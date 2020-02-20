Не дала достойного образа жизни пенсионная реформа в России, заявили в Счетной Палате

В ведомстве сообщили, что почти у 9% получателей пенсий, которые проживают в 69 регионах, ее размер ниже регионального прожиточного минимума пенсионера.

Пенсионная реформа вызвала протесты

Рост числа получателей федеральной социальной доплаты к пенсии на 15% в 2019 году свидетельствует о том, что изменения в пенсионной системе не позволили достичь достойного уровня жизни для этой категории граждан. Об этом говорится в аналитической записке о ходе исполнения федерального бюджета и бюджетов государственных внебюджетных фондов РФ за январь-декабрь 2019 года, подготовленной Счетной палатой.

«На конец 2019 года 3 884,35 тыс. пенсионеров получали федеральную социальную доплату к пенсии, что на 507,61 тыс. человек (на 15%) больше, чем на начало года. Рост числа получателей данной доплаты может свидетельствовать о том, что принимаемые в последние годы меры по совершенствованию пенсионной системы так и не позволили достичь приемлемого для достойной жизни пожилых граждан уровня пенсионного обеспечения», — говорится в документе.

Таким образом, почти у 9% получателей пенсий, которые проживают в 69 регионах России, размер пенсии ниже регионального прожиточного минимума пенсионера, отмечается в аналитическом материале Счетной палаты.

Снижение расходов на пенсии

Расходы на пенсионное обеспечение в объеме ВВП снизились с 9% в 2017 году до 7,9% в 2019 году, это может негативно повлиять на уровень жизни пенсионеров, говорится в документе СП.

«Доля расходов на пенсионное обеспечение в объеме ВВП снижается, что не может способствовать повышению уровня жизни пенсионеров», — говорится в записке.

В частности, согласно приведенной диаграмме, удельный вес расходов на пенсионное обеспечение в ВВП упал с 9% в 2017 году до 8,6% в 2018 году и до 7,9% в 2019 году.

Сокращение числа пенсионеров

Счетная палата также регистрирует сокращение общей численности пенсионеров за девять месяцев 2019 года более чем на 401 тыс. человек и сокращение числа работающих пенсионеров почти на 450 тыс. человек.

«Численность пенсионеров по старости за девять месяцев 2019 года уменьшилась на 401,3 тыс. человек (на 1,1 , число работающих пенсионеров, получающих страховые пенсии по старости, — на 448,94 тыс. человек (на 5,2 », — говорится в документе.

В 2019 году в России началось плавное повышение пенсионного возраста. К 2028 году возраст выхода на пенсию для женщин вырастет с 55 до 60 лет, а для мужчин — с 60 до 65 лет. Кроме того, с 1 января 2019 года пенсии по старости у неработающих пенсионеров были проиндексированы на 7,05%, средняя прибавка к пенсии составила 1 тыс. рублей.

Всем неработающим пенсионерам, у которых общая сумма материального обеспечения не достигает величины прожиточного минимума пенсионера (ПМП) в регионе его проживания, устанавливается федеральная или региональная социальная доплата к пенсии до величины ПМП, установленной в регионе проживания пенсионера. В 2019 году величина прожиточного минимума пенсионера в целом по России составила 8846 рублей.

Источник: ТАСС