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Печать на свитшотах – эффективный вид рекламы

17:18 20.02.2020
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Сегодня печать на свитшотах часто используется, когда компании нужно создать оригинальный вариант корпоративной одежды или подарок для своих клиентов и партнеров.

Свитшоты – один из удобных современных типов одежды. Она относится к свитерам, но по крою больше напоминает толстовку. Появившись в первой половине прошлого века, такой элемент гардероба быстро завоевал популярность среди разных категорий покупателей.

Как и печать на толстовках, перенос изображения на такую одежду позволяет передавать крупные изображения, богатые цветами и мелкими деталями.

В пользу выбора свитшота в качестве одежды для брендирования, говорит несколько преимуществ:

  • Крой свободный, потому намного проще угадать с размером. Это важно при закупке крупных партий.
  • Из строения исключена застежка. Это помогло убрать дополнительное слабое место, потому что именно молнии часто ломались в процессе использования.
  • Плотный, качественный материал. Он не стесняет движения, обеспечивает хороший отвод лишней влаги от организма, не допускает перегрева.

В зависимости от модели, в строении могут присутствовать и дополнительные элементы, такие, как капюшон и накладные карманы.

Особенности нанесения изображения

Эскиз, по которому на одежду будут переноситься изображения, составляется дизайнером. Есть и готовые шаблоны, позволяющие ускорить процесс согласования и передачи партии на производство.

Стандартное решение – печать на передней и задней частях. Можно перенести крупную картинку во всю ширину спины или ограничиться небольшим логотипом в передней части.

Современные средства переноса изображения на ткань позволяют печатать даже на сложных местах – по длине рукава и на капюшоне.

Методы переноса изображения

В зависимости от отведенного бюджета и сроков, в которые нужно завершить изготовления, могут использоваться технологии, основанные на двух основных принципах:

  • Прямая печать на ткани. Это помогает избавить от промежуточных носителей и увеличить скорость создания тиража нужного вам объема.
  • Перенос изображения с применением промежуточных носителей. В таком случае, в процессе может использоваться повышенная температура и давление. Принт хорошо переносится на ткань, сохраняется долго.

Использование качественного оборудования и красок, позволяет создать яркие рисунки, изображения, в которых вы сможете различить любую деталь. При необходимости, эскиз может быть подготовлен индивидуально, а все детали внешнего оформления согласованы с клиентом.

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