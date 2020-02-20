Какие льготы и выплаты положены инвалидам Великой Отечественной войны?

В связи с участием граждан в Великой Отечественной войне (далее — ВОВ) законодательством РФ предусмотрены меры социальной поддержки, в частности, участников ВОВ, лиц, награжденных знаком «Жителю блокадного Ленинграда», тружеников тыла, а также инвалидов ВОВ

Инвалиды ВОВ имеют право на ежемесячную денежную выплату, однократное обеспечение жильем, льготный прием в организации соцобслуживания, обеспечение протезами и протезно-ортопедическими изделиями, право на льготы по НДФЛ, земельному налогу, госпошлине и др.

В связи с участием граждан в Великой Отечественной войне (далее — ВОВ) законодательством РФ предусмотрены меры социальной поддержки, в частности, участников ВОВ, лиц, награжденных знаком «Жителю блокадного Ленинграда», тружеников тыла, а также инвалидов ВОВ (ст. ст. 14, 15, 18, 20 Закона от 12.01.1995 N 5-ФЗ).

Далее рассмотрим льготы и выплаты, полагающиеся инвалидам ВОВ.

Справка. Инвалиды ВОВ

К инвалидам ВОВ относятся, в частности (ст. 4 Закона N 5-ФЗ):

военнослужащие, в том числе уволенные в запас, проходившие военную службу либо временно находившиеся в воинских частях, штабах и учреждениях, входивших в состав действующей армии, партизаны, члены подпольных организаций, действовавших в период ВОВ на временно оккупированных территориях СССР, рабочие и служащие, работавшие в районах боевых действий, ставшие инвалидами вследствие ранения, контузии, увечья или заболевания, полученных в период ВОВ в районах боевых действий, и приравненные по пенсионному обеспечению к военнослужащим воинских частей, входивших в состав действующей армии;

военнослужащие, лица рядового и начальствующего состава органов внутренних дел и органов государственной безопасности, бойцы и командный состав истребительных батальонов, взводов и отрядов защиты народа, ставшие инвалидами вследствие ранения, контузии, увечья или заболевания, полученных при выполнении боевых заданий в период с 22.06.1941 по 31.12.1951, а также при разминировании территорий и объектов на территории СССР и территориях других государств, включая операции по боевому тралению в период с 22.06.1941 по 31.12.1957 согласно решениям Правительства СССР;

лица, обслуживавшие действующие воинские части Вооруженных Сил СССР, находившиеся на территориях других государств, и ставшие инвалидами вследствие ранения, контузии, увечья или заболевания, полученных в период ведения в этих государствах боевых действий.

Меры социальной поддержки

Инвалиды ВОВ имеют право, в частности, на следующие меры социальной поддержки (п. 1 ст. 13, п. 1 ст. 14, пп. 1 п. 1, пп. 1 п. 4 ст. 23.1 Закона N 5-ФЗ; п. 2 Приложения 2 к Соглашению, заключенному в г. Москве 15.04.1994; п. 1 Постановления Правительства РФ от 29.01.2020 N 61):

1)льготы по пенсионному обеспечению;

2)однократное обеспечение за счет средств федерального бюджета жильем лиц, нуждающихся в улучшении жилищных условий и вставших на учет до 01.01.2005, независимо от их имущественного положения;

3)внеочередную установку квартирного телефона;

4)преимущество при вступлении в жилищные, жилищно-строительные, гаражные кооперативы, первоочередное право на приобретение садовых земельных участков или огородных земельных участков;

5)компенсацию установленных расходов на оплату жилья и коммунальных услуг в размере 50%;

6)сохранение права на получение медицинской помощи в медицинских организациях, к которым они были прикреплены в период работы до выхода на пенсию;

7)обеспечение протезами (кроме зубных) и протезно-ортопедическими изделиями;

внеочередной прием в организации социального обслуживания, предоставляющие услуги в стационарной и полустационарной форме, а также внеочередное обслуживание организациями, предоставляющими услуги в форме социального обслуживания на дому;

9)получение ежемесячной денежной выплаты (ЕДВ) (с 01.02.2020 — 5 565,32 руб.).

Получателям ЕДВ могут предоставляться социальные услуги (обеспечение лекарствами, предоставление санаторно-курортной путевки, бесплатный проезд на пригородном железнодорожном транспорте, а также на междугородном транспорте к месту лечения и обратно). При этом размер ЕДВ уменьшается на их стоимость (п. 1 ст. 6.1, ч. 1 ст. 6.2, ч. 2 ст. 6.5 Закона от 17.07.1999 N 178-ФЗ).

Также начиная с 2019 г. гражданам РФ — инвалидам ВОВ, которые постоянно проживают на территории РФ, в Латвии, Литве и Эстонии, производится ежегодная денежная выплата ко Дню Победы в размере 10 тыс. руб. (п. 1 Указа Президента РФ от 24.04.2019 N 186).

В 2020 г. указанным гражданам полагается единовременная выплата в размере 75 000 руб. в связи с 75-й годовщиной Победы в ВОВ (пп. «а» п. 1 Указа Президента РФ от 07.02.2020 N 100).

Кроме того, в отдельных регионах могут устанавливаться дополнительные меры поддержки инвалидов ВОВ. Так, в г. Москве они имеют право, в частности, на ежемесячную выплату в размере 2 112 руб., а также ежемесячную компенсационную выплату на оплату услуг местной телефонной связи в размере 528 руб. или (при отсутствии квартирного телефона) на обслуживание мобильного телефона в размере 370 руб. (п. п. 4.2.7, 4.2.8, 4.3.1.1 Приложения 1 к Постановлению Правительства Москвы от 17.12.2019 N 1753-ПП).

Реализация мер социальной поддержки инвалидов ВОВ осуществляется при предъявлении ими соответствующего удостоверения (ст. 28 Закона N 5-ФЗ).

Налоговые льготы

Инвалидам ВОВ законодательством РФ (на федеральном и региональном уровне) предоставлены, в частности, следующие налоговые льготы.

1.По НДФЛ

Инвалиды ВОВ — налоговые резиденты РФ имеют право на стандартный налоговый вычет в размере 3 000 руб. за каждый месяц календарного года в отношении доходов, облагаемых НДФЛ по ставке 13% (за исключением доходов от долевого участия в организациях, а с 01.01.2018 также выигрышей в азартных играх и лотерее) (ст. 216, пп. 1 п. 1 ст. 218 НК РФ; п. 1 ст. 1, ст. 2 Закона от 27.11.2017 N 354-ФЗ).

Справка. Налоговые резиденты

По общему правилу налоговыми резидентами признаются физлица, фактически находящиеся в РФ не менее 183 календарных дней в течение 12 следующих подряд месяцев. Для подтверждения статуса налогового резидента можно запросить соответствующий документ в налоговом органе (пп. 16 п. 1 ст. 32, п. 2 ст. 207 НК РФ).

Кроме того, не облагаются НДФЛ, в частности, суммы полученной ЕДВ, а также помощь в денежной и натуральной форме и подарки, которые получены инвалидами ВОВ за счет бюджетных средств, либо средств иностранных государств (в сумме оказываемой помощи), либо средств иных лиц (в сумме, не превышающей 10 000 руб. за календарный год) (п. п. 33, 69 ст. 217 НК РФ).

2.По налогу на имущество физических лиц

Инвалиды ВОВ не уплачивают налог на имущество в отношении одного объекта налогообложения каждого вида, находящегося в их собственности и не используемого ими в предпринимательской деятельности. Льгота не применяется в отношении имущества, кадастровая стоимость которого превышает 300 млн руб. (за исключением гаражей и машино-мест в таких объектах) (пп. 2, 10 п. 1, п. п. 2, 3, 5 ст. 407 НК РФ).

3.По земельному налогу

Начиная с 2017 г. налоговая база по налогу уменьшается на величину кадастровой стоимости 600 кв. м площади одного земельного участка, принадлежащего инвалиду ВОВ (пп. 4 п. 5, п. 6.1 ст. 391 НК РФ; ч. 13 ст. 14 Закона от 28.12.2017 N 436-ФЗ).

Кроме того, в Москве налоговая база для таких налогоплательщиков дополнительно уменьшается на 1 млн руб. (п. 4 ч. 2 ст. 3.1 Закона г. Москвы от 24.11.2004 N 74).

4.По транспортному налогу

Льготы по транспортному налогу могут устанавливаться инвалидам ВОВ законами субъектов РФ. Так, в Москве инвалиды ВОВ не уплачивают транспортный налог в отношении одного зарегистрированного на них легкового автомобиля с мощностью двигателя не свыше 200 л. с. (147,1 кВт) (ст. 356 НК РФ; п. 4 ч. 1, ч. 5 ст. 4 Закона г. Москвы от 09.07.2008 N 33).

5.По госпошлине

Инвалиды ВОВ при обращении за совершением юридически значимых действий не уплачивают госпошлину (пп. 12 п. 1 ст. 333.35 НК РФ).

Материал подготовлен специалистами Консультант.Плюс/Азбука права