Выявлять группы «синих китов» обязали комиссии по делам несовершеннолетних в России

Комиссии будут работать по предупреждению безнадзорности, беспризорности, правонарушений и антиобщественных действий несовершеннолетних.

Предполагается усилить борьбу с детской беспризорностью

Борьба с вовлечением детей и подростков в суицидальные сообщества должна стать одной из новых задач комиссий по делам несовершеннолетних всех уровней.

Такую инициативу содержит постановление Правительства Российской Федерации от 10 февраля 2020 года № 120 «О внесении изменений в Примерное положение о комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав», вступающее в силу сегодня, 20 февраля.

В частности, в новой редакции Примерного положения уточняется, что комиссии по делам несовершеннолетних координируют деятельность органов и учреждений системы профилактики:

— по предупреждению безнадзорности, беспризорности, правонарушений и антиобщественных действий несовершеннолетних;

— выявлению и устранению причин и условий, способствующих этому;

— обеспечению защиты прав и законных интересов несовершеннолетних, социально-педагогической реабилитации несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении;

— выявлению и пресечению случаев вовлечения несовершеннолетних в совершение преступлений, других противоправных и антиобщественных действий, а также случаев склонения их к суицидальным действиям.

Кроме того, за комиссиями по делам несовершеннолетних сохраняется право на участие в разработке нормативных актов субъектов РФ, нацеленных на профилактику безнадзорности, беспризорности, правонарушений, а также «антиобщественных действий несовершеннолетних». Последним термином предлагается заменить слова о профилактике алкоголизма и наркомании.

Источник: pnp.ru