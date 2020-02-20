Поправки в Конституцию: участки на рабочих местах откроют в день голосования

ЦИК подготовил постановление о создании дополнительных участков в день общероссийского голосования по изменению Конституции для россиян, которые будут находиться на рабочем месте. Об этом заявил на заседании рабочей группы по изменению Конституции в четверг зампред Центризбиркома Николай Булаев, передает корреспондент РБК с заседания группы.
«Будут открыты дополнительные участки голосования. Да, мы считаем, что огромное количество людей будут в этот день находиться на рабочих местах. Мы считаем, что допустимо образование дополнительных участков», — отметил он.
Булаев добавил, что запись на такой участок будет осуществляться через систему «мобильный избиратель». По его словам, проголосовать дважды у таких лиц возможности не будет. «Мы не пугаемся того, что будет у людей возможность в день голосования прийти и увидеть себя в списке (и проголосовать)», — заявил он.
Булаев подчеркнул, что применение «мобильного избирателя» позволит «не ограничивать избирателя в желаниях — он сможет в любой комиссии, МФЦ или на сайте госуслуг записаться туда, куда ему удобно будет подойти принять участие в голосовании».
Система «ГАС Выборы» позволяет следить за результатами голосования в режиме реального времени, добавил зампред Центризбиркома. «Результаты появляются в сети интернет быстрее, чем попадают в региональную избирательную комиссию, поэтому скорректировать результат становится невозможным», — заверил он.
Предполагается, что процедура голосования будет утверждена в рамках отдельного закона. Ранее источники РБК сообщали, что процедура состоится в рабочий день, который объявят выходным. С этим впоследствии согласился президент Владимир Путин. Голосование может пройти 22 или 29 апреля, говорили собеседники РБК.
Источник: РБК
Объясни, где в изменениях узурпация
Председатель ЦИК РФ Памфилова считает, что для референдума по президентским поправкам нет оснований. Голосование, которое предложил провести Владимир Путин, можно называть "эксклюзивным", "разовым" или "уникальным", заявила она на заседании рабочей группы по подготовке поправок.
"Я думала о терминах, чтобы не было путаницы. Давайте введем термин эксклюзивная, разовая, уникальная акция, чтобы не было путаницы, чтобы не было ссылок на действующее законодательство", - заявила она.
Ясно? Чтобы не было ссылок на действующее законодательство. Т. е. чтобы было полностью незаконно. А то мало ли...
Извиняюсь, конечно. Всё-таки, законы пишут люди поумнее, чем рядовой обыватель.
Обязательно, это долг и ответственность каждого гражданина