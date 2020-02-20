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$1,4 млрд заработала основательница Wildberries Татьяна Бакальчук и стала богатейшей женщиной России

21:30 20.02.2020 Фото: instagram.com
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За год состояние предпринимательницы выросло на $400 млн.

$1,4 млрд заработала основательница Wildberries Татьяна Бакальчук и стала богатейшей женщиной России
Основательница интернет-магазина Wildberries

Соосновательница и владелица крупнейшего в Рунете интернет-магазина Wildberries Татьяна Бакальчук стала богатейшей женщиной России, обогнав Елену Батурину F 81. На 20 февраля состояние Бакальчук составило $1,4 млрд. За год оно выросло на $400 млн. Состояние Батуриной за тот же период не изменилось и на 20 февраля составляет $1,2 млрд.

Новая оценка состояния Бакальчук — следствие изменений, произошедших с ее основным активом — интернет-магазином Wildberries. Согласно опубликованному в четверг рейтингу 10 крупнейших онлайн-продавцов, в 2019-м оборот Wildberries вырос на 88% и составил 223,5 млрд рублей.

Онлайн-ретейлер Wildberries, единственным владельцем которого, по данным «СПАРК-Интерфакс», является Татьяна Бакальчук — непубличная компания, ее стоимость оценивается на основании данных об объеме продаж и прибыли, а также по мультипликаторам аналогичных проектов и оценкам венчурных капиталистов.

Год назад Wildberries впервые получила статус «единорога» с оценкой $1,2 млрд. За 2019 год компания выполнила 164 млн заказов — вдвое больше, чем годом ранее. Настолько же вырос ассортимент — с 1,8 до 3,6 млн наименований, и число поставщиков — до 19 000. «Росту способствовало снижение комиссии для партнеров с 38% до 15% и запуск Центров экспертизы электронной коммерции», — приводит данные директор по развитию Wildberries Вячеслав Иващенко. Собственная сеть пунктов выдачи заказов достигла более 6300 точек в России, Белоруссии, Казахстане, Киргизии и Армении. Год назад стало известно о планах интернет-ретейлера выйти на рынок Польши, а с января 2020-го компания запустила продажи на территории ЕС через Wildberries.eu.

Впервые Татьяна Бакальчук вошла в список богатейших людей России в 2018 году, тогда ее состояние Forbes оценил в $600 млн. Через год ее состояние выросло почти вдвое, обеспечив статус второй женщины-миллиардера в списке после Елены Батуриной, вдовы бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова и в прошлом — одного из крупнейших девелоперов столицы.

Батурина — бывшая владелица одного из крупнейших девелоперов Москвы, компании «Интеко». Она входит в список Forbes с 2004 года, стартовав с $1 млрд. За 16 лет состояние Батуриной поднималось до максимальных $4,2 млрд в 2010 году и лишь однажды, после кризиса 2008 года, опускалось ниже миллиарда, до $900 млн в 2009 году. В последние два года состояние было неизменным — $1,2 млрд.

Источник: Forbes

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От редакции

А какое состояние у вас?

Аноним, 20 февраля 2020 15:53
НВР:
плохое
сарказм, 20 февраля 2020 16:24
Действительно, "молодец". Ничего не создавая, а просто занимаясь перепродажей, стала долларовой миллиардершей, а теперь и самой богатой женщиной в России. Вот кем мы должны восхищаться, а не "завистливым народом", который своим трудом создает реальные блага, но не зарабатывает даже и 100 тысяч рублей в месяц! А раз не зарабатывают столько, значит "лентяи" и "лодыри"!
Аноним, 20 февраля 2020 17:48
Создать сеть из нескольких тысяч магазинов - это "ничего"? Вы попробуйте хотя бы один магазин открыть. Посмотрим - хватит ли вас на одну "многотысячную" от ничего ))
Аноним, 20 февраля 2020 20:59
"Создать сеть из нескольких тысяч магазинов - это "ничего"? Вы попробуйте хотя бы один магазин открыть. Посмотрим - хватит ли вас на одну "многотысячную" от ничего ))"

А в Бердске мало таких фирм по 10 лет и больше занимающиеся перепродажей с накруткой того же, что эта тётя или почти того же? Но о чудо, никто из них не стал за год 12,5 ярдовым миллиардером? Или стал? Ну кто назовёт хоть одну? Какая жалость? Кто на что учился?
Аноним, 20 февраля 2020 22:29
Аноним, 20 февраля 2020 20:59
Ты по поводу чего возмущаешься то? То что не каждый торгаш долларовым миллиардером стал? Ты понимаешь что в случае с данной дамой просто все звезды сошлись и её знания и умения, и удача, и востребованность идеи на рынке. Ей повезло стать очень богатой. Попробуй 1000 человек повторить ни у кого не получится, она молодец, рад за неё.
Аноним, 20 февраля 2020 23:03
"Но о чудо, никто из них не стал за год 12,5 ярдовым миллиардером?"

Так о том и речь. Уже один магазин открыть и эффективно им управлять - на самом деле сложно. Приходится решать кучу проблем. Немногие это могут.

Открыть сеть из нескольких магазинов - такое удаётся далеко не всем из тех, кто может держать один магазин. И это уже другой уровень.

А открыть, развить и держать на плаву сеть из тысяч магазинов... Ну вот смогла пока что одна из 140 миллионов. Ну... вообще не одна, конечно. Это тысячи сотрудников, это структура. Это сааааавсем другой уровень. И тут нужны совсем другие способности. Ну и какое-то количество везения, конечно.
Аноним, 20 февраля 2020 23:14
Аноним, 20 февраля 2020 20:59 Бердск не Москва! Совсем другие деньги! В Бердске некоторые позиции можно купить на порядок дешевле, чем в Москве. У бердчан кошелёк не тот.
Аноним, 20 февраля 2020 16:31
НВР:
Нищий работающий.
1, 20 февраля 2020 19:39
Кто на что учился
Гость, 20 февраля 2020 20:04
Батурина на крановщицу училась. И работала. Потом случайно в секретарши к мэру попала - и началось...
1, 20 февраля 2020 22:32
Батуриной с мужем повезло, что уж скрывать. А по поводу комментария скажу следующее - сейчас имея хорошее образование сложно быть нищим, отсюда и мой вывод. Видимо человек не учился, а теперь нищий, и кто виноват? Опять Путин?
Поросёнок Пётр, 20 февраля 2020 22:35
НВР:
Недомогание, сопли, кашель, простудился немного
А вот Елену Николаевну Батурину немного жалко, теперь, после смерти Юрия Михайловича, наши доблестные рейдеры-силовики, отожмут последние остатки её состояния.
Аноним, 20 февраля 2020 23:05
Ну они же вроде успешно эвакуировались в Швейцарию вместе с "заработанным непосильным трудом". Там не достанут. Так и будет жить на то, что удалось натырить с мужем.

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