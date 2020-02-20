Били, кололи ножницами пальцы, привязывали и варили в кипятке 7-летнего мальчика родители в Воронеже

Ребенок в силу своего малолетнего возраста и материальной зависимости противостоять действиям матери и отчима не мог.

Прокуратура добилась сурового наказания для родителей

В декабре 2019 года приговором Лискинского районного суда 25-летняя местная жительница и ее 30-летний супруг осуждены за совершение преступлений, предусмотренных п.п. «г», «е» ч. 2 ст. 117 К РФ (умышленное причинение физических и психических страданий путем систематического нанесения побоев и иными насильственными действиями в отношении заведомо несовершеннолетнего, группой лиц по предварительному сговору); п.п. «а», «д» ч. 2 ст. 127 УК РФ (незаконное лишение человека свободы, не связанное с его похищением, группой лиц по предварительному сговору в отношении заведомо несовершеннолетнего).

Кроме того, женщина признана виновной по ст. 156 УК РФ (ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего родителем, если это деяние соединено с жестоким обращением с несовершеннолетним).

Как установлено судом, в период с июня 2017 года по июль 2019 года супруги жестоко обращались с 7-летним ребенком, который приходится родным сыном осужденной и пасынком её мужу. Под видом мер воспитательного характера они систематически наносили побои мальчику, кололи ножницами пальцы, жгли руки горячей водой, а также лишали свободы путем привязывания к предметам мебели и дверной ручке. В результате указанных действий ребенок испытывал нравственные и физические страдания. Ему, в том числе, причинены телесные повреждения, повлекшие легкий вред здоровью. Ребенок в силу своего малолетнего возраста и материальной зависимости противостоять действиям матери и отчима не мог.

В один из дней июля 2019 года, когда родители уснули, мальчик, отвязавшись от дверной ручки, сбежал к знакомому его матери, сообщив о жестоком обращении с ним.

Приговором суда матери ребенка назначено наказание в виде 1 года 6 месяцев лишения свободы, её мужу — 2 года 6 месяцев лишения свободы, обоим в исправительной колонии общего режима.

Прокуратура, не согласившись с мягкостью назначенного наказания, обжаловала приговор.

Сегодня, 19 февраля 2020 года, апелляционным определением судебной коллегии Воронежского областного суда по доводам представления государственного обвинителя приговор изменен, наказание осужденным усилено по совокупности преступлений до 3 лет 6 месяцев лишения свободы каждому с отбыванием в исправительной колонии общего режима.

Приговор вступил в законную силу.

Источник: Прокуратура Воронежской области