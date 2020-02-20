На 39% увеличат бюджетные места в вузах к 2030 году в России

Сегодня в России 691 тысяча одиннадцатиклассников, а к 2030 году их будет уже 960 тысяч.

Спрос на высшее образование вырастет на 40 процентов

К 2030 году спрос на высшее образование у выпускников российских школ вырастет на 40 процентов. Такие данные озвучил на заседании совета ректоров России министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков. Сегодня в России 691 тысяча одиннадцатиклассников, а к 2030 году их будет уже 960 тысяч.

По словам министра, курс на увеличение бюджетных мест преимущественно в региональных вузах вызвал у руководства некоторых центральных университетов опасения.

— Цифры приема у вузов центрального региона не только сохранятся, но даже немного подрастут, — заверил Валерий Фальков. Предусмотрено, что к 2030 году в регионах число бюджетных вырастет на 39 процентов, в столичных вузах — на 25.

Министр впервые встретился с ректорским сообществом и четко обозначил вектор развития высшего образования: трансформация возможна только в тесном контакте с губернаторами и ведущими вузами страны. «В одиночку сделать это невозможно», — подчеркнул он.

Министр пообещал ректорам, что в ближайшее время представит им, а также губернаторам регионов новый механизм распределения бюджетных мест в вузах. «Работа практически завершена. Готовую методику мы будем обсуждать на всех площадках, выслушаем все мнения, — сказал Фальков. — Она не будет принята, если большинство не признаёт ее справедливой».

Напомним, новый подход к расчету контрольных цифр приема в вузы состоит в том, чтобы регион исходил из потребности в выпускниках, а не в абитуриентах. Президент Российского союза ректоров, ректор МГУ им. Ломоносова Виктор Садовничий высказал мнение, что необходимо расширять практику индивидуальных образовательных траекторий студентов, в том числе и для получения второй специальности.

— В первую очередь к такому переходу должен быть готов коллектив вуза, — подчеркнул Валерий Фальков. — Я рекомендовал бы не спешить, если в вузе нет понимания, как и зачем это делается. Сначала есть смысл изучить успешные практики коллег, например, ВШЭ, ИТМО, Томского госуниверситета.

Индивидуализация ставит вопрос перехода на сетевые подходы управления вузом: ведь если каждый из, допустим, 5 тысяч студентов будет учиться по своей траектории, потребуется 5 тысяч расписаний. «Нужно развивать цифровые системы управления университетом», — считает министр. Однако это не значит, что вся система высшего образования должна разом перейти на индивидуальные траектории.

— Нет такой практики, которую можно легко взять и внедрить в нашу систему образования, — подытожил Валерий Фальков. — Во многом это будет наш с вами уникальный опыт.

Между тем

Десять российских вузов вошли в топ-100 нового рейтинга университетов стран с активно развивающейся экономикой, который представила британская компания Times Higher Education (THE). Он охватывает более 500 вузов из 48 стран мира. Пятое место в мире у МГУ, 12-е — у МФТИ, на 18-м Высшая школа экономики. Также в первую сотню попали МИФИ, Университет ИТМО, Томский госуниверситет, Санкт-Петербургский политех, Новосибирский госуниверситет, МИСиС, на сотом месте — Санкт-Петербургский госуниверситет. Рейтинг подсчитывается по 13 показателям, в частности преподавание, среда обучения, исследования, цитирование.

Источник: РГ