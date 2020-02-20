Когда речь заходит за проживание в европейской стране, сразу на ум приходит Испания, Германия, Франция и т.д. Однако есть куда более интересный вариант – Болгария.

Она совершенно не уступает своим собратьям по качеству жизни, а к тому же отличается одним бесспорным преимуществом – доступной ценовой политикой. Причем это затрагивает все сферы, включая недвижимость. Но почему в Болгарии дешевые квартиры, дома, коммерческие объекты? Это поясняется очень просто.

Доступность жилья в Болгарии

Болгария вот уже долгое время входит в Европейский союз. Казалось бы, она автоматически после вступления должна была повысить цены на все, что только можно. Но власти решили пойти другим путем. Долгое время Болгария выступала сугубо альтернативой другим менее развитым странам постсоветского пространства и крайне мало интересовала европейских граждан. Чтобы это изменить, болгары начали искать различные пути привлечения иностранцев.

Известно, что покупка недвижимости является одной из самых выгодных финансовых инвестиций. Во-первых, так можно сохранить собственные сбережения. Во-вторых, со временем их можно даже значительно приумножить. В-третьих, это один из способов улучшить свою жизнь. Например, кто-то мечтал о домике у моря и только он смог бы обеспечить истинное счастье. Тут в игру вступает Болгария со своим приморским расположением, качественными объектами и другими плюсами.

На https://premier-master.com/nedvigimost-u-morya недвижимость у моря Болгария представлена роскошными объектами, среди которых:

квартиры;

апартаменты;

дома;

виллы;

дачи;

новострои;

особняки и т.д.

Их доступность поясняется тем, что для привлечения иностранных инвестиций в Болгарию, ставка делалась именно на продажу недвижимого имущества. Если, например, россиянин или немец заинтересуется объектом, еще и по отличной стоимости (в национальной валюте, евро или долларах), он его приобретет. Так он задержится в стране, где будет тратить свои деньги в течение недели, месяца, года и т.д., а они, в свою очередь, будут распределяться и направлять на ее развитие. Таким образом, все остаются в выигрыше.

Как приобрести болгарскую недвижимость

Есть различные способы, позволяющий выгодно купить любую недвижимость в Болгарии. Однако самым безопасным является сотрудничество с компанией Premier Realty Master. Прежде всего, она предлагает обширную базу актуальных и проверенных предложений. Кроме того, если покупать с ее помощью, то не нужно стоять в длинных очередях.

Единственным минусом обращения в компанию является то, что у нее настолько много интересных вариантов по объектам, что просто сложно бывает выбрать. Но если определиться с личными требованиями к недвижимости, которую хочется приобрести, то процесс значительно упрощается.