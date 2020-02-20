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Автор-информатик команды «копировать» и «вставить» умер в США

17:16 20.02.2020 Фото: CC BY 2.0 / Yahoo / Larry Tesler listens to Whisper
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Американский информатик Ларри Теслер, который изобрел набор компьютерных функций «вырезать», «копировать», «вставить», скончался в США в возрасте 74 лет.

Автор информатик команды копировать и вставить умер в США
Американский информатик Лоуренс Гордон Теслер
Сюжет: Смерть. Похороны. Прощание
Автор информатик команды копировать и вставить умер в США

Автор-информатик команды «копировать» и «вставить» умер в СШАУмер автор компьютерной функции «копировать — вставить» Ларри ТеслерЕщё 161 новостей

Американский информатик Ларри Теслер, который изобрел набор компьютерных функций «вырезать», «копировать», «вставить», скончался в США в возрасте 74 лет, сообщает интернет-портал Yahoo.
Теслер окончил Стэндфордский университет, получив ученую степень по математике, в 1965 году. В 1973 году он присоединился к научно-исследовательскому центру Xerox PARC, где, в том числе, участвовал в разработке функций «вырезать», «копировать», «вставить». Кроме того, в это время, как отмечает портал Gizmodo, в центре были разработаны, в частности, графический пользовательский интерфейс и компьютерная мышь.


«Ларри Теслер был научным сотрудником в (компании) Xerox и изобретателем (функций) «вырезать»/»копировать» и «вставить» и много чего еще. Благодаря его революционным идеям ваш рабочий день проходит легче. В понедельник Ларри скончался», — сообщается в Twitter аккаунте компании Xerox.
В 1980 году Теслер начал сотрудничество с компанией Apple, где принимал участие в работе над несколькими продуктами, включая карманный персональный компьютер MessagePad и персональный компьютер Lisa, который считается предшественником Macintosh. После ухода из Apple в 1997 году информатик сотрудничал с несколькими корпорациями, работающими в сфере технологий, включая Amazon и Yahoo!. Причина смерти Теслера не сообщается.

Источник: РИА Новости

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