикорий

Цикорий способствует выработке желчи и тем самым поддерживает функцию печени по очистке крови и избавлению от вредных веществ. В дополнение к истощению и детоксикации витаминов и минералов, таких как калий, фосфор и кальций, цикорий содержит волокно инулина. Считается, что он благотворно влияет на кишечную флору и укрепляет иммунную систему.

укроп

Луковицы фенхеля богаты клетчаткой и фолиевой кислотой и даже предупреждают рак толстой кишки. Волокна, содержащиеся в луковице фенхеля, помогают связывать и удалять нежелательные вещества и организмы в кишечнике.

листовая капуста

Содержание витамина А в капусте побивает все рекорды: в 100 г содержится более чем в два раза больше суточной нормы. Капуста содержит почти все витамины группы В и кальций, который в сочетании с витамином С также способствует метаболизму. Обладает живительным и профилактическим действием против запоров, помогает снизить концентрацию холестерина и жира в крови и обеспечивает здоровую флору кишечника.

огурцы

Салат из огурцов на 95 процентов состоит из воды, с низким содержанием калорий и до сих пор содержит калий, железо, магний, кальций и витамины А, К и С. Большинство из них, кстати, находятся в их кожуре. В дополнение к метаболизму, огурец также поддерживает гидратацию организма и помогает избавиться от нежелательных веществ.

морковь

Морковь вызывает желудочно-кишечный тракт. Они не только являются отличными поставщиками витамина А, они также содержат различные витамины К и С, а также калий, кальций, фосфор и магний. Вы можете выделять накопленные загрязняющие вещества и очищать наши тела.

брюссельская капуста

Много витамина С, минералов, антиоксидантов и серы: в брюссельской капусте много хорошего. В частности, сера очищает организм. Говорят, что он активирует ферменты, которые помогают укрепить и защитить печень.

Свекла

Свекла поддерживает функцию клеток печени и желчного пузыря. Говорят, что он оказывает пищеварительное и мочегонное действие и помогает организму быстро удалить нежелательные вещества. Считается, что минерал и клетчатка, содержащиеся в свекле, предотвращают задержку воды и улучшают функцию почек.

шпинат

Шпинат содержит фолиевую кислоту и, благодаря множеству витаминов и минералов, а также хлорофилл, отвечающий за зеленый цвет листьев, оказывает пищеварительное действие.

лук

Лук подходит для базового очищения организма: лук богат антиоксидантами и содержит серосодержащие аминокислоты, которые необходимы для накопления глютена. А это, в свою очередь, чрезвычайно полезно для устранения нежелательных веществ и организмов.

Яблочно-огуречный смузи с базиликом

Ингредиенты для 2 смузи

1 яблоко (Boskoop)

1 огурец

50 г базилика

50 г молодого шпината

100 мл пахты

соль

Вымойте и измельчите огурец и шпинат. Вымойте яблоко, порежьте его на мелкие кусочки и удалите семена. Сорвите листья базилика. Обработайте все щепоткой соли в блендере. Затем добавьте пахту и заполните стаканами.