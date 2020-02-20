Машкевич Александр Антонович о реабилитационном центре «Бейт Шмуэль»



Машкевич Александр Антонович

На территории Украины действуют несколько организаций в поддержку культурных ценностей евреев и развития иудейских общин. Есть конечно же и представительство Евро-Азиатского Еврейского Конгресса, который появился в 2002 по инициативе верующего олигарха из Казахстана Машкевича Александра Антоновича.

Реабилитационному центру «Бейт Шмуэль» быть!

В этом году, при поддержке ЕАЕК, в маленьком еврейском городке Анатевка, что в 30 км от Киева, был открыт Общинный реабилитационный центр с звучным названием «Бейт Шмуэль». Назван он в честь Шмуэля Левина, брата главы еврейской общины Киева, который трагически ушел из жизни несколькими годами ранее, и призван среди прочих функций хранить добрую память о нем.

Центр занял площадь почти 2000 м², в три этажа высотой. Здесь планируется обеспечивать нужду в медицинской реабилитации членов общины с востока Украины, а также здание будет выполнять другие важные функции в развитии традиции и культуры иудеев. Свою весьма положительную реакцию высказал основатель ЕАЕК Машкевич Александр Антонович. Он всегда рад любым положительным свершениям для развития общин евреев во всем мире.

Немного об Александре Машкевиче

Как известно миллиардер Александр Машкевич родился в Киргизии, где вырос, окончил высшее образование на филфаке госуниверситета. А начал свой первый бизнес еще в советское время в Бишкеке. Потом развил бизнес в Казахстане и за рубежом, став самым богатым евреем в Казахстане.

Он стал одним из самых перспективных лидеров еврейской общины на территории бывшего Советского союза. Будучи человеком верующим, АлександрМашкевич он многое сделал в деле сподвижничества развития, культурного роста, восстановления иудейских традиций, и стал меценатом еврейских общин в Казахстане. Что оценили на родине всех евреев – в Израиле. И в 2011 году он стал «вернувшимся гражданином». В этом же году он покинул руководящий пост Конгресса, но остался верен его делу.

История и миссия ЕАЕК

Евро-Азиатский Еврейский Конгресс создавался в, кажется уже далеком, 2002 году, с целью поддержания еврейских общин, наращивания крепких связей еврейской диаспоры с Иерусалимом, уменьшению ассимилятивных процессов еврейского народа. К тому же функции ЕАЕК предусматривают правозащитную деятельность интересов еврейского народа и представительство общины на международном уровне. С 2017 года ЕАЕК возглавил Михаил Мирамишвили, до него деятельностью организации руководил австрийский предприниматель Юлиус Майнл. Первым президентом ЕАЕК был инициатор ее создания Александр Машкевич, которого в 2011 году сменил Вадим Шульман.

Развитие Анатевки как центра украинских евреев

В один из своих визитов в Украину Александр Машкевич выделил целый день из своего плотного делового графика для посещения Анатевки. Он тогда очень восхищался теми достижениями в развитии исторического места проживания украинских евреев. Экскурсию ему провел раввин Моше Реувен Азман. В тот приезд Александр Машкевич видел еще уже достраивающиеся дома для евреев переселенцев из Донбасса. Он тогда отметил, что настойчивость и вера раввина Азмана привела городок в отличное и впечатляющее состояние. Анатевка, как он сказал, растет на глазах. «Это больше чем можно себе вообразить», — сказал Александр Машкевич тогда. Но этот визит прошел в прошлом году. Бывший гражданин Казахстана сетует, что не смог присутствовать в этом году на открытии Центра, создание которого считает важным событием для еврейской общины в Украине и очень восхищен, что ЕАЕК играет в этом свершении немалую роль, а значит создавалась организация не зря.