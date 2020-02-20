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139 вакансий предлагают работодатели для жителей Бердска

17:24 20.02.2020 Фото: Курьер. Среда. Бердск
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Актуальные предложения от работодателей в Центре занятости населения Бердска.

139 вакансий предлагают работодатели для жителей Бердска

Актуальные вакансии для жителей Бердска от работодателей
Профессия Организация З/П руб. Контактные данные
Охранник, лицензированный, 4-6 разряд ООО «Бизнес-охрана» от 25000
до 40000		 8(913) 9653395
biznes-ochrana@yandex.ru
Менеджер, помощник менеджера ООО «Лакшери» от 20000
до 100000		 8(996) 3779834
laksheritk2@gmail.com
Фельдшер, по проведению предрейсового и послерейсового медицинского осмотра водителей транспортного средства ГБУЗ НСО «БЦГБ» от 31000
до 31000		 8(38341) 26656
ok@bcgb.ru
Упаковщик Швейные технологии,ООО от 15163
до 15163		 8(913) 7065502
Personal@kroha-enot.com
Почтальон, по сопровождению почтовых отправлений и денежных средств Искитимский почтамп — ОСП УФПС НСО АО «Почта России» от 15163
до 17000		 8(38343) 35960
tatyana.demidenko@russianpost.ru
Почтальон 1 разряда Искитимский почтамп — ОСП УФПС НСО АО «Почта России» от 15163
до 15163		 8(38343) 35960
tatyana.demidenko@russianpost.ru
Профессия Организация З/П руб. Контактные данные
Оператор связи 1 категории (класса) Искитимский почтамп — ОСП УФПС НСО АО «Почта России» от 15163
до 20000		 8(38343) 35960
tatyana.demidenko@russianpost.ru
Оператор связи 1 категории (класса) Искитимский почтамп — ОСП УФПС НСО АО «Почта России» от 15163
до 20000		 8(38343) 35960
tatyana.demidenko@russianpost.ru
Оператор связи 1 категории (класса) Искитимский почтамп — ОСП УФПС НСО АО «Почта России» от 15163
до 20000		 8(38343) 35960
tatyana.demidenko@russianpost.ru
Оператор связи 1 категории (класса) Искитимский почтамп — ОСП УФПС НСО АО «Почта России» от 15163
до 15163		 8(38343) 35960
tatyana.demidenko@russianpost.ru
Грузчик ИП Котенева Л.А. от 15163
до 15163		 8(913) 7478867, 8(38341) 21428
berdskcum@yandex.ru
Профессия Организация З/П руб. Контактные данные
Водитель автомобиля, грузовой автотранспорт, кат. с АСТА дор,ООО от 25000
до 40000		 8(913) 7740217
Упаковщик, производство изделий из пластмасс Диамант-НСК ООО от 15163
до 15163		 8(913) 9279554
diamantnsk1@gmail.com
Фармацевт ООО » Первая Аптека» от 25000
до 35000		 8(913) 7614393
001apteka@gmail.com
Инструктор-методист по адаптивной физической культуре МБУ «Спортоград» от 15200
до 15200		 8(952) 9056043
sportograd@yandex.ru
Фасовщица, фасовщица-уборщик ООО «Торгсервис 54» от 15163
до 15163		 8(383) 3253976
rusakovao842@gmail.com
Грузчик ООО «Торгсервис 54» от 25000
до 25000		 8(383) 3253976
rusakovao842@gmail.com
Рабочий по уходу за животными Надежда ПЖ МБУ от 15163
до 15163		 8(913) 0137344
Milakadnikova@yandex.ru
Ведущий Юрисконсульт УЖКХ, МКУ от 25000
до 26500		 8(38341) 40011
fettereg@ngs.ru
Профессия Организация З/П руб. Контактные данные
Продавец-консультант ООО «Строитель» от 15163
до 25000		 8(38341) 29715 доб. 366
knp@dom-al.com
Начальник участка (в прочих отраслях), по хозяйственному обслуживанию предприятия ГБУЗ НСО «БЦГБ» от 26000
до 26000		 8(38341) 26656
ok@bcgb.ru
Водитель автомобиля, кат.д, водитель автобуса городских пассажирских маршрутов Бердское автотранспортное предприятие,МУП от 25000
до 30000		 8(38341) 52139
bpatp@mail.ru
Инженер-технолог пищевой промышленности, в счет установленной квоты для трудоустройства инвалидов МАДОУ № 7 от 15163
до 15163		 8(38341) 44795
bsk_du07@mail.ru
Врач-оториноларинголог ГБУЗ НСО «БЦГБ» от 65000
до 65000		 8(38341) 26656
ok@bcgb.ru
Профессия Организация З/П руб. Контактные данные
Уборщик территорий ГБУЗ НСО «БЦГБ» от 15163
до 15163		 8(38341) 26656
ok@bcgb.ru
Уборщик производственных и служебных помещений Птицефабрика Бердская ООО от 15163
до 15163		 8(38341) 29623
natali.rujnikowa@yandex.ru
Уборщик территорий ГАУ НСО Всеканикулы от 16091
до 16091		 8(383) 2091308
Уборщик производственных и служебных помещений ГАУ НСО Всеканикулы от 17241
до 17241		 8(383) 2091308
Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий ГАУ НСО Всеканикулы от 16091
до 16091		 8(383) 2091308
Слесарь-электрик по ремонту электрооборудования ГАУ НСО Всеканикулы от 19540
до 19540		 8(383) 2091308
Профессия Организация З/П руб. Контактные данные
Слесарь-сантехник ГАУ НСО Всеканикулы от 19540
до 19540		 8(383) 2091308
Водитель автомобиля, кат. в, d ГАУ НСО Всеканикулы от 22988
до 22988		 8(383) 2091308
Машинист по стирке и ремонту спецодежды ГАУ НСО Всеканикулы от 15172
до 15172		 8(383) 2091308
Сестра-хозяйка ГАУ НСО Всеканикулы от 19540
до 19540		 8(383) 2091308
Грузчик ГАУ НСО Всеканикулы от 15172
до 15172		 8(383) 2091308
Профессия Организация З/П руб. Контактные данные
Мойщик посуды ГАУ НСО Всеканикулы от 15172
до 15172		 8(383) 2091308
Кухонный рабочий ГАУ НСО Всеканикулы от 15172
до 15172		 8(383) 2091308
Повар ГАУ НСО Всеканикулы от 19540
до 19540		 8(383) 2091308
Пекарь ГАУ НСО Всеканикулы от 18390
до 18390		 8(383) 2091308
Кладовщик ГАУ НСО Всеканикулы от 20689
до 20689		 8(383) 2091308
Профессия Организация З/П руб. Контактные данные
Заведующий производством (шеф-повар) ГАУ НСО Всеканикулы от 26436
до 26436		 8(383) 2091308
Медицинская сестра по лечебному питанию (диетсестра) ГАУ НСО Всеканикулы от 17890
до 17890		 8(383) 2091308
Медицинская сестра ГАУ НСО Всеканикулы от 35781
до 35781		 8(383) 2091308
Звукооператор, радиооператор ГАУ НСО Всеканикулы от 15632
до 15632		 8(383) 2091308
Педагог-организатор ГАУ НСО Всеканикулы от 22988
до 22988		 8(383) 2091308
Воспитатель ГАУ НСО Всеканикулы от 22988
до 22988		 8(383) 2091308
Профессия Организация З/П руб. Контактные данные
Учитель (средней квалификации) 1 категории (класса), учитель начальных классов Школа 1, МБОУ СОШ от 18000
до 20000		 8(38341) 30468
bsk_sh01@mail.ru
Медицинская сестра Биотерапия НКЦ ОиН, ООО от 18000
до 18000		 8(38341) 51138
kashina-00@mail.ru
Библиотекарь Школа 1, МБОУ СОШ от 15163
до 15163		 8(38341) 30468
bsk_sh01@mail.ru
Педагог-психолог Школа 1, МБОУ СОШ от 15163
до 22000		 8(38341) 30468
bsk_sh01@mail.ru
Помощник руководителя и специалиста Ветеринарный врач ИП Руденко В.В. (Ветеринарная клиника ABC.RU) от 15163
до 15163		 8(913) 7973050, 8(383) 3325569
rvlada2009@yandex.ru
Ветеринарный врач ИП Руденко В.В. (Ветеринарная клиника ABC.RU) от 20000
до 40000		 8(913) 7973050, 8(383) 3325569
rvlada2009@yandex.ru
Воспитатель детского сада (яслей-сада) 1 категории (класса), в счет квоты для трудоустройства инвалидов МАДОУ № 22 от 15513
до 15513		 8(38341) 28303
bsk_du22@mail.ru
Профессия Организация З/П руб. Контактные данные
Уборщик территорий ГАУ НСО Всеканикулы от 16091
до 16091		 8(383) 2090765
vsekanikuly@hotmail.com
Уборщик производственных и служебных помещений ГАУ НСО Всеканикулы от 17241
до 17241		 8(383) 2090765
vsekanikuly@hotmail.com
Слесарь-электрик по ремонту электрооборудования ГАУ НСО Всеканикулы от 19540
до 19540		 8(383) 2090765
vsekanikuly@hotmail.com
Слесарь-сантехник ГАУ НСО Всеканикулы от 19540
до 19540		 8(383) 2090765
vsekanikuly@hotmail.com
Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий ГАУ НСО Всеканикулы от 16091
до 16091		 8(383) 2090765
vsekanikuly@hotmail.com
Профессия Организация З/П руб. Контактные данные
Машинист по стирке и ремонту спецодежды ГАУ НСО Всеканикулы от 15172
до 15172		 8(383) 2090765
vsekanikuly@hotmail.com
Сестра-хозяйка ГАУ НСО Всеканикулы от 19540
до 19540		 8(383) 2090765
vsekanikuly@hotmail.com
Грузчик ГАУ НСО Всеканикулы от 15172
до 15172		 8(383) 2090765
vsekanikuly@hotmail.com
Водитель автомобиля, кат. в, д ГАУ НСО Всеканикулы от 22988
до 22988		 8(383) 2090765
vsekanikuly@hotmail.com
Мойщик посуды ГАУ НСО Всеканикулы от 15172
до 15172		 8(383) 2090765
vsekanikuly@hotmail.com
Профессия Организация З/П руб. Контактные данные
Кухонный рабочий ГАУ НСО Всеканикулы от 15172
до 15172		 8(383) 2090765
vsekanikuly@hotmail.com
Повар ГАУ НСО Всеканикулы от 19540
до 19540		 8(383) 2090765
vsekanikuly@hotmail.com
Кладовщик ГАУ НСО Всеканикулы от 20689
до 20689		 8(383) 2090765
vsekanikuly@hotmail.com
Заведующий столовой, шев-повар ГАУ НСО Всеканикулы от 26436
до 26436		 8(383) 2090765
vsekanikuly@hotmail.com
Медицинская сестра по лечебному питанию (диетсестра) ГАУ НСО Всеканикулы от 28735
до 28735		 8(383) 2090765
vsekanikuly@hotmail.com
Профессия Организация З/П руб. Контактные данные
Медицинская сестра ГАУ НСО Всеканикулы от 34483
до 34483		 8(383) 2090765
vsekanikuly@hotmail.com
Врач-специалист, педиатр ГАУ НСО Всеканикулы от 45977
до 45977		 8(383) 2090765
vsekanikuly@hotmail.com
Звукооператор, радиооператор ГАУ НСО Всеканикулы от 15632
до 15632		 8(383) 2090765
vsekanikuly@hotmail.com
Инструктор по физической культуре ГАУ НСО Всеканикулы от 22988
до 22988		 8(383) 2090765
vsekanikuly@hotmail.com
Профессия Организация З/П руб. Контактные данные
Педагог-психолог ГАУ НСО Всеканикулы от 22988
до 22988		 8(383) 2090765
vsekanikuly@hotmail.com
Педагог-организатор ГАУ НСО Всеканикулы от 22988
до 22988		 8(383) 2090765
vsekanikuly@hotmail.com
Педагог дополнительного образования ГАУ НСО Всеканикулы от 22988
до 22988		 8(383) 2090765
vsekanikuly@hotmail.com
Воспитатель ГАУ НСО Всеканикулы от 22988
до 22988		 8(383) 2090765
vsekanikuly@hotmail.com
Уборщик производственных и служебных помещений АО «Виртекс» от 18000
до 20000		 8(38341) 58689, 8(913) 9002022
Профессия Организация З/П руб. Контактные данные
Врач-фтизиатр ГБУЗ НСО «БЦГБ» от 65000
до 65000		 8(38341) 26656
ok@bcgb.ru
Врач-кардиолог ГБУЗ НСО «БЦГБ» от 65000
до 65000		 8(38341) 26656
ok@bcgb.ru
Врач-инфекционист ГБУЗ НСО «БЦГБ» от 65000
до 65000		 8(38341) 26656
ok@bcgb.ru
Врач-патологоанатом ГБУЗ НСО «БЦГБ» от 65000
до 65000		 8(38341) 26656
ok@bcgb.ru
Швея ИП Адаменко М.А. от 15165
до 15165		 8(961) 8473832
msbag3@mail.ru
Врач общей практики (семейный) ГБУЗ НСО «БЦГБ» от 71000
до 71000		 8(38341) 26656
ok@bcgb.ru
Врач-детский хирург ГБУЗ НСО «БЦГБ» от 65000
до 65000		 8(38341) 26656
ok@bcgb.ru
Педагог-организатор МБУДО ДХШ «Весна» от 15200
до 20000		 8(38341) 23419
vesna_culture@mail.ru
Профессия Организация З/П руб. Контактные данные
Врач-акушер-гинеколог, акушерское поликлиническое отделение ГБУЗ НСО «БЦГБ» от 65000
до 65000		 8(38341) 26656
ok@bcgb.ru
Врач-психиатр детский участковый, психиатрия ГБУЗ НСО «БЦГБ» от 65000
до 65000		 8(38341) 26656
ok@bcgb.ru
Врач скорой медицинской помощи ГБУЗ НСО «БЦГБ» от 65000
до 65000		 8(38341) 26656
berdskok@ngs.ru
Врач-детский эндокринолог ГБУЗ НСО «БЦГБ» от 65000
до 65000		 8(38341) 26656
ok@bcgb.ru
Врач-онколог ГБУЗ НСО «БЦГБ» от 65000
до 65000		 8(38341) 26656
ok@bcgb.ru
Врач-педиатр ГБУЗ НСО «БЦГБ» от 71000
до 71000		 8(38341) 26656
ok@bcgb.ru
Профессия Организация З/П руб. Контактные данные
Врач-терапевт участковый ГБУЗ НСО «БЦГБ» от 71000
до 71000		 8(38341) 26656
ok@bcgb.ru
Врач-травматолог-ортопед ГБУЗ НСО «БЦГБ» от 65000
до 65000		 8(38341) 26656
ok@bcgb.ru
Рентгенолаборант ГБУЗ НСО «БЦГБ» от 30000
до 30000		 8(38341) 26656
berdskok@ngs.ru
Врач-офтальмолог ГБУЗ НСО «БЦГБ» от 65000
до 65000		 8(38341) 26656
ok@bcgb.ru
Стропальщик, грузчик-стропальщик ПГС-К,ООО от 20000
до 25000		 8(983) 3882913
personal@solos.ru
Врач-невролог, стационар ГБУЗ НСО «БЦГБ» от 65000
до 65000		 8(38341) 26656
ok@bcgb.ru
Профессия Организация З/П руб. Контактные данные
Врач-педиатр участковый ГБУЗ НСО «БЦГБ» от 71000
до 71000		 8(38341) 26656
ok@bcgb.ru
Врач-пульмонолог ГБУЗ НСО «БЦГБ» от 65000
до 65000		 8(38341) 26656
ok@bcgb.ru
Врач-детский кардиолог ГБУЗ НСО «БЦГБ» от 65000
до 65000		 8(38341) 26656
ok@bcgb.ru
Слесарь-электрик по ремонту электрооборудования Бердское автотранспортное предприятие,МУП от 21000
до 22000		 8(38341) 52139
bpatp@mail.ru
Слесарь по ремонту автомобилей 5 разряда Бердское автотранспортное предприятие,МУП от 20000
до 22000		 8(38341) 52139
bpatp@mail.ru
Электромонтер по монтажу и обслуживанию промышленного оборудования ООО «ПТК  СибирьБумага» от 25000
до 25000		 8(923) 1107434
Кухонный рабочий МАУ ДОЦ им.В.Дубинина от 15163
до 15163		 8(38341) 25809
Профессия Организация З/П руб. Контактные данные
Повар 4 разряда-5 разряда МАУ ДОЦ им.В.Дубинина от 18000
до 18000		 8(38341) 25809
Горничная МАУ ДОЦ им.В.Дубинина от 15163
до 15163		 8(38341) 25809, 8(913) 9050919
dubinina1957@yandex.ru
Администратор МАУ ДОЦ им.В.Дубинина от 15163
до 15163		 8(38341) 25809, 8(913) 9050919
dubinina1957@yandex.ru
Парикмахер, универсал ИП Климова Надежда Александровна от 30000
до 80000		 8(913) 7676677
klimov1207@mail.ru
Методист, специалист по учебно-методической работе МКУ ЦРО от 20000
до 22000		 8(38341) 37158, 8(38341) 24035
bsk_imc@mail.ru
Комплектовщик, квота для молодежи до 18 лет ООО ОБУВЬ РОССИИ от 15163
до 15163		 8(913) 4559097, 8(383) 2808014 доб. 1232
hr32@obuvrus.ru
Профессия Организация З/П руб. Контактные данные
Младший воспитатель, в счет установленной квоты для трудоустройства инвалидов МАДОУ № 7 от 15163
до 15163		 8(38341) 44795
bsk_du07@mail.ru
Бармен, официант ООО «Фантазия вкуса» от 15163
до 19000		 8(923) 1884405, 8(913) 9084405
antyufriev@mail.ru
Повар, универсал ООО «Фантазия вкуса» от 23000
до 27000		 8(923) 1884405, 8(913) 9084405
antyufriev@mail.ru
Слесарь по ремонту автомобилей, автослесарь ИП Кравченко Сергей Сергеевич от 25000
до 40000		 8(983) 0516699
Pekin-siti@yandex.ru
Токарь, токарь-фрезеровщик Бердский кирпичный завод, ООО от 27000
до 27000		 8(38341) 29623
natali.rujnikowa@yandex.ru
Уборщик территорий МАОУ «Лицей № 6» от 17000
до 17000		 8(38341) 52774
bsk_sh06@mail.ru
Наладчик контрольно-измерительных приборов и автоматики Диамант-НСК ООО от 20000
до 20000		 8(913) 4750116
diamantnsk1@gmail.com
Тестовод АО «Бердский хлебокомбинат» от 18000
до 27000		 8(38341) 20475
kadrov_otdel@list.ru
Профессия Организация З/П руб. Контактные данные
Грузчик Швейные технологии,ООО от 18000
до 22000		 8(913) 7065502
Personal@kroha-enot.com
Водитель автомобиля, маршрутного автобуса, кат. d ИП Овчинников С.М. от 15163
до 15163		 8(38341) 45555, 8(913) 9399575
nustroeva.tatyana@yandex.ru
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БердскСдам комнаты под офисы в по ул.Ленина, 33 в Бердске
17:46 20-02-2020
Сдам комнаты под офисы в по ул.Ленина, 33 в Бердске
Поправки в Конституцию: участки на рабочих местах откроют в день голосования
17:45 20-02-2020
Поправки в Конституцию: участки на рабочих местах откроют в день голосования
Сбил беременную и её маму пьяный водитель в Ульяновске. Жуткое видео появилось в сети
17:30 20-02-2020
Сбил беременную и её маму пьяный водитель в Ульяновске. Жуткое видео появилось в сети
Бердск139 вакансий предлагают работодатели для жителей Бердска
17:24 20-02-2020
139 вакансий предлагают работодатели для жителей Бердска
Выбор транспортной компании: критерии и нюансы
17:21 20-02-2020
Выбор транспортной компании: критерии и нюансы
С какой группой крови и каким резус-фактором опасно быть беременной? Какую группу крови какой можно переливать?
17:21 20-02-2020
С какой группой крови и каким резус-фактором опасно быть беременной? Какую группу крови какой можно переливать?
Машкевич Александр Антонович о реабилитационном центре «Бейт Шмуэль»
17:20 20-02-2020
Машкевич Александр Антонович о реабилитационном центре «Бейт Шмуэль»
Печать на свитшотах – эффективный вид рекламы
17:18 20-02-2020
Печать на свитшотах – эффективный вид рекламы
Пять оттенков настроения в дизайне дома и офиса
17:16 20-02-2020
Пять оттенков настроения в дизайне дома и офиса
Автор-информатик команды "копировать" и "вставить" умер в США
17:16 20-02-2020
Автор-информатик команды