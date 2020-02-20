Разрешил гулять в радиусе 5 км от места домашнего ареста обвиняемым в мошенничестве с трубами на коллекторе суд Бердска

Экс-руководители УКСа Алексей Егошин и Юрий Бекетов, а также гендиректор «Росстроя» Константин Михайленко просили суд изменить им меру пресечении на подписку о невыезде. Однако судья постановила: продлить домашний арест до 6 августа 2020 года.

Первое судебное заседание по делу экс-руководителей УКСа состоялось 20 февраля

Оставила под домашним арестом трех фигурантов уголовного дела по мошенничеству на канализационном коллекторе экс-руководителей УКСа Бердска Юрия Бекетова и Алексея Егошина, а также гендиректора компании «Росстрой» Константина Михайленко судья горсуда Бердска.

Обвиняемые просили судью изменить им вид ареста с домашнего на подписку о невыезде и надлежащем поведении, подкрепляя слова фактами:

— В отношении меня была избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. Я не намерен скрываться от суда и препятствовать правосудию. Следствие по уголовному делу завершено, а все доказательства собраны и представлены в суд. Прошу изменить мне меру пресечения. В случае, если суд посчитает не менять меру пресечения, то прошу изменить ранее избранные ограничения и запреты. Я прошу разрешить мне ежедневные прогулки около дома, посещение аптеки, продуктового магазина и детского сада. Разрешите мне удаляться от места домашнего ареста во время прогулки на 600 метров, — просил гендиректор «Росстроя» Константину Михайленко сегодня, 20 февраля.

Исполняющий обязанности УКСа Бердска Юрий Бекетов также попросил судью изменить ему меру пресечения на подписку о невыезде:

— Это связано, прежде всего, с моим финансовым положением и состоянием здоровья. Если я буду под подпиской о невыезде, я смогу найти себе какую-нибудь работу, чтобы содержать себя. На протяжении всего времени меня содержат родные. Я прошу суд войти в мое положение. А если нет, то прошу разрешить мне прогулки в будни с 18.00 до 20.00, а в выходные дни с 15.00 до 18.00.

Свою просьбу судье горсуда Бердска Татьяне Васюхневич озвучил и экс-директор УКСа Алексей Егошин. Он также попросил изменить домашний арест на подписку о невыезде. Свою просьбу обвиняемый мотивировал необходимостью выйти на работу, чтобы содержать семью:

— Если нет, то прошу разрешить прогулки в рабочие и выходные дни с 12.00 до 14.00.

Адвокаты обвиняемых добавили, что подписка о невыезде позволила бы их доверителям содержать свои семьи или восстановить бизнес. Помощник прокурора Бердска Светлана Тарасова, обращаясь к судье, отметила, что обвиняемые должны находиться под домашним арестом как минимум полгода.

Татьяна Васюхневич решила, что все обвиняемые в мошенничестве с бюджетными деньгами должны остаться под домашним арестом.

— Срок содержания под домашним арестом истекает 21 февраля. В связи с тем, что объявлен перерыв до 18 марта, судом вынесен вопрос о разрешении продления или изменения меры пресечения. Обвиняемые имеют заграничные паспорта, не проживают по месту регистрации. Кроме того, Михайленко, Егошин и Бекетов ранее неоднократно привлекались к административной ответственности. Срок домашнего ареста подлежит продлению на 6 месяцев с момента поступления уголовного дела в суд — до 6 августа 2020 года. При этом суд считает возможным удовлетворить ходатайство подсудимых о предоставлению времени на прогулки, — огласила свой вердикт Татьяна Васюхневич.

С сегодняшнего дня Константину Михайленко, Алексею Егошину и Юрию Бекетову можно покидать свой дом, но не более чем на 5 километров.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», помощник прокурора Бердска Светлана Тарасова попросила судью бердского городского суда приобщить к материалам дело исковое требование на 8,4 млн рублей сегодня, 20 февраля. Именно такую сумму должны солидарно возместить обвиняемые в мошенничестве на канализационном коллекторе по мнению следствия.

Фигурантов дела о хищении денег на строительстве канализационного коллектора по ул. Первомайской в Бердске выпустили под домашний арест 16 января. Бекетов и Михайленко находились за решеткой 9 месяцев после ареста. Егошина арестовали в декабре 2019 года.

Решение суда об освобождении и обвиняемые и их родные, присутствовавшие в зале заседания встретили со слезами радости. Однако всем роим фигурантам дела придется носить электронные браслеты и выполнять ограничительные требования.После суда обвиняемые поехали за вещами в ИВС, а оттуда их развезли по домам. Следующее судебное заседание состоится 18 марта.

По версии следствия

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», 14 декабря 2019 Егошину предъявлены обвинения по двум статьям уголовного кодекса и трем эпизодам. Он обвиняется в мошенничестве, совершенном организованной группой и с использованием своего служебного положения.

Уголовное дело связано с реконструкцией канализационного коллектора на ул. Первомайской. В ходе работ на коллекторе еще в 2015 году чугунные трубы заменили. И на протяжении нескольких лет вместо чугунных использовали полипропиленовые. Тогда как первые в два раза дороже. Егошин своей вины не признал и сотрудничать со следствием отказался.

Напомним, что экс-директор УКС уволился с должности по собственному желанию полгода назад. Егошин отработал 6 лет на посту директора УКС. До этого полгода был специалистом в ведомстве. После ухода Егошина лишь месяц его обязанности выполнял заместитель Юрий Бекетов. Бекетова и гендиректора ООО «Росстрой» Константина Михайленко обвинили в мошенничестве с причинением ущерба городу в особо крупном размере. По версии следствия, они в 2017-2018 годах занизили стоимость работ, проложив не чугунные, а более дешевые полипропиленовые трубы под дорогой. А разницу якобы положили себе в карман.

Спустя 8 месяцев после возбуждения первого уголовного дела следователи выявили, что по аналогичной схеме по удешевлению труб в 2015 году сработал с тем же подрядчиком «Росстрой» и Алексей Егошин.

Как сообщал Курьер. Среда. Бердск», родные и знакомые Юрия Бекетова, не веря в его виновность, неоднократно выходили на акции протеста.