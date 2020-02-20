Пять оттенков настроения в дизайне дома и офиса

Верно подобранная обстановка в помещении создаст правильный настрой, независимо от времени года и погоды за окном.

Теплые и буквально обволакивающие оттенки и фактуры, в сочетании с приглушенным светом, способствуют релаксации. В то время как четкие линии, строгие однотонные расцветки и хорошая освещенность настраивают на рабочий лад. Первый вариант идеален для спальни в квартире либо коттедже. А второй незаменим в офисе. В то же время существуют пять универсальных методов, которые помогут преобразить практически любой интерьер и создать приятную атмосферу. Среди них:

1. Сезонная смена текстиля

Приятное ощущение торжества от новой покупки распространяется не только на одежду и всевозможные приятные мелочи. То же касается домашнего декора. Чтобы получить так называемый эффект новизны и непередаваемый восторг от только что приобретенной вещи, вовсе не обязательно тратить много денег. К примеру, достаточно лишь запастись несколькими комплектами подушек, покрывал и штор. Регулярно менять их местами друг с другом, тем самым подпитывая позитивные эмоции от перемены окружающей обстановки.

2. Тактильные ощущения

Нежный и удивительно мягкий ковер в комнату гарантированно подарит массу положительных эмоций. А если он будет еще и в жизнерадостном оформлении, успех гарантирован! Естественно, для рабочего помещения можно ограничиться просто мягким напольным покрытием с пружинистым ворсом средней длины.

3. Аксессуары и сувениры

Даже крошечная статуэтка позволит пережить сильный позитивный всплеск, особенно если была приведена из любимого места отпуска. Но важно не увлекаться, поскольку обилие всевозможных вещиц может создать захламленность. А она, как известно, является постоянной спутницей уныния и апатии. Пусть сувениров будет немного, но каждый из них дарит исключительно положительные моменты.

4. Плакаты с мотивирующими цитатами

Столь модная сегодня каллиграфия с различными высказываниями может сыграть ведущую роль в поддержании правильного настроения. Причем, это актуально не только для офисного, но и для домашнего интерьера. С той лишь разницей, что в быту фантазия по оформлению и вариациям надписей никак не ограничена.

5. И последний, но не по значению, метод — колеровка комнаты.

Вопреки популярному стереотипу, не только сочные цвета являются основой «счастливого» интерьера. Для кого-то подобная обстановка, напротив, может стать угнетающей. В таком случае дизайнеры рекомендуют обратить внимание на нежно-сливочные тона, а также на базовую белую и бежевую палитры. И уже за счет аксессуаров и других выразительных пятен расставить нужные акценты, освежив комнату.

Способы, перечисленные в данной статье, универсальны и вместе с тем доступны для применения. Попробуйте внедрить их в свое домашнее или офисное окружение, и вы непременно заметите положительные изменения.