20.02
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Общество / Политика

Не дала достойного образа жизни пенсионная реформа в России, заявили в Счетной Палате

14:15 20.02.2020 Фото: ТАСС
0

В ведомстве сообщили, что почти у 9% получателей пенсий, которые проживают в 69 регионах, ее размер ниже регионального прожиточного минимума пенсионера.

Не дала достойного образа жизни пенсионная реформа в России, заявили в Счетной Палате
Пенсионная реформа вызвала протесты
Сюжет: Пенсионная реформа
Не дала достойного образа жизни пенсионная реформа в России, заявили в Счетной Палате

Не дала достойного образа жизни пенсионная реформа в России, заявили в Счетной ПалатеНа 6,1% проиндексируют социальные пенсии с 1 апреля в РоссииЕщё 106 новостей

Рост числа получателей федеральной социальной доплаты к пенсии на 15% в 2019 году свидетельствует о том, что изменения в пенсионной системе не позволили достичь достойного уровня жизни для этой категории граждан. Об этом говорится в аналитической записке о ходе исполнения федерального бюджета и бюджетов государственных внебюджетных фондов РФ за январь-декабрь 2019 года, подготовленной Счетной палатой.

«На конец 2019 года 3 884,35 тыс. пенсионеров получали федеральную социальную доплату к пенсии, что на 507,61 тыс. человек (на 15%) больше, чем на начало года. Рост числа получателей данной доплаты может свидетельствовать о том, что принимаемые в последние годы меры по совершенствованию пенсионной системы так и не позволили достичь приемлемого для достойной жизни пожилых граждан уровня пенсионного обеспечения», — говорится в документе.

Таким образом, почти у 9% получателей пенсий, которые проживают в 69 регионах России, размер пенсии ниже регионального прожиточного минимума пенсионера, отмечается в аналитическом материале Счетной палаты.

Снижение расходов на пенсии
Расходы на пенсионное обеспечение в объеме ВВП снизились с 9% в 2017 году до 7,9% в 2019 году, это может негативно повлиять на уровень жизни пенсионеров, говорится в документе СП.

«Доля расходов на пенсионное обеспечение в объеме ВВП снижается, что не может способствовать повышению уровня жизни пенсионеров», — говорится в записке.

В частности, согласно приведенной диаграмме, удельный вес расходов на пенсионное обеспечение в ВВП упал с 9% в 2017 году до 8,6% в 2018 году и до 7,9% в 2019 году.

Сокращение числа пенсионеров
Счетная палата также регистрирует сокращение общей численности пенсионеров за девять месяцев 2019 года более чем на 401 тыс. человек и сокращение числа работающих пенсионеров почти на 450 тыс. человек.

«Численность пенсионеров по старости за девять месяцев 2019 года уменьшилась на 401,3 тыс. человек (на 1,1 Не дала достойного образа жизни пенсионная реформа в России, заявили в Счетной Палате , число работающих пенсионеров, получающих страховые пенсии по старости, — на 448,94 тыс. человек (на 5,2 Не дала достойного образа жизни пенсионная реформа в России, заявили в Счетной Палате », — говорится в документе.

В 2019 году в России началось плавное повышение пенсионного возраста. К 2028 году возраст выхода на пенсию для женщин вырастет с 55 до 60 лет, а для мужчин — с 60 до 65 лет. Кроме того, с 1 января 2019 года пенсии по старости у неработающих пенсионеров были проиндексированы на 7,05%, средняя прибавка к пенсии составила 1 тыс. рублей.

Всем неработающим пенсионерам, у которых общая сумма материального обеспечения не достигает величины прожиточного минимума пенсионера (ПМП) в регионе его проживания, устанавливается федеральная или региональная социальная доплата к пенсии до величины ПМП, установленной в регионе проживания пенсионера. В 2019 году величина прожиточного минимума пенсионера в целом по России составила 8846 рублей.

Источник: ТАСС

Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Поддерживаете пенсионную реформу?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

$1,4 млрд заработала основательница Wildberries Татьяну Бакальчук и стала богатейшей женщиной России
14:30 20-02-2020
$1,4 млрд заработала основательница Wildberries Татьяну Бакальчук и стала богатейшей женщиной России
БердскРазрешил гулять в радиусе 5 км от места домашнего ареста обвиняемым в мошенничестве с трубами на коллекторе суд Бердска
14:30 20-02-2020
Разрешил гулять в радиусе 5 км от места домашнего ареста обвиняемым в мошенничестве с трубами на коллекторе суд Бердска
БердскНе допустить колонию УФСИН в город призвали фракцию Единой России депутаты из Бердска
14:27 20-02-2020
Не допустить колонию УФСИН в город призвали фракцию Единой России депутаты из Бердска
Не дала достойного образа жизни пенсионная реформа в России, заявили в Счетной Палате
14:15 20-02-2020
Не дала достойного образа жизни пенсионная реформа в России, заявили в Счетной Палате
БердскМусорная борьба: ФАС рассмотрит дело о нарушении «Экологией-Новосибирск» закона о защите конкуренции в Новосибирской области
14:00 20-02-2020
Мусорная борьба: ФАС рассмотрит дело о нарушении «Экологией-Новосибирск» закона о защите конкуренции в Новосибирской области
5 человек пострадали в жуткой аварии автобуса и грузовика в Новосибирской области
13:45 20-02-2020
5 человек пострадали в жуткой аварии автобуса и грузовика в Новосибирской области
БердскСтартовала работа над спецпроектом «Выпускник-2020». Срочно ждем информацию
13:30 20-02-2020
Стартовала работа над спецпроектом «Выпускник-2020». Срочно ждем информацию
БердскНа масленицу 1 марта на площади возле мэрии зовут жителей Бердска
13:30 20-02-2020
На масленицу 1 марта на площади возле мэрии зовут жителей Бердска
Мертвым нашли убившего 8 человек в кальянных стрелка в Германии
13:15 20-02-2020
Мертвым нашли убившего 8 человек в кальянных стрелка в Германии
БердскС внезапно умершей 13-летней ученицей лицея №6 простился 20 февраля Бердск 2
13:08 20-02-2020
С внезапно умершей 13-летней ученицей лицея №6 простился 20 февраля Бердск