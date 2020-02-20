139 вакансий предлагают работодатели для жителей Бердска

|Профессия
|Организация
|З/П руб.
|Контактные данные
|Охранник, лицензированный, 4-6 разряд
|ООО «Бизнес-охрана»
|от 25000
до 40000
|8(913) 9653395
|Менеджер, помощник менеджера
|ООО «Лакшери»
|от 20000
до 100000
|8(996) 3779834
laksheritk2@gmail.com
|Фельдшер, по проведению предрейсового и послерейсового медицинского осмотра водителей транспортного средства
|ГБУЗ НСО «БЦГБ»
|от 31000
до 31000
|8(38341) 26656
ok@bcgb.ru
|Упаковщик
|Швейные технологии,ООО
|от 15163
до 15163
|8(913) 7065502
Personal@kroha-enot.com
|Почтальон, по сопровождению почтовых отправлений и денежных средств
|Искитимский почтамп — ОСП УФПС НСО АО «Почта России»
|от 15163
до 17000
|8(38343) 35960
tatyana.demidenko@russianpost.ru
|Почтальон 1 разряда
|Искитимский почтамп — ОСП УФПС НСО АО «Почта России»
|от 15163
до 15163
|8(38343) 35960
tatyana.demidenko@russianpost.ru
|Профессия
|Организация
|З/П руб.
|Контактные данные
|Оператор связи 1 категории (класса)
|Искитимский почтамп — ОСП УФПС НСО АО «Почта России»
|от 15163
до 20000
|8(38343) 35960
tatyana.demidenko@russianpost.ru
|Оператор связи 1 категории (класса)
|Искитимский почтамп — ОСП УФПС НСО АО «Почта России»
|от 15163
до 20000
|8(38343) 35960
tatyana.demidenko@russianpost.ru
|Оператор связи 1 категории (класса)
|Искитимский почтамп — ОСП УФПС НСО АО «Почта России»
|от 15163
до 20000
|8(38343) 35960
tatyana.demidenko@russianpost.ru
|Оператор связи 1 категории (класса)
|Искитимский почтамп — ОСП УФПС НСО АО «Почта России»
|от 15163
до 15163
|8(38343) 35960
tatyana.demidenko@russianpost.ru
|Грузчик
|ИП Котенева Л.А.
|от 15163
до 15163
|8(913) 7478867, 8(38341) 21428
berdskcum@yandex.ru
|Профессия
|Организация
|З/П руб.
|Контактные данные
|Водитель автомобиля, грузовой автотранспорт, кат. с
|АСТА дор,ООО
|от 25000
до 40000
|8(913) 7740217
|Упаковщик, производство изделий из пластмасс
|Диамант-НСК ООО
|от 15163
до 15163
|8(913) 9279554
diamantnsk1@gmail.com
|Фармацевт
|ООО » Первая Аптека»
|от 25000
до 35000
|8(913) 7614393
001apteka@gmail.com
|Инструктор-методист по адаптивной физической культуре
|МБУ «Спортоград»
|от 15200
до 15200
|8(952) 9056043
sportograd@yandex.ru
|Фасовщица, фасовщица-уборщик
|ООО «Торгсервис 54»
|от 15163
до 15163
|8(383) 3253976
rusakovao842@gmail.com
|Грузчик
|ООО «Торгсервис 54»
|от 25000
до 25000
|8(383) 3253976
rusakovao842@gmail.com
|Рабочий по уходу за животными
|Надежда ПЖ МБУ
|от 15163
до 15163
|8(913) 0137344
Milakadnikova@yandex.ru
|Ведущий Юрисконсульт
|УЖКХ, МКУ
|от 25000
до 26500
|8(38341) 40011
fettereg@ngs.ru
|Профессия
|Организация
|З/П руб.
|Контактные данные
|Продавец-консультант
|ООО «Строитель»
|от 15163
до 25000
|8(38341) 29715 доб. 366
knp@dom-al.com
|Начальник участка (в прочих отраслях), по хозяйственному обслуживанию предприятия
|ГБУЗ НСО «БЦГБ»
|от 26000
до 26000
|8(38341) 26656
ok@bcgb.ru
|Водитель автомобиля, кат.д, водитель автобуса городских пассажирских маршрутов
|Бердское автотранспортное предприятие,МУП
|от 25000
до 30000
|8(38341) 52139
bpatp@mail.ru
|Инженер-технолог пищевой промышленности, в счет установленной квоты для трудоустройства инвалидов
|МАДОУ № 7
|от 15163
до 15163
|8(38341) 44795
bsk_du07@mail.ru
|Врач-оториноларинголог
|ГБУЗ НСО «БЦГБ»
|от 65000
до 65000
|8(38341) 26656
ok@bcgb.ru
|Профессия
|Организация
|З/П руб.
|Контактные данные
|Уборщик территорий
|ГБУЗ НСО «БЦГБ»
|от 15163
до 15163
|8(38341) 26656
ok@bcgb.ru
|Уборщик производственных и служебных помещений
|Птицефабрика Бердская ООО
|от 15163
до 15163
|8(38341) 29623
natali.rujnikowa@yandex.ru
|Уборщик территорий
|ГАУ НСО Всеканикулы
|от 16091
до 16091
|8(383) 2091308
|Уборщик производственных и служебных помещений
|ГАУ НСО Всеканикулы
|от 17241
до 17241
|8(383) 2091308
|Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий
|ГАУ НСО Всеканикулы
|от 16091
до 16091
|8(383) 2091308
|Слесарь-электрик по ремонту электрооборудования
|ГАУ НСО Всеканикулы
|от 19540
до 19540
|8(383) 2091308
|Профессия
|Организация
|З/П руб.
|Контактные данные
|Слесарь-сантехник
|ГАУ НСО Всеканикулы
|от 19540
до 19540
|8(383) 2091308
|Водитель автомобиля, кат. в, d
|ГАУ НСО Всеканикулы
|от 22988
до 22988
|8(383) 2091308
|Машинист по стирке и ремонту спецодежды
|ГАУ НСО Всеканикулы
|от 15172
до 15172
|8(383) 2091308
|Сестра-хозяйка
|ГАУ НСО Всеканикулы
|от 19540
до 19540
|8(383) 2091308
|Грузчик
|ГАУ НСО Всеканикулы
|от 15172
до 15172
|8(383) 2091308
|Профессия
|Организация
|З/П руб.
|Контактные данные
|Мойщик посуды
|ГАУ НСО Всеканикулы
|от 15172
до 15172
|8(383) 2091308
|Кухонный рабочий
|ГАУ НСО Всеканикулы
|от 15172
до 15172
|8(383) 2091308
|Повар
|ГАУ НСО Всеканикулы
|от 19540
до 19540
|8(383) 2091308
|Пекарь
|ГАУ НСО Всеканикулы
|от 18390
до 18390
|8(383) 2091308
|Кладовщик
|ГАУ НСО Всеканикулы
|от 20689
до 20689
|8(383) 2091308
|Профессия
|Организация
|З/П руб.
|Контактные данные
|Заведующий производством (шеф-повар)
|ГАУ НСО Всеканикулы
|от 26436
до 26436
|8(383) 2091308
|Медицинская сестра по лечебному питанию (диетсестра)
|ГАУ НСО Всеканикулы
|от 17890
до 17890
|8(383) 2091308
|Медицинская сестра
|ГАУ НСО Всеканикулы
|от 35781
до 35781
|8(383) 2091308
|Звукооператор, радиооператор
|ГАУ НСО Всеканикулы
|от 15632
до 15632
|8(383) 2091308
|Педагог-организатор
|ГАУ НСО Всеканикулы
|от 22988
до 22988
|8(383) 2091308
|Воспитатель
|ГАУ НСО Всеканикулы
|от 22988
до 22988
|8(383) 2091308
|Профессия
|Организация
|З/П руб.
|Контактные данные
|Учитель (средней квалификации) 1 категории (класса), учитель начальных классов
|Школа 1, МБОУ СОШ
|от 18000
до 20000
|8(38341) 30468
bsk_sh01@mail.ru
|Медицинская сестра
|Биотерапия НКЦ ОиН, ООО
|от 18000
до 18000
|8(38341) 51138
kashina-00@mail.ru
|Библиотекарь
|Школа 1, МБОУ СОШ
|от 15163
до 15163
|8(38341) 30468
bsk_sh01@mail.ru
|Педагог-психолог
|Школа 1, МБОУ СОШ
|от 15163
до 22000
|8(38341) 30468
bsk_sh01@mail.ru
|Помощник руководителя и специалиста Ветеринарный врач
|ИП Руденко В.В. (Ветеринарная клиника ABC.RU)
|от 15163
до 15163
|8(913) 7973050, 8(383) 3325569
rvlada2009@yandex.ru
|Ветеринарный врач
|ИП Руденко В.В. (Ветеринарная клиника ABC.RU)
|от 20000
до 40000
|8(913) 7973050, 8(383) 3325569
rvlada2009@yandex.ru
|Воспитатель детского сада (яслей-сада) 1 категории (класса), в счет квоты для трудоустройства инвалидов
|МАДОУ № 22
|от 15513
до 15513
|8(38341) 28303
bsk_du22@mail.ru
|Профессия
|Организация
|З/П руб.
|Контактные данные
|Уборщик территорий
|ГАУ НСО Всеканикулы
|от 16091
до 16091
|8(383) 2090765
vsekanikuly@hotmail.com
|Уборщик производственных и служебных помещений
|ГАУ НСО Всеканикулы
|от 17241
до 17241
|8(383) 2090765
vsekanikuly@hotmail.com
|Слесарь-электрик по ремонту электрооборудования
|ГАУ НСО Всеканикулы
|от 19540
до 19540
|8(383) 2090765
vsekanikuly@hotmail.com
|Слесарь-сантехник
|ГАУ НСО Всеканикулы
|от 19540
до 19540
|8(383) 2090765
vsekanikuly@hotmail.com
|Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий
|ГАУ НСО Всеканикулы
|от 16091
до 16091
|8(383) 2090765
vsekanikuly@hotmail.com
|Профессия
|Организация
|З/П руб.
|Контактные данные
|Машинист по стирке и ремонту спецодежды
|ГАУ НСО Всеканикулы
|от 15172
до 15172
|8(383) 2090765
vsekanikuly@hotmail.com
|Сестра-хозяйка
|ГАУ НСО Всеканикулы
|от 19540
до 19540
|8(383) 2090765
vsekanikuly@hotmail.com
|Грузчик
|ГАУ НСО Всеканикулы
|от 15172
до 15172
|8(383) 2090765
vsekanikuly@hotmail.com
|Водитель автомобиля, кат. в, д
|ГАУ НСО Всеканикулы
|от 22988
до 22988
|8(383) 2090765
vsekanikuly@hotmail.com
|Мойщик посуды
|ГАУ НСО Всеканикулы
|от 15172
до 15172
|8(383) 2090765
vsekanikuly@hotmail.com
|Профессия
|Организация
|З/П руб.
|Контактные данные
|Кухонный рабочий
|ГАУ НСО Всеканикулы
|от 15172
до 15172
|8(383) 2090765
vsekanikuly@hotmail.com
|Повар
|ГАУ НСО Всеканикулы
|от 19540
до 19540
|8(383) 2090765
vsekanikuly@hotmail.com
|Кладовщик
|ГАУ НСО Всеканикулы
|от 20689
до 20689
|8(383) 2090765
vsekanikuly@hotmail.com
|Заведующий столовой, шев-повар
|ГАУ НСО Всеканикулы
|от 26436
до 26436
|8(383) 2090765
vsekanikuly@hotmail.com
|Медицинская сестра по лечебному питанию (диетсестра)
|ГАУ НСО Всеканикулы
|от 28735
до 28735
|8(383) 2090765
vsekanikuly@hotmail.com
|Профессия
|Организация
|З/П руб.
|Контактные данные
|Медицинская сестра
|ГАУ НСО Всеканикулы
|от 34483
до 34483
|8(383) 2090765
vsekanikuly@hotmail.com
|Врач-специалист, педиатр
|ГАУ НСО Всеканикулы
|от 45977
до 45977
|8(383) 2090765
vsekanikuly@hotmail.com
|Звукооператор, радиооператор
|ГАУ НСО Всеканикулы
|от 15632
до 15632
|8(383) 2090765
vsekanikuly@hotmail.com
|Инструктор по физической культуре
|ГАУ НСО Всеканикулы
|от 22988
до 22988
|8(383) 2090765
vsekanikuly@hotmail.com
|Профессия
|Организация
|З/П руб.
|Контактные данные
|Педагог-психолог
|ГАУ НСО Всеканикулы
|от 22988
до 22988
|8(383) 2090765
vsekanikuly@hotmail.com
|Педагог-организатор
|ГАУ НСО Всеканикулы
|от 22988
до 22988
|8(383) 2090765
vsekanikuly@hotmail.com
|Педагог дополнительного образования
|ГАУ НСО Всеканикулы
|от 22988
до 22988
|8(383) 2090765
vsekanikuly@hotmail.com
|Воспитатель
|ГАУ НСО Всеканикулы
|от 22988
до 22988
|8(383) 2090765
vsekanikuly@hotmail.com
|Уборщик производственных и служебных помещений
|АО «Виртекс»
|от 18000
до 20000
|8(38341) 58689, 8(913) 9002022
|Профессия
|Организация
|З/П руб.
|Контактные данные
|Врач-фтизиатр
|ГБУЗ НСО «БЦГБ»
|от 65000
до 65000
|8(38341) 26656
ok@bcgb.ru
|Врач-кардиолог
|ГБУЗ НСО «БЦГБ»
|от 65000
до 65000
|8(38341) 26656
ok@bcgb.ru
|Врач-инфекционист
|ГБУЗ НСО «БЦГБ»
|от 65000
до 65000
|8(38341) 26656
ok@bcgb.ru
|Врач-патологоанатом
|ГБУЗ НСО «БЦГБ»
|от 65000
до 65000
|8(38341) 26656
ok@bcgb.ru
|Швея
|ИП Адаменко М.А.
|от 15165
до 15165
|8(961) 8473832
msbag3@mail.ru
|Врач общей практики (семейный)
|ГБУЗ НСО «БЦГБ»
|от 71000
до 71000
|8(38341) 26656
ok@bcgb.ru
|Врач-детский хирург
|ГБУЗ НСО «БЦГБ»
|от 65000
до 65000
|8(38341) 26656
ok@bcgb.ru
|Педагог-организатор
|МБУДО ДХШ «Весна»
|от 15200
до 20000
|8(38341) 23419
vesna_culture@mail.ru
|Профессия
|Организация
|З/П руб.
|Контактные данные
|Врач-акушер-гинеколог, акушерское поликлиническое отделение
|ГБУЗ НСО «БЦГБ»
|от 65000
до 65000
|8(38341) 26656
ok@bcgb.ru
|Врач-психиатр детский участковый, психиатрия
|ГБУЗ НСО «БЦГБ»
|от 65000
до 65000
|8(38341) 26656
ok@bcgb.ru
|Врач скорой медицинской помощи
|ГБУЗ НСО «БЦГБ»
|от 65000
до 65000
|8(38341) 26656
berdskok@ngs.ru
|Врач-детский эндокринолог
|ГБУЗ НСО «БЦГБ»
|от 65000
до 65000
|8(38341) 26656
ok@bcgb.ru
|Врач-онколог
|ГБУЗ НСО «БЦГБ»
|от 65000
до 65000
|8(38341) 26656
ok@bcgb.ru
|Врач-педиатр
|ГБУЗ НСО «БЦГБ»
|от 71000
до 71000
|8(38341) 26656
ok@bcgb.ru
|Профессия
|Организация
|З/П руб.
|Контактные данные
|Врач-терапевт участковый
|ГБУЗ НСО «БЦГБ»
|от 71000
до 71000
|8(38341) 26656
ok@bcgb.ru
|Врач-травматолог-ортопед
|ГБУЗ НСО «БЦГБ»
|от 65000
до 65000
|8(38341) 26656
ok@bcgb.ru
|Рентгенолаборант
|ГБУЗ НСО «БЦГБ»
|от 30000
до 30000
|8(38341) 26656
berdskok@ngs.ru
|Врач-офтальмолог
|ГБУЗ НСО «БЦГБ»
|от 65000
до 65000
|8(38341) 26656
ok@bcgb.ru
|Стропальщик, грузчик-стропальщик
|ПГС-К,ООО
|от 20000
до 25000
|8(983) 3882913
personal@solos.ru
|Врач-невролог, стационар
|ГБУЗ НСО «БЦГБ»
|от 65000
до 65000
|8(38341) 26656
ok@bcgb.ru
|Профессия
|Организация
|З/П руб.
|Контактные данные
|Врач-педиатр участковый
|ГБУЗ НСО «БЦГБ»
|от 71000
до 71000
|8(38341) 26656
ok@bcgb.ru
|Врач-пульмонолог
|ГБУЗ НСО «БЦГБ»
|от 65000
до 65000
|8(38341) 26656
ok@bcgb.ru
|Врач-детский кардиолог
|ГБУЗ НСО «БЦГБ»
|от 65000
до 65000
|8(38341) 26656
ok@bcgb.ru
|Слесарь-электрик по ремонту электрооборудования
|Бердское автотранспортное предприятие,МУП
|от 21000
до 22000
|8(38341) 52139
bpatp@mail.ru
|Слесарь по ремонту автомобилей 5 разряда
|Бердское автотранспортное предприятие,МУП
|от 20000
до 22000
|8(38341) 52139
bpatp@mail.ru
|Электромонтер по монтажу и обслуживанию промышленного оборудования
|ООО «ПТК СибирьБумага»
|от 25000
до 25000
|8(923) 1107434
|Кухонный рабочий
|МАУ ДОЦ им.В.Дубинина
|от 15163
до 15163
|8(38341) 25809
|Профессия
|Организация
|З/П руб.
|Контактные данные
|Повар 4 разряда-5 разряда
|МАУ ДОЦ им.В.Дубинина
|от 18000
до 18000
|8(38341) 25809
|Горничная
|МАУ ДОЦ им.В.Дубинина
|от 15163
до 15163
|8(38341) 25809, 8(913) 9050919
dubinina1957@yandex.ru
|Администратор
|МАУ ДОЦ им.В.Дубинина
|от 15163
до 15163
|8(38341) 25809, 8(913) 9050919
dubinina1957@yandex.ru
|Парикмахер, универсал
|ИП Климова Надежда Александровна
|от 30000
до 80000
|8(913) 7676677
klimov1207@mail.ru
|Методист, специалист по учебно-методической работе
|МКУ ЦРО
|от 20000
до 22000
|8(38341) 37158, 8(38341) 24035
bsk_imc@mail.ru
|Комплектовщик, квота для молодежи до 18 лет
|ООО ОБУВЬ РОССИИ
|от 15163
до 15163
|8(913) 4559097, 8(383) 2808014 доб. 1232
hr32@obuvrus.ru
|Профессия
|Организация
|З/П руб.
|Контактные данные
|Младший воспитатель, в счет установленной квоты для трудоустройства инвалидов
|МАДОУ № 7
|от 15163
до 15163
|8(38341) 44795
bsk_du07@mail.ru
|Бармен, официант
|ООО «Фантазия вкуса»
|от 15163
до 19000
|8(923) 1884405, 8(913) 9084405
antyufriev@mail.ru
|Повар, универсал
|ООО «Фантазия вкуса»
|от 23000
до 27000
|8(923) 1884405, 8(913) 9084405
antyufriev@mail.ru
|Слесарь по ремонту автомобилей, автослесарь
|ИП Кравченко Сергей Сергеевич
|от 25000
до 40000
|8(983) 0516699
Pekin-siti@yandex.ru
|Токарь, токарь-фрезеровщик
|Бердский кирпичный завод, ООО
|от 27000
до 27000
|8(38341) 29623
natali.rujnikowa@yandex.ru
|Уборщик территорий
|МАОУ «Лицей № 6»
|от 17000
до 17000
|8(38341) 52774
bsk_sh06@mail.ru
|Наладчик контрольно-измерительных приборов и автоматики
|Диамант-НСК ООО
|от 20000
до 20000
|8(913) 4750116
diamantnsk1@gmail.com
|Тестовод
|АО «Бердский хлебокомбинат»
|от 18000
до 27000
|8(38341) 20475
kadrov_otdel@list.ru
|Профессия
|Организация
|З/П руб.
|Контактные данные
|Грузчик
|Швейные технологии,ООО
|от 18000
до 22000
|8(913) 7065502
Personal@kroha-enot.com
|Водитель автомобиля, маршрутного автобуса, кат. d
|ИП Овчинников С.М.
|от 15163
до 15163
|8(38341) 45555, 8(913) 9399575
nustroeva.tatyana@yandex.ru
139 вакансий предлагают работодатели для жителей Бердска
17:24 20.02.2020
Актуальные предложения от работодателей в Центре занятости населения Бердска.
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От редакции
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