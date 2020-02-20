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Поправки в Конституцию: участки на рабочих местах откроют в день голосования

17:45 20.02.2020 Фото: gosrf.ru
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Голосование может пройти 22 или 29 апреля.

Поправки в Конституцию: участки на рабочих местах откроют в день голосования

Голосование может пройти 22 или 29 апреля.

ЦИК подготовил постановление о создании дополнительных участков в день общероссийского голосования по изменению Конституции для россиян, которые будут находиться на рабочем месте. Об этом заявил на заседании рабочей группы по изменению Конституции в четверг зампред Центризбиркома Николай Булаев, передает корреспондент РБК с заседания группы.

«Будут открыты дополнительные участки голосования. Да, мы считаем, что огромное количество людей будут в этот день находиться на рабочих местах. Мы считаем, что допустимо образование дополнительных участков», — отметил он.

Булаев добавил, что запись на такой участок будет осуществляться через систему «мобильный избиратель». По его словам, проголосовать дважды у таких лиц возможности не будет. «Мы не пугаемся того, что будет у людей возможность в день голосования прийти и увидеть себя в списке (и проголосовать)», — заявил он.

Булаев подчеркнул, что применение «мобильного избирателя» позволит «не ограничивать избирателя в желаниях — он сможет в любой комиссии, МФЦ или на сайте госуслуг записаться туда, куда ему удобно будет подойти принять участие в голосовании».

Система «ГАС Выборы» позволяет следить за результатами голосования в режиме реального времени, добавил зампред Центризбиркома. «Результаты появляются в сети интернет быстрее, чем попадают в региональную избирательную комиссию, поэтому скорректировать результат становится невозможным», — заверил он.

Предполагается, что процедура голосования будет утверждена в рамках отдельного закона. Ранее источники РБК сообщали, что процедура состоится в рабочий день, который объявят выходным. С этим впоследствии согласился президент Владимир Путин. Голосование может пройти 22 или 29 апреля, говорили собеседники РБК.

Источник: РБК

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От редакции

Пойдете голосовать за поправки в Конституцию?

Аноним, 20 февраля 2020 18:28
Обязательно пойду, но против поправок закрепляющих в конституции узурпацию власти.
1, 20 февраля 2020 19:29
Узурпа́ция (от лат. usurpatio «овладение») — насильственный, противозаконный захват власти или присвоение чужих прав или полномочий.
Объясни, где в изменениях узурпация
Аноним, 20 февраля 2020 19:50
Специально для 1:

Председатель ЦИК РФ Памфилова считает, что для референдума по президентским поправкам нет оснований. Голосование, которое предложил провести Владимир Путин, можно называть "эксклюзивным", "разовым" или "уникальным", заявила она на заседании рабочей группы по подготовке поправок.

"Я думала о терминах, чтобы не было путаницы. Давайте введем термин эксклюзивная, разовая, уникальная акция, чтобы не было путаницы, чтобы не было ссылок на действующее законодательство", - заявила она.

Ясно? Чтобы не было ссылок на действующее законодательство. Т. е. чтобы было полностью незаконно. А то мало ли...
Аноним, 20 февраля 2020 19:18
Удивительные поправки к Основному Закону государства. Обычно говорят - мухи отдельно, котлеты - отдельно, а в данном случае в одну кучу и мухи и котлеты. Даже стыдно за такое голосовать.
Извиняюсь, конечно. Всё-таки, законы пишут люди поумнее, чем рядовой обыватель.
Аноним, 20 февраля 2020 19:27
НВР:
Обязательно, это долг и ответственность каждого гражданина
Аноним, 20 февраля 2020 19:47
Раньше называли "карусели", а теперь "мобильный избиратель". О как! Главное - правильно переименовать.

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