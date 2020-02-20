Международная доставка груза

Практически каждый бизнес в России, уже сталкивается с необходимостью в доставке различных грузов и товаров из-за границы.

Но учитывая насколько это важное мероприятие, доверять процесс доставки можно только надежной и опытной компании. В этой статье, мы кратко расскажем о логистической компании MTRGROUP и сервисах которые доступный на сайте этой организации.

Пожалуй самый важный и удобный сервис для всех посетителей сайта. Данный калькулятор, позволяет в максимально короткий срок и с минимальным количеством действий, узнать точную стоимость доставки вашего товара онлайн. От вас потребуется лишь выбрать нужную страну, откуда будет производится доставка, заполнить следующие данные — наименование товара, вес груза, пункт А и Б, а также контактные данные. Рассчет будет произведен автоматически в режиме онлайн, если нужного груза не нашлось в базе, то в таком случае можете отправить заявку для точного расчета менеджерами компании.

Быстрый расчет

Помимо онлайн-калькулятора, есть способ узнать стоимость доставки груза еще быстрее. Данный вариант подходит в том случае, когда известны не все данные о грузе, либо вас интересует примерная стоимость доставки, получить которую нужно как можно быстрее. Форма быстрого расчета доступна на главной странице сайта.

Блог

Это не сервис, а так называемый «уголок полезной информации». Начинающие предприниматели найдут информацию о разных рынках мира, где и что лучше всего купить, где найти поставщиков и как заключить контракты с производителями.

Опытные грузоперевозчики, узнают о самых масштабных выставках мебели и текстиля, где и когда они будут проходить и чем они могут быть полезны. Помимо этого, постоянно добавляются последние новости из мира логистики и грузоперевозок.

Разумеется, это далеко не все темы освещаемые в блоге, так что заглянуть туда точно стоит.

Информация о компании и услугах

Классические пункты, в которых подробно и в развернутом виде расписаны все предоставляемые услуги и весомые преимущества компании. В этом же разделе представлена вся информация о компании, с адресами и контактными данными.

Изучите сайт, ознакомьтесь со всеми сервисами и необходимой информацией. Важный момент, логистическая компания MTRGROUP работает уже более 20 лет, ее сотрудники знают все тонкости связанные с международной доставкой грузов. Именно поэтому, предприниматели из России доверяют доставку своей продукции именно этой компании.