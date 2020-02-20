Как определяется место жительства гражданина? Без регистрации — штраф!

Местом жительства гражданина по общему правилу признается жилое помещение (например, жилой дом, квартира, комната), где он постоянно или преимущественно проживает в качестве собственника, по договору найма.

Проживание гражданина РФ по месту пребывания или по месту жительства в жилом помещении без регистрации свыше установленных сроков влечет наложение административного штрафа в размере от 2 000 до 3 000 руб.

Место жительства гражданина определяется по месту его постоянного или преимущественного проживания, для детей до 14 лет — по месту жительства их законных представителей. Как правило, место жительства подтверждается соответствующей регистрацией (пропиской).

Местом жительства гражданина по общему правилу признается жилое помещение (например, жилой дом, квартира, комната), где он постоянно или преимущественно проживает в качестве собственника, по договору найма (поднайма), договору найма специализированного жилого помещения либо на иных законных основаниях и в котором он зарегистрирован по месту жительства (п. 1 ст. 20 ГК РФ; абз. 8 ст. 2 Закона от 25.06.1993 N 5242-1; абз. 2 п. 3 Правил, утв. Постановлением Правительства РФ от 17.07.1995 N 713).

Справка. Регистрация по месту жительства



Регистрация гражданина по месту жительства — это его постановка на регистрационный учет по месту жительства, то есть фиксация в установленном порядке сведений о месте жительства гражданина и о его нахождении в данном месте жительства (абз. 4 ст. 2 Закона N 5242-1).

При этом под постоянным местом жительства понимается место, где гражданин обосновался в силу сложившихся обстоятельств. Под местом преимущественного проживания понимается место, где гражданин проживает больше, чем в других местах, либо вынужден находиться в силу сложившихся обстоятельств (Апелляционное определение Московского городского суда от 24.07.2013 по делу N 11-23418/13).

Место жительства гражданина может быть установлено судом на основе различных юридических фактов, не обязательно связанных с регистрацией его компетентными органами, поскольку регистрация или ее отсутствие не могут служить основанием ограничения или условием реализации прав и свобод граждан (ч. 2 ст. 3 Закона N 5242-1; Определение Конституционного Суда РФ от 05.10.2000 N 199-О).

Изменение гражданином места жительства влечет снятие его с регистрационного учета по прежнему месту жительства. Таким образом, в один период времени у гражданина не может быть более одного места жительства (ст. 7 Закона N 5242-1; пп «а» п. 31 Правил N 713).

Вместе с тем законодательством предусмотрена возможность регистрации гражданина одновременно по месту жительства и по месту пребывания. При этом регистрация по месту пребывания производится без снятия с регистрационного учета по месту жительства (ч. 1 ст. 5 Закона N 5242-1).

Справка. Место пребывания

Местом пребывания признают гостиницу, санаторий, дом отдыха, пансионат, кемпинг, туристскую базу, медицинскую организацию или другое подобное учреждение, учреждение уголовно-исполнительной системы, исполняющее наказания в виде лишения свободы или принудительных работ, либо жилое помещение, не являющееся местом жительства гражданина РФ, в которых он проживает временно (абз. 7 ст. 2 Закона N 5242-1; абз. 1 п. 3 Правил N 713).

Местом жительства детей, не достигших 14 лет, признается место жительства их законных представителей — родителей, усыновителей, опекунов (п. 2 ст. 20, п. 1 ст. 32 ГК РФ).

Место жительства детей при раздельном проживании родителей устанавливается соглашением родителей. При отсутствии такого соглашения спор между родителями разрешается судом исходя из интересов и с учетом мнения детей. При этом суд учитывает привязанность ребенка к каждому из родителей, братьям и сестрам, возраст ребенка, нравственные и иные личные качества родителей, отношения между каждым из родителей и ребенком, возможность создания ребенку условий для воспитания и развития (род деятельности, режим работы родителей, материальное и семейное положение родителей и другое) (п. 3 ст. 65 СК РФ).

Обратите внимание! Проживание гражданина РФ по месту пребывания или по месту жительства в жилом помещении без регистрации свыше установленных сроков влечет наложение административного штрафа в размере от 2 000 до 3 000 руб., а в гг. Москве и Санкт-Петербурге — от 3 000 до 5 000 руб. (ч. 1, 2 ст. 19.15.1 КоАП РФ).

Материал подготовлен специалистами Консультант.Плюс/Азбука права