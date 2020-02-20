Иск на 8,4 млн рублей предъявил к обвиняемым в мошенничестве на трубах коллектора прокурор Бердска

Исковое требование рассмотрят в рамках судебного разбирательства. Экс-руокводител УКСа Бердска Алексей Егошин, Юрий Бекетов, а также гендиректор компании «Росстрой» Константин Михайленко все еще находятся под домашним арестом.

Гособвинитель Светлана Тарасова зачитывала обвинительное заключение 2,5 часа

Сегодня, 20 февраля, стартовало судебное разбирательство по уголовному экс-руководителей УКСа Бердска Юрия Бекетова и Алексея Егошина, а также гендиректора компании «Росстрой» Константина Михайленко. Помощник прокурора Бердска Светлана Тарасова попросила судью бердского городского суда приобщить к материалам дело исковое требование на 8,4 млн рублей. Именно такую сумма должнв солидарно возместить обвиняемые в мошенничестве на канализационном коллекторе по мнению следствия.

На протяжении 2,5 часов гособвинитель зачитывала обвинительное заключение, с которым обвиняемые в преступлении ознакомились еще 6 февраля. Стоит отменить, что потерпевшей стороной по этому гоуловному делу признан муниципалитет. однако сегодня потерпевшая сторона в зал суда не явилась. Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», фигурантов дела о хищении денег на строительстве канализационного коллектора по ул. Первомайской в Бердске выпустили под домашний арест. Такое решение приняла судья Татьяна Васюхневич 16 января.

Бекетов и Михайленко находились за решеткой 9 месяцев после ареста. Егошина арестовали в декабре 2019 года. Они находятся домашним арестом до 22 февраля.

Решение суда об освобождении и обвиняемые и их родные, присутствовавшие в зале заседания встретили со слезами радости. Однако всем роим фигурантам дела придется носить электронные браслеты и выполнять ограничительные требования.После суда обвиняемые поехали за вещами в ИВС, а оттуда их развезли по домам. Следующее судебное заседание состоится 18 марта.



По версии следствия

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», 14 декабря 2019 Егошину предъявлены обвинения по двум статьям уголовного кодекса и трем эпизодам. Он обвиняется в мошенничестве, совершенном организованной группой и с использованием своего служебного положения.

— Постановлением Бердского городского суда от 14 декабря 2019 года обвиняемому Егошину избрана мера пресечения в виде заключения под стражу 1 месяц 8 суток по 21 января 2020 года, — уточнила помощник председателя суда Наталья Сафронова.

Уголовное дело связано с реконструкцией канализационного коллектора на ул. Первомайской. В ходе работ на коллекторе еще в 2015 году чугунные трубы заменили. И на протяжении нескольких лет вместо чугунных использовали полипропиленовые. Тогда как первые в два раза дороже. Егошин своей вины не признал и сотрудничать со следствием отказался.

Напомним, что экс-директор УКС уволился с должности по собственному желанию полгода назад. Егошин отработал 6 лет на посту директора УКС. До этого полгода был специалистом в ведомстве. После ухода Егошина лишь месяц его обязанности выполнял заместитель Юрий Бекетов. Бекетова и гендиректора ООО «Росстрой» Константина Михайленко обвинили в мошенничестве с причинением ущерба городу в особо крупном размере. По версии следствия, они в 2017-2018 годах занизили стоимость работ, проложив не чугунные, а более дешевые полипропиленовые трубы под дорогой. А разницу якобы положили себе в карман.

Спустя 8 месяцев после возбуждения первого уголовного дела следователи выявили, что по аналогичной схеме по удешевлению труб в 2015 году сработал с тем же подрядчиком «Росстрой» и Алексей Егошин.

Как сообщал Курьер. Среда. Бердск», родные и знакомые Юрия Бекетова, не веря в его виновность, неоднократно выходили на акции протеста.