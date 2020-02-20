Поправки в Конституцию: участки на рабочих местах откроют в день голосования



Голосование может пройти 22 или 29 апреля.

ЦИК подготовил постановление о создании дополнительных участков в день общероссийского голосования по изменению Конституции для россиян, которые будут находиться на рабочем месте. Об этом заявил на заседании рабочей группы по изменению Конституции в четверг зампред Центризбиркома Николай Булаев, передает корреспондент РБК с заседания группы.

«Будут открыты дополнительные участки голосования. Да, мы считаем, что огромное количество людей будут в этот день находиться на рабочих местах. Мы считаем, что допустимо образование дополнительных участков», — отметил он.

Булаев добавил, что запись на такой участок будет осуществляться через систему «мобильный избиратель». По его словам, проголосовать дважды у таких лиц возможности не будет. «Мы не пугаемся того, что будет у людей возможность в день голосования прийти и увидеть себя в списке (и проголосовать)», — заявил он.

Булаев подчеркнул, что применение «мобильного избирателя» позволит «не ограничивать избирателя в желаниях — он сможет в любой комиссии, МФЦ или на сайте госуслуг записаться туда, куда ему удобно будет подойти принять участие в голосовании».

Система «ГАС Выборы» позволяет следить за результатами голосования в режиме реального времени, добавил зампред Центризбиркома. «Результаты появляются в сети интернет быстрее, чем попадают в региональную избирательную комиссию, поэтому скорректировать результат становится невозможным», — заверил он.

Предполагается, что процедура голосования будет утверждена в рамках отдельного закона. Ранее источники РБК сообщали, что процедура состоится в рабочий день, который объявят выходным. С этим впоследствии согласился президент Владимир Путин. Голосование может пройти 22 или 29 апреля, говорили собеседники РБК.

Источник: РБК