Автор-информатик команды «копировать» и «вставить» умер в США

Американский информатик Лоуренс Гордон Теслер

Американский информатик Ларри Теслер, который изобрел набор компьютерных функций «вырезать», «копировать», «вставить», скончался в США в возрасте 74 лет, сообщает интернет-портал Yahoo.

Теслер окончил Стэндфордский университет, получив ученую степень по математике, в 1965 году. В 1973 году он присоединился к научно-исследовательскому центру Xerox PARC, где, в том числе, участвовал в разработке функций «вырезать», «копировать», «вставить». Кроме того, в это время, как отмечает портал Gizmodo, в центре были разработаны, в частности, графический пользовательский интерфейс и компьютерная мышь.

The inventor of cut/copy & paste, find & replace, and more was former Xerox researcher Larry Tesler. Your workday is easier thanks to his revolutionary ideas. Larry passed away Monday, so please join us in celebrating him. Photo credit: Yahoo CC-By-2.0 https://t.co/MXijSIMgoA pic.twitter.com/kXfLFuOlon — Xerox (@Xerox) February 19, 2020



«Ларри Теслер был научным сотрудником в (компании) Xerox и изобретателем (функций) «вырезать»/»копировать» и «вставить» и много чего еще. Благодаря его революционным идеям ваш рабочий день проходит легче. В понедельник Ларри скончался», — сообщается в Twitter аккаунте компании Xerox.

В 1980 году Теслер начал сотрудничество с компанией Apple, где принимал участие в работе над несколькими продуктами, включая карманный персональный компьютер MessagePad и персональный компьютер Lisa, который считается предшественником Macintosh. После ухода из Apple в 1997 году информатик сотрудничал с несколькими корпорациями, работающими в сфере технологий, включая Amazon и Yahoo!. Причина смерти Теслера не сообщается.

Источник: РИА Новости