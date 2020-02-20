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Соединительные устройства для удобства просмотра контента

17:15 20.02.2020
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Сигналы HDMI и VGA формата существенно отличаются друг от друга.

Основной критерий — функциональное назначение каждого из них, так как первый подает цифровые носители, а второй — аналоговые.

Поэтому, если возникает необходимость преобразовать один сигнал в другой, придется обзавестись специальным оборудованием. И одним кабелем здесь не обойтись, так как дополнительно придется купить и переходники hdmi vga. Только при слаженной работе устройств получится достичь нормального функционирования техники.

Расширенный функционал для продвинутых пользователей

С появлением цифровых носителей современные пользователи могут наслаждаться просмотром своих любимых программ и фильмов на больших экранах домашних TV или ноутбуках. Это будет возможным не только для тех, чье оборудование имеет порты HDMI. Для остальных решением проблемы подключения аналогового носителя к цифровому станет использование соответствующего кабеля и подходящего адаптера.

Если на нетбуке, домашнем PC или игровой консоли присутствует только выход VGA, понадобится специальный конвертер – адаптер HDMI VGA. Он обеспечит передачу контента с компьютера или устаревшей модели ТВ на экран с цифровым отображением данных с сохранением высокого качества и чёткости изображения.

Принцип работы устройств

Соединительные элементы используются для передачи сигнала в цифровом формате на любую совместимую технику HD. Схема работы предусматривает задействование следующих устройств:

  1. HDMI кабеля;
  2. передатчика;
  3. приемника.

Эта схема будет функционировать только при условии, что все фрагменты будут совместимы между собой. Принцип соединения и обмена данными видеосигналов HDMI и VGA позволяет одновременно подавать изображение с аудиосопровождением, быстро и без каких-либо проблем.

Как подобрать актуальный преобразователь

Выбирая соединительный адаптер, важно обращать внимание на следующие параметры:

  • наличие аудиовыхода (3,5 мм разъем jack);
  • разрешение видеосигнала «на выходе» (720р, 1080р);
  • совместимость форматов;
  • габариты;
  • материал изготовления (к примеру, выполненные из металлического сырья адаптеры служат дольше и обладают меньшей теплопроводностью).

Сейчас в современных магазинах большой ассортимент преобразовательных соединительных элементов. И переходники hdmi vga — одни из самых востребованных, так как позволяют просматривать любимые видеофайлы с нормальной передачей картинки и звука.

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