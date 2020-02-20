Печать на свитшотах – эффективный вид рекламы

Свитшоты – один из удобных современных типов одежды. Она относится к свитерам, но по крою больше напоминает толстовку. Появившись в первой половине прошлого века, такой элемент гардероба быстро завоевал популярность среди разных категорий покупателей.
Как и печать на толстовках, перенос изображения на такую одежду позволяет передавать крупные изображения, богатые цветами и мелкими деталями.
В пользу выбора свитшота в качестве одежды для брендирования, говорит несколько преимуществ:
- Крой свободный, потому намного проще угадать с размером. Это важно при закупке крупных партий.
- Из строения исключена застежка. Это помогло убрать дополнительное слабое место, потому что именно молнии часто ломались в процессе использования.
- Плотный, качественный материал. Он не стесняет движения, обеспечивает хороший отвод лишней влаги от организма, не допускает перегрева.
В зависимости от модели, в строении могут присутствовать и дополнительные элементы, такие, как капюшон и накладные карманы.
Особенности нанесения изображения
Эскиз, по которому на одежду будут переноситься изображения, составляется дизайнером. Есть и готовые шаблоны, позволяющие ускорить процесс согласования и передачи партии на производство.
Стандартное решение – печать на передней и задней частях. Можно перенести крупную картинку во всю ширину спины или ограничиться небольшим логотипом в передней части.
Современные средства переноса изображения на ткань позволяют печатать даже на сложных местах – по длине рукава и на капюшоне.
Методы переноса изображения
В зависимости от отведенного бюджета и сроков, в которые нужно завершить изготовления, могут использоваться технологии, основанные на двух основных принципах:
- Прямая печать на ткани. Это помогает избавить от промежуточных носителей и увеличить скорость создания тиража нужного вам объема.
- Перенос изображения с применением промежуточных носителей. В таком случае, в процессе может использоваться повышенная температура и давление. Принт хорошо переносится на ткань, сохраняется долго.
Использование качественного оборудования и красок, позволяет создать яркие рисунки, изображения, в которых вы сможете различить любую деталь. При необходимости, эскиз может быть подготовлен индивидуально, а все детали внешнего оформления согласованы с клиентом.