20.02
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Новости Бердска / Общество

Иск на 8,4 млн рублей предъявил к обвиняемым в мошенничестве на трубах коллектора прокурор Бердска

12:38 20.02.2020, Марина Волкова Фото: Марины Волковой
0

Исковое требование рассмотрят в рамках судебного разбирательства. Экс-руокводител УКСа Бердска Алексей Егошин, Юрий Бекетов, а также гендиректор компании «Росстрой» Константин Михайленко все еще находятся под домашним арестом.

Иск на 8,4 млн рублей предъявил к обвиняемым в мошенничестве на трубах коллектора прокурор Бердска
Гособвинитель Светлана Тарасова зачитывала обвинительное заключение 2,5 часа
Сюжет: Бекетов
Иск на 8,4 млн рублей предъявил к обвиняемым в мошенничестве на трубах коллектора прокурор Бердска

Разрешил гулять в радиусе 5 км от места домашнего ареста обвиняемым в мошенничестве с трубами на коллекторе суд БердскаИск на 8,4 млн рублей предъявил к обвиняемым в мошенничестве на трубах коллектора прокурор БердскаЕщё 21 новость

Сегодня, 20 февраля, стартовало судебное разбирательство по уголовному экс-руководителей УКСа Бердска Юрия Бекетова и Алексея Егошина, а также гендиректора компании «Росстрой» Константина Михайленко. Помощник прокурора Бердска Светлана Тарасова попросила судью бердского городского суда приобщить к материалам дело исковое требование на 8,4 млн рублей. Именно такую сумма должнв солидарно возместить обвиняемые в мошенничестве на канализационном коллекторе по мнению следствия.

На протяжении 2,5 часов гособвинитель зачитывала обвинительное заключение, с которым обвиняемые в преступлении ознакомились еще 6 февраля. Стоит отменить, что потерпевшей стороной по этому гоуловному делу признан муниципалитет. однако сегодня потерпевшая сторона в зал суда не явилась. Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», фигурантов дела о хищении денег на строительстве канализационного коллектора по ул. Первомайской в Бердске выпустили под домашний арест. Такое решение приняла судья Татьяна Васюхневич 16 января.

Бекетов и Михайленко находились за решеткой 9 месяцев после ареста. Егошина арестовали в декабре 2019 года. Они находятся домашним арестом до 22 февраля.

Решение суда об освобождении и обвиняемые и их родные, присутствовавшие в зале заседания встретили со слезами радости. Однако всем роим фигурантам дела придется носить электронные браслеты и выполнять ограничительные требования.После суда обвиняемые поехали за вещами в ИВС, а оттуда их развезли по домам. Следующее судебное заседание состоится 18 марта.


По версии следствия

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», 14 декабря 2019 Егошину предъявлены обвинения по двум статьям уголовного кодекса и трем эпизодам. Он обвиняется в мошенничестве, совершенном организованной группой и с использованием своего служебного положения.

— Постановлением Бердского городского суда от 14 декабря 2019 года обвиняемому Егошину избрана мера пресечения в виде заключения под стражу 1 месяц 8 суток по 21 января 2020 года, — уточнила помощник председателя суда Наталья Сафронова.

Уголовное дело связано с реконструкцией канализационного коллектора на ул. Первомайской. В ходе работ на коллекторе еще в 2015 году чугунные трубы заменили. И на протяжении нескольких лет вместо чугунных использовали полипропиленовые. Тогда как первые в два раза дороже. Егошин своей вины не признал и сотрудничать со следствием отказался.

Напомним, что экс-директор УКС уволился с должности по собственному желанию полгода назад. Егошин отработал 6 лет на посту директора УКС. До этого полгода был специалистом в ведомстве. После ухода Егошина лишь месяц его обязанности выполнял заместитель Юрий Бекетов. Бекетова и гендиректора ООО «Росстрой» Константина Михайленко обвинили в мошенничестве с причинением ущерба городу в особо крупном размере. По версии следствия, они в 2017-2018 годах занизили стоимость работ, проложив не чугунные, а более дешевые полипропиленовые трубы под дорогой. А разницу якобы положили себе в карман.

Спустя 8 месяцев после возбуждения первого уголовного дела следователи выявили, что по аналогичной схеме по удешевлению труб в 2015 году сработал с тем же подрядчиком «Росстрой» и Алексей Егошин.

Как сообщал Курьер. Среда. Бердск», родные и знакомые Юрия Бекетова, не веря в его виновность, неоднократно выходили на акции протеста.

Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Оспорят сумму в суде?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

БердскРазрешил гулять в радиусе 5 км от места домашнего ареста обвиняемым в мошенничестве с трубами на коллекторе суд Бердска
14:30 20-02-2020
Разрешил гулять в радиусе 5 км от места домашнего ареста обвиняемым в мошенничестве с трубами на коллекторе суд Бердска
БердскНе допустить колонию УФСИН в город призвали фракцию Единой России депутаты из Бердска
14:27 20-02-2020
Не допустить колонию УФСИН в город призвали фракцию Единой России депутаты из Бердска
Не дала достойного образа жизни пенсионная реформа в России, заявили в Счетной Палате
14:15 20-02-2020
Не дала достойного образа жизни пенсионная реформа в России, заявили в Счетной Палате
БердскМусорная борьба: ФАС рассмотрит дело о нарушении «Экологией-Новосибирск» закона о защите конкуренции в Новосибирской области
14:00 20-02-2020
Мусорная борьба: ФАС рассмотрит дело о нарушении «Экологией-Новосибирск» закона о защите конкуренции в Новосибирской области
5 человек пострадали в жуткой аварии автобуса и грузовика в Новосибирской области
13:45 20-02-2020
5 человек пострадали в жуткой аварии автобуса и грузовика в Новосибирской области
БердскСтартовала работа над спецпроектом «Выпускник-2020». Срочно ждем информацию
13:30 20-02-2020
Стартовала работа над спецпроектом «Выпускник-2020». Срочно ждем информацию
БердскНа масленицу 1 марта на площади возле мэрии зовут жителей Бердска
13:30 20-02-2020
На масленицу 1 марта на площади возле мэрии зовут жителей Бердска
Мертвым нашли убившего 8 человек в кальянных стрелка в Германии
13:15 20-02-2020
Мертвым нашли убившего 8 человек в кальянных стрелка в Германии
БердскС внезапно умершей 13-летней ученицей лицея №6 простился 20 февраля Бердск 2
13:08 20-02-2020
С внезапно умершей 13-летней ученицей лицея №6 простился 20 февраля Бердск
Запретили ввозить посылки с едой из Китая из-за смертельного коронавируса россиянам
13:00 20-02-2020
Запретили ввозить посылки с едой из Китая из-за смертельного коронавируса россиянам