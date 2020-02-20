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Если человек умирает: куда звонить за обезболиванием смертельно больному и за помощью психолога в Бердске?

17:15 20.02.2020, Алена Романцова Фото: pixabay.com
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Министр здравоохранения региона Константин Хальзов рассказал, что паллиативную помощь оказывают специалисты, прошедшие специальную подготовку. В Новосибирской области работает телефон горячей фонда «Защити жизнь».

Если человек умирает: куда звонить за обезболиванием смертельно больному и за помощью психолога в Бердске?
Телефон срочной паллиативной помощи есть в Новосибирской области
Сюжет: Паллиативная помощь в Новосибирской области
Если человек умирает: куда звонить за обезболиванием смертельно больному и за помощью психолога в Бердске?

Если человек умирает: куда звонить за обезболиванием смертельно больному и за помощью психолога в Бердске?Обезболить и выслушать: Кто работает с неизлечимо больным и его родственниками в рамках паллиатива в Бердске?Ещё 4 новости

Куда звонить за помощью и обезболиванием, когда человек умирает? По какому телефону может получить поддержку психолога неизлечимо больной? На эти вопросы «Курьер. Среда. Бердск» ответил министр здравоохранения региона Константин Хальзов. Напомним, также Хальзов рассказывал «Курьер. Среда. Бердск» медицинские работники каких специальностей и какой подготовки работают с умирающими пациентами. Министр рассказал о терминальной стадии, когда человек умирает. «Курьер. Среда. Бердск» запустил серию материалов в сюжете «Паллиативная помощь в Новосибирской области». В Новосибирской области создано 6 детских и 55 взрослых коек для паллиативной помощи. Оказывают медицинскую помощь и ухаживают за неизлечимо больными в четырех отделениях региона. Также паллиативную помощь можно получить и на дому в рамках выездной патронажной помощи, рассказал Хальзов. Она оказывается медицинскими работниками, прошедшими обучение по оказанию данной помощи и не может быть оказана самостоятельно.

В Новосибирской области работает телефон горячей линии по обезболиванию и паллиативной помощи фонда «Защити жизнь»:

8 800 222 11 02. Телефон работает при поддержке Фонда президентских грантов. Ежедневно с 09:00 до 18:00 — в режиме консультаций, а с 18:00 до 09:00 — в режиме записи.

Поддержку психолога умирающему человеку и его родственникам можно получить по 8-800-100-01-91.

В ближайших материалах мы расскажем, на что имеет право человек при паллиативной помощи. И сколько жителей региона смогли ее получить за последние годы.

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