Умер автор компьютерной функции «копировать — вставить» Ларри Теслер

Ему было 74 года.

Ларри Теслер облегчил жизнь миллионов людей

В США скончался американский информатик Ларри Теслер, который изобрел компьютерные функции «вырезать», «копировать» и «вставить», сообщает портал Yahoo.

Теслеру было 74 года.

Информатик получил ученую степень по математике, а после окончания Стэндфордского университета присоединился к научно-исследовательскому центру Xerox Parc, где участвовал в разработке функций «копировать», «вставить».

«Благодаря его революционным идеям ваш рабочий день проходит легче. В понедельник Ларри скончался», — сообщила компания Xerox в Twitter.

Теслер также сотрудничал с компанией Apple, он принимал участие в работе над несколькими продуктами, включая карманный персональный компьютер, который считает предшественником Macintosh.

Источник: РЕН ТВ