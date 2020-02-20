$1,4 млрд заработала основательница Wildberries Татьяна Бакальчук и стала богатейшей женщиной России

Соосновательница и владелица крупнейшего в Рунете интернет-магазина Wildberries Татьяна Бакальчук стала богатейшей женщиной России, обогнав Елену Батурину F 81. На 20 февраля состояние Бакальчук составило $1,4 млрд. За год оно выросло на $400 млн. Состояние Батуриной за тот же период не изменилось и на 20 февраля составляет $1,2 млрд.
Новая оценка состояния Бакальчук — следствие изменений, произошедших с ее основным активом — интернет-магазином Wildberries. Согласно опубликованному в четверг рейтингу 10 крупнейших онлайн-продавцов, в 2019-м оборот Wildberries вырос на 88% и составил 223,5 млрд рублей.
Онлайн-ретейлер Wildberries, единственным владельцем которого, по данным «СПАРК-Интерфакс», является Татьяна Бакальчук — непубличная компания, ее стоимость оценивается на основании данных об объеме продаж и прибыли, а также по мультипликаторам аналогичных проектов и оценкам венчурных капиталистов.
Год назад Wildberries впервые получила статус «единорога» с оценкой $1,2 млрд. За 2019 год компания выполнила 164 млн заказов — вдвое больше, чем годом ранее. Настолько же вырос ассортимент — с 1,8 до 3,6 млн наименований, и число поставщиков — до 19 000. «Росту способствовало снижение комиссии для партнеров с 38% до 15% и запуск Центров экспертизы электронной коммерции», — приводит данные директор по развитию Wildberries Вячеслав Иващенко. Собственная сеть пунктов выдачи заказов достигла более 6300 точек в России, Белоруссии, Казахстане, Киргизии и Армении. Год назад стало известно о планах интернет-ретейлера выйти на рынок Польши, а с января 2020-го компания запустила продажи на территории ЕС через Wildberries.eu.
Впервые Татьяна Бакальчук вошла в список богатейших людей России в 2018 году, тогда ее состояние Forbes оценил в $600 млн. Через год ее состояние выросло почти вдвое, обеспечив статус второй женщины-миллиардера в списке после Елены Батуриной, вдовы бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова и в прошлом — одного из крупнейших девелоперов столицы.
Батурина — бывшая владелица одного из крупнейших девелоперов Москвы, компании «Интеко». Она входит в список Forbes с 2004 года, стартовав с $1 млрд. За 16 лет состояние Батуриной поднималось до максимальных $4,2 млрд в 2010 году и лишь однажды, после кризиса 2008 года, опускалось ниже миллиарда, до $900 млн в 2009 году. В последние два года состояние было неизменным — $1,2 млрд.
Источник: Forbes
плохое
А в Бердске мало таких фирм по 10 лет и больше занимающиеся перепродажей с накруткой того же, что эта тётя или почти того же? Но о чудо, никто из них не стал за год 12,5 ярдовым миллиардером? Или стал? Ну кто назовёт хоть одну? Какая жалость? Кто на что учился?
Ты по поводу чего возмущаешься то? То что не каждый торгаш долларовым миллиардером стал? Ты понимаешь что в случае с данной дамой просто все звезды сошлись и её знания и умения, и удача, и востребованность идеи на рынке. Ей повезло стать очень богатой. Попробуй 1000 человек повторить ни у кого не получится, она молодец, рад за неё.
Так о том и речь. Уже один магазин открыть и эффективно им управлять - на самом деле сложно. Приходится решать кучу проблем. Немногие это могут.
Открыть сеть из нескольких магазинов - такое удаётся далеко не всем из тех, кто может держать один магазин. И это уже другой уровень.
А открыть, развить и держать на плаву сеть из тысяч магазинов... Ну вот смогла пока что одна из 140 миллионов. Ну... вообще не одна, конечно. Это тысячи сотрудников, это структура. Это сааааавсем другой уровень. И тут нужны совсем другие способности. Ну и какое-то количество везения, конечно.
Нищий работающий.
Недомогание, сопли, кашель, простудился немного
А вот Елену Николаевну Батурину немного жалко, теперь, после смерти Юрия Михайловича, наши доблестные рейдеры-силовики, отожмут последние остатки её состояния.