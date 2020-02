Автор-информатик команды «копировать» и «вставить» умер в США

Американский информатик Ларри Теслер, который изобрел набор компьютерных функций «вырезать», «копировать», «вставить», скончался в США в возрасте 74 лет, сообщает интернет-портал Yahoo.

Теслер окончил Стэндфордский университет, получив ученую степень по математике, в 1965 году. В 1973 году он присоединился к научно-исследовательскому центру Xerox PARC, где, в том числе, участвовал в разработке функций «вырезать», «копировать», «вставить». Кроме того, в это время, как отмечает портал Gizmodo, в центре были разработаны, в частности, графический пользовательский интерфейс и компьютерная мышь.

The inventor of cut/copy & paste, find & replace, and more was former Xerox researcher Larry Tesler. Your workday is easier thanks to his revolutionary ideas. Larry passed away Monday, so please join us in celebrating him. Photo credit: Yahoo CC-By-2.0 https://t.co/MXijSIMgoA pic.twitter.com/kXfLFuOlon

— Xerox (@Xerox) February 19, 2020