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Приятная «зараза»: Беременностью можно заразиться

16:58 20.02.2020 Фото: pixabay.com
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Вероятность того, что женщина забеременеет, увеличивается в разы, если хотя бы одна из ее коллег стала матерью.

Приятная зараза: Беременностью можно заразиться
У женщин возрастает желание иметь ребенка, когда родителями становятся родные братья и сестры

Команда ученых из Германии и Нидерландов выявила поразительную закономерность: беременность может быть «заразной». В ходе исследования выяснилось, что на желание пары иметь детей довольно сильно влияют социальная среда и появление ребенка в семье родственников.

Вероятность того, что женщина забеременеет, увеличивается в разы, если хотя бы одна из ее коллег стала матерью. А если женщина забеременеет, то это может повлиять на решение ее братьев и сестер завести детей, а они, в свою очередь, — «заражают» беременностью уже своих коллег. «Эта своего рода цепная реакция была для нас действительно новой», — удивляется Генриетта Энгельхардт-Вельфлер, профессор из Бамбергского университета (Германия).
И наоборот: если в окружении пары очень мало случаев рождения малышей, то у пары меньше шансов завести собственных. Но если он внезапно появляется, то иногда возникает эффект домино: коллеги детородного возраста постепенно «заражаются» желанием иметь детей.

Исследование основывается на «огромном наборе» данных реестра Нидерландов (SSD), в котором содержится информация о братьях, сестрах и работодателях.

Используя данные миллионов жителей Нидерландов, родившихся между 1970 и 1979 годами, исследователи проанализировали влияние, которое оказывает среда на планирование семьи. «Сильный эффект заметен особенно среди женщин», — сказала Энгельхардт-Вельфлер. По словам профессора, желание иметь детей было самым сильным на третий год после того, как ее коллега стала матерью.

И особенно у женщин возрастает желание иметь ребенка, когда родителями становятся родные братья и сестры. Желание самое сильное в первый год после рождения племянника или племянницы. Причина, подозревает Энгельхардт-Вельфлер, в эмоциональной близости родных.

Тем не менее эксперты признают, что данных в SSD недостаточно, чтобы определить, какие механизмы лежат в основе феномена.

Источник: РГ

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