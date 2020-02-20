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Умер автор компьютерной функции «копировать — вставить» Ларри Теслер

17:00 20.02.2020 Фото: РЕН ТВ
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Ему было 74 года.

Умер автор компьютерной функции копировать вставить Ларри Теслер
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Сюжет: Смерть. Похороны. Прощание
Умер автор компьютерной функции копировать вставить Ларри Теслер

Автор-информатик команды «копировать» и «вставить» умер в СШАУмер автор компьютерной функции «копировать — вставить» Ларри ТеслерЕщё 161 новостей

В США скончался американский информатик Ларри Теслер, который изобрел компьютерные функции «вырезать», «копировать» и «вставить», сообщает портал Yahoo.

Теслеру было 74 года.

Информатик получил ученую степень по математике, а после окончания Стэндфордского университета присоединился к научно-исследовательскому центру Xerox Parc, где участвовал в разработке функций «копировать», «вставить».

«Благодаря его революционным идеям ваш рабочий день проходит легче. В понедельник Ларри скончался», — сообщила компания Xerox в Twitter.

Теслер также сотрудничал с компанией Apple, он принимал участие в работе над несколькими продуктами, включая карманный персональный компьютер, который считает предшественником Macintosh.

Источник: РЕН ТВ

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