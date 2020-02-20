$1,4 млрд заработала основательница Wildberries Татьяна Бакальчук и стала богатейшей женщиной России

Основательница интернет-магазина Wildberries

Соосновательница и владелица крупнейшего в Рунете интернет-магазина Wildberries Татьяна Бакальчук стала богатейшей женщиной России, обогнав Елену Батурину F 81. На 20 февраля состояние Бакальчук составило $1,4 млрд. За год оно выросло на $400 млн. Состояние Батуриной за тот же период не изменилось и на 20 февраля составляет $1,2 млрд.

Новая оценка состояния Бакальчук — следствие изменений, произошедших с ее основным активом — интернет-магазином Wildberries. Согласно опубликованному в четверг рейтингу 10 крупнейших онлайн-продавцов, в 2019-м оборот Wildberries вырос на 88% и составил 223,5 млрд рублей.

Онлайн-ретейлер Wildberries, единственным владельцем которого, по данным «СПАРК-Интерфакс», является Татьяна Бакальчук — непубличная компания, ее стоимость оценивается на основании данных об объеме продаж и прибыли, а также по мультипликаторам аналогичных проектов и оценкам венчурных капиталистов.

Год назад Wildberries впервые получила статус «единорога» с оценкой $1,2 млрд. За 2019 год компания выполнила 164 млн заказов — вдвое больше, чем годом ранее. Настолько же вырос ассортимент — с 1,8 до 3,6 млн наименований, и число поставщиков — до 19 000. «Росту способствовало снижение комиссии для партнеров с 38% до 15% и запуск Центров экспертизы электронной коммерции», — приводит данные директор по развитию Wildberries Вячеслав Иващенко. Собственная сеть пунктов выдачи заказов достигла более 6300 точек в России, Белоруссии, Казахстане, Киргизии и Армении. Год назад стало известно о планах интернет-ретейлера выйти на рынок Польши, а с января 2020-го компания запустила продажи на территории ЕС через Wildberries.eu.

Впервые Татьяна Бакальчук вошла в список богатейших людей России в 2018 году, тогда ее состояние Forbes оценил в $600 млн. Через год ее состояние выросло почти вдвое, обеспечив статус второй женщины-миллиардера в списке после Елены Батуриной, вдовы бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова и в прошлом — одного из крупнейших девелоперов столицы.

Батурина — бывшая владелица одного из крупнейших девелоперов Москвы, компании «Интеко». Она входит в список Forbes с 2004 года, стартовав с $1 млрд. За 16 лет состояние Батуриной поднималось до максимальных $4,2 млрд в 2010 году и лишь однажды, после кризиса 2008 года, опускалось ниже миллиарда, до $900 млн в 2009 году. В последние два года состояние было неизменным — $1,2 млрд.

Источник: Forbes