С какой группой крови и каким резус-фактором опасно быть беременной? Какую группу крови какой можно переливать?

Кровь можно сдавать один раз в два месяца

Какая из групп крови самая востребованная при переливании? На что влияет резус-фактор? Пустеет ли когда-нибудь банк донорской крови? Как утилизируют бракованную кровь? Об этом и многом другом ИА «Татар-информ» рассказала руководитель отделения переливания крови Республиканской клинической больницы Раушания Хайруллина.

Кровь – что это за субстанция?

Сама по себе кровь – это жидкая соединительная ткань, которая переносит кислород и питательные вещества ко всем клеткам и уносит продукты жизнедеятельности, такие как углекислый газ. Кровь составляет около 5% от массы тела, а ее объем в организме взрослого человека равен примерно пяти с половиной литрам.

Кровь состоит из двух компонентов – это клетки крови и плазма. И если лет двадцать назад людям переливали цельную донорскую кровь, то сегодня при переливании используются только ее компоненты.

«Цельная кровь сегодня не хранится в том виде, в котором ее взяли, она консервируется. Консерванты в мешках придуманы для того, чтобы кровь не сворачивалась. Донор сдает цельную кровь, а специалисты в центрифуге разделяют ее на компоненты. Это называется фракционирование», – объяснила Раушания Хайруллина.

Плазма – желтоватая прозрачная жидкость. Эритроциты – красные кровяные тельца, занимающие около половины объема крови, а тромбоциты выглядят как кровяные пластинки.

«Тромбоциты долго не живут, срок их жизни всего 72 часа. Поэтому, кстати, тромбоциты заготавливают не на долгосрочный запас, а по заявке. Эритроциты хранятся от 35 до 42 дней. А плазма хранится три года в замороженном виде и проходит обязательную карантинизацию. В банке крови РКБ всегда имеется неисчерпаемый запас компонентов крови для оказания неотложной помощи», – добавила руководитель отделения переливания крови РКБ.

Кому какую кровь можно вливать?

Правила вливания плазмы, эритроцитов и тромбоцитов разные.

Самой «востребованной» кровью, или, другими словами, ее компонентом – эритроцитной массой, по словам врачей, считается первая отрицательная. Эта группа – универсальная для всех в неотложных ситуациях, однако людям с первой отрицательной группой можно вливать только идентичную.

«Первую положительную можно переливать всем группам крови, но только с положительным резус-фактором. Реципиентам с первой группой и положительным резусом при необходимости можно вливать первую с любым резусом. А четвертая группа у нас универсальный реципиент. Ей можно вливать эритроциты любой группы крови, когда имеется дефицит идентичной по группе эритроцитов», – объяснила Раушания Хайруллина.

Кстати, с плазмой ситуация полностью зеркальная. Если универсальным донором эритроцитов считается человек с первой группой крови, то универсальный донор плазмы – представитель четвертой группы.

Плазму четвертой группы можно переливать всем реципиентам при отсутствии идентичной по группе плазмы. Но пациенту с четвертой группой плазму можно вливать только своей группы», – объяснила специалист.

Как стать донором?

Донором может стать практически любой здоровый гражданин Российской Федерации, если он старше 18 лет и весит более 50 кг. Однако существуют определенные заболевания и жизненные обстоятельства, при которых кровь человеку сдавать не разрешено. Перечень противопоказаний можно всегда найти на сайтах Республиканского центра крови и Республиканской клинической больницы.

Кстати, после различных операций кровь нельзя сдавать в течение полугода, отмечают специалисты.

«Полгода связано с инкубационным периодом гепатитов, это когда лабораторные методы не позволяют определить заболевание, передающееся через кровь. Поэтому мы ждем эти полгода после операций. После прокалывания ушей также нельзя сдавать кровь некоторое время, после нанесения татуировок, после удаления зубов», – объяснила медик.

Накануне и в день сдачи крови донору не рекомендуется употреблять жирную, жареную, острую и копченую пищу, бананы, орехи, а также молочные продукты, яйца и масло. За 48 часов до процедуры нельзя употреблять алкоголь, а за 72 часа не принимать лекарства, содержащие аспирин, и анальгетики.

Кровь можно сдавать один раз в два месяца, однако не более пяти раз в год для мужчин и не более четырех раз в год для женщин. Кровь на плазму донор может сдавать каждые две недели, но не более 12 литров в год.

Сколько литров крови заготавливает РКБ?

Станция переливания крови РКБ в год заготавливает не менее четырех тонн крови. Это более тонны эритроцитов, более тонны плазмы и тромбоциты.

«По сравнению с прошлым годом объемы выросли где-то на 30%. Выросла потребность лечебных отделений в компонентах крови. В нашей работе при заготовке крови и ее компонентов в расчет берется фактическое использование за предыдущий год», – рассказала Раушания Хайруллина.

Может ли опустеть банк крови?

Все службы крови казанских больниц – ДРКБ, МКДЦ, РЦК, РКБ – тесно сотрудничают. Благодаря сознательности доноров, четкой и планомерной работе службы крови, отмечает врач, банк никогда не пустеет.

«На случай экстренных ситуаций у нас есть запасы крови всех групп обоих резусов. Но, учитывая, что у компонентов крови есть срок годности, этот неприкасаемый запас постоянно обновляется и пополняется», – объяснила Раушания Хайруллина.

«Когда в соцсетях или в СМИ появляется информация о срочной потребности в донорской крови, это не говорит о том, что банк службы переливания крови опустошен. Это просто объявление о сборе крови, чтобы пополнить банк. У людей в сознании со школьного возраста должно откладываться, что донорство – это хорошо и благородно. К сожалению, у нас люди идут только когда какая-то экстренная ситуация случается. А донорская кровь нужна всегда! Надо, чтобы донорство было как профилактика. Если бы каждый здоровый человек сдавал кровь хотя бы раз в год, то не появлялись бы объявления такого содержания, пополнялась бы картотека доноров республики», – отметила врач.

7 фактов о крови:

1. Ежегодно в отделении переливания крови РКБ бракуется менее четырех процентов крови.

«Это очень мало по сравнению со средними показателями по РФ. У нас вообще брака почти нет, это ведь напрямую зависит от отбора доноров», – пояснила Раушания Хайруллина.

2. Невостребованные и бракованные компоненты крови отправляются на уничтожение. Их сжигают специальные организации, которые имеют лицензию на данный вид деятельности.

3. Человек может стать донором сам себе.

«При определенных медицинских показаниях пациент может стать донором сам себе. Кровь того, кровь для тех, кто идет на операцию, заготавливают минимум за три дня до нее. И во время операции при необходимости врачи могут вернуть пациенту его собственную эритроцитную массу или плазму, например», – отметила Раушания Хайруллина.

4. Самой редко встречающейся группой крови считается четвертая отрицательная.

5. Самая «ходовая» и востребованная кровь – первая отрицательная.

6. Резус-конфликт – проблема многих беременных женщин.

«Если у женщины с отрицательным резусом будет плод с положительным резусом, то ее организм может начать вырабатывать антитела. При первой беременности обычно такого конфликта не происходит. Поэтому женщинам с отрицательным резусом до 28-й недели беременности необходимо определить антирезусные антитела, и при их отсутствии надо вводить иммуноглобулин-антирезус на этом сроке и после родов. Также иммуноглобулин-антирезус показан женщинам с отрицательным резус-фактором после медицинских абортов, при внематочной беременности, отслойке плаценты. Если этого не сделать, то в следующий раз образовавшиеся при предыдущей беременности резус-антитела будут взаимодействовать с антигеном женщины, что приведет к болезням новорожденного», – объяснила специалист.

7. Донорская плазма дороже донорских эритроцитов.

Источник: sntat.ru