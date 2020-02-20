139 вакансий предлагают работодатели для жителей Бердска

Актуальные предложения от работодателей в Центре занятости населения Бердска.



Актуальные вакансии для жителей Бердска от работодателей Профессия Организация З/П руб. Контактные данные Охранник, лицензированный, 4-6 разряд ООО «Бизнес-охрана» от 25000

до 40000 8(913) 9653395

Менеджер, помощник менеджера ООО «Лакшери» от 20000

до 100000 8(996) 3779834

laksheritk2@gmail.com Фельдшер, по проведению предрейсового и послерейсового медицинского осмотра водителей транспортного средства ГБУЗ НСО «БЦГБ» от 31000

до 31000 8(38341) 26656

ok@bcgb.ru Упаковщик Швейные технологии,ООО от 15163

до 15163 8(913) 7065502

Personal@kroha-enot.com Почтальон, по сопровождению почтовых отправлений и денежных средств Искитимский почтамп — ОСП УФПС НСО АО «Почта России» от 15163

до 17000 8(38343) 35960

tatyana.demidenko@russianpost.ru Почтальон 1 разряда Искитимский почтамп — ОСП УФПС НСО АО «Почта России» от 15163

до 15163 8(38343) 35960

tatyana.demidenko@russianpost.ru Профессия Организация З/П руб. Контактные данные Оператор связи 1 категории (класса) Искитимский почтамп — ОСП УФПС НСО АО «Почта России» от 15163

до 20000 8(38343) 35960

tatyana.demidenko@russianpost.ru Оператор связи 1 категории (класса) Искитимский почтамп — ОСП УФПС НСО АО «Почта России» от 15163

до 20000 8(38343) 35960

tatyana.demidenko@russianpost.ru Оператор связи 1 категории (класса) Искитимский почтамп — ОСП УФПС НСО АО «Почта России» от 15163

до 20000 8(38343) 35960

tatyana.demidenko@russianpost.ru Оператор связи 1 категории (класса) Искитимский почтамп — ОСП УФПС НСО АО «Почта России» от 15163

до 15163 8(38343) 35960

tatyana.demidenko@russianpost.ru Грузчик ИП Котенева Л.А. от 15163

до 15163 8(913) 7478867, 8(38341) 21428

berdskcum@yandex.ru Профессия Организация З/П руб. Контактные данные Водитель автомобиля, грузовой автотранспорт, кат. с АСТА дор,ООО от 25000

до 40000 8(913) 7740217 Упаковщик, производство изделий из пластмасс Диамант-НСК ООО от 15163

до 15163 8(913) 9279554

diamantnsk1@gmail.com Фармацевт ООО » Первая Аптека» от 25000

до 35000 8(913) 7614393

001apteka@gmail.com Инструктор-методист по адаптивной физической культуре МБУ «Спортоград» от 15200

до 15200 8(952) 9056043

sportograd@yandex.ru Фасовщица, фасовщица-уборщик ООО «Торгсервис 54» от 15163

до 15163 8(383) 3253976

rusakovao842@gmail.com Грузчик ООО «Торгсервис 54» от 25000

до 25000 8(383) 3253976

rusakovao842@gmail.com Рабочий по уходу за животными Надежда ПЖ МБУ от 15163

до 15163 8(913) 0137344

Milakadnikova@yandex.ru Ведущий Юрисконсульт УЖКХ, МКУ от 25000

до 26500 8(38341) 40011

fettereg@ngs.ru Профессия Организация З/П руб. Контактные данные Продавец-консультант ООО «Строитель» от 15163

до 25000 8(38341) 29715 доб. 366

knp@dom-al.com Начальник участка (в прочих отраслях), по хозяйственному обслуживанию предприятия ГБУЗ НСО «БЦГБ» от 26000

до 26000 8(38341) 26656

ok@bcgb.ru Водитель автомобиля, кат.д, водитель автобуса городских пассажирских маршрутов Бердское автотранспортное предприятие,МУП от 25000

до 30000 8(38341) 52139

bpatp@mail.ru Инженер-технолог пищевой промышленности, в счет установленной квоты для трудоустройства инвалидов МАДОУ № 7 от 15163

до 15163 8(38341) 44795

bsk_du07@mail.ru Врач-оториноларинголог ГБУЗ НСО «БЦГБ» от 65000

до 65000 8(38341) 26656

ok@bcgb.ru Профессия Организация З/П руб. Контактные данные Уборщик территорий ГБУЗ НСО «БЦГБ» от 15163

до 15163 8(38341) 26656

ok@bcgb.ru Уборщик производственных и служебных помещений Птицефабрика Бердская ООО от 15163

до 15163 8(38341) 29623

natali.rujnikowa@yandex.ru Уборщик территорий ГАУ НСО Всеканикулы от 16091

до 16091 8(383) 2091308 Уборщик производственных и служебных помещений ГАУ НСО Всеканикулы от 17241

до 17241 8(383) 2091308 Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий ГАУ НСО Всеканикулы от 16091

до 16091 8(383) 2091308 Слесарь-электрик по ремонту электрооборудования ГАУ НСО Всеканикулы от 19540

до 19540 8(383) 2091308 Профессия Организация З/П руб. Контактные данные Слесарь-сантехник ГАУ НСО Всеканикулы от 19540

до 19540 8(383) 2091308 Водитель автомобиля, кат. в, d ГАУ НСО Всеканикулы от 22988

до 22988 8(383) 2091308 Машинист по стирке и ремонту спецодежды ГАУ НСО Всеканикулы от 15172

до 15172 8(383) 2091308 Сестра-хозяйка ГАУ НСО Всеканикулы от 19540

до 19540 8(383) 2091308 Грузчик ГАУ НСО Всеканикулы от 15172

до 15172 8(383) 2091308 Профессия Организация З/П руб. Контактные данные Мойщик посуды ГАУ НСО Всеканикулы от 15172

до 15172 8(383) 2091308 Кухонный рабочий ГАУ НСО Всеканикулы от 15172

до 15172 8(383) 2091308 Повар ГАУ НСО Всеканикулы от 19540

до 19540 8(383) 2091308 Пекарь ГАУ НСО Всеканикулы от 18390

до 18390 8(383) 2091308 Кладовщик ГАУ НСО Всеканикулы от 20689

до 20689 8(383) 2091308 Профессия Организация З/П руб. Контактные данные Заведующий производством (шеф-повар) ГАУ НСО Всеканикулы от 26436

до 26436 8(383) 2091308 Медицинская сестра по лечебному питанию (диетсестра) ГАУ НСО Всеканикулы от 17890

до 17890 8(383) 2091308 Медицинская сестра ГАУ НСО Всеканикулы от 35781

до 35781 8(383) 2091308 Звукооператор, радиооператор ГАУ НСО Всеканикулы от 15632

до 15632 8(383) 2091308 Педагог-организатор ГАУ НСО Всеканикулы от 22988

до 22988 8(383) 2091308 Воспитатель ГАУ НСО Всеканикулы от 22988

до 22988 8(383) 2091308 Профессия Организация З/П руб. Контактные данные Учитель (средней квалификации) 1 категории (класса), учитель начальных классов Школа 1, МБОУ СОШ от 18000

до 20000 8(38341) 30468

bsk_sh01@mail.ru Медицинская сестра Биотерапия НКЦ ОиН, ООО от 18000

до 18000 8(38341) 51138

kashina-00@mail.ru Библиотекарь Школа 1, МБОУ СОШ от 15163

до 15163 8(38341) 30468

bsk_sh01@mail.ru Педагог-психолог Школа 1, МБОУ СОШ от 15163

до 22000 8(38341) 30468

bsk_sh01@mail.ru Помощник руководителя и специалиста Ветеринарный врач ИП Руденко В.В. (Ветеринарная клиника ABC.RU) от 15163

до 15163 8(913) 7973050, 8(383) 3325569

rvlada2009@yandex.ru Ветеринарный врач ИП Руденко В.В. (Ветеринарная клиника ABC.RU) от 20000

до 40000 8(913) 7973050, 8(383) 3325569

rvlada2009@yandex.ru Воспитатель детского сада (яслей-сада) 1 категории (класса), в счет квоты для трудоустройства инвалидов МАДОУ № 22 от 15513

до 15513 8(38341) 28303

bsk_du22@mail.ru Профессия Организация З/П руб. Контактные данные Уборщик территорий ГАУ НСО Всеканикулы от 16091

до 16091 8(383) 2090765

vsekanikuly@hotmail.com Уборщик производственных и служебных помещений ГАУ НСО Всеканикулы от 17241

до 17241 8(383) 2090765

vsekanikuly@hotmail.com Слесарь-электрик по ремонту электрооборудования ГАУ НСО Всеканикулы от 19540

до 19540 8(383) 2090765

vsekanikuly@hotmail.com Слесарь-сантехник ГАУ НСО Всеканикулы от 19540

до 19540 8(383) 2090765

vsekanikuly@hotmail.com Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий ГАУ НСО Всеканикулы от 16091

до 16091 8(383) 2090765

vsekanikuly@hotmail.com Профессия Организация З/П руб. Контактные данные Машинист по стирке и ремонту спецодежды ГАУ НСО Всеканикулы от 15172

до 15172 8(383) 2090765

vsekanikuly@hotmail.com Сестра-хозяйка ГАУ НСО Всеканикулы от 19540

до 19540 8(383) 2090765

vsekanikuly@hotmail.com Грузчик ГАУ НСО Всеканикулы от 15172

до 15172 8(383) 2090765

vsekanikuly@hotmail.com Водитель автомобиля, кат. в, д ГАУ НСО Всеканикулы от 22988

до 22988 8(383) 2090765

vsekanikuly@hotmail.com Мойщик посуды ГАУ НСО Всеканикулы от 15172

до 15172 8(383) 2090765

vsekanikuly@hotmail.com Профессия Организация З/П руб. Контактные данные Кухонный рабочий ГАУ НСО Всеканикулы от 15172

до 15172 8(383) 2090765

vsekanikuly@hotmail.com Повар ГАУ НСО Всеканикулы от 19540

до 19540 8(383) 2090765

vsekanikuly@hotmail.com Кладовщик ГАУ НСО Всеканикулы от 20689

до 20689 8(383) 2090765

vsekanikuly@hotmail.com Заведующий столовой, шев-повар ГАУ НСО Всеканикулы от 26436

до 26436 8(383) 2090765

vsekanikuly@hotmail.com Медицинская сестра по лечебному питанию (диетсестра) ГАУ НСО Всеканикулы от 28735

до 28735 8(383) 2090765

vsekanikuly@hotmail.com Профессия Организация З/П руб. Контактные данные Медицинская сестра ГАУ НСО Всеканикулы от 34483

до 34483 8(383) 2090765

vsekanikuly@hotmail.com Врач-специалист, педиатр ГАУ НСО Всеканикулы от 45977

до 45977 8(383) 2090765

vsekanikuly@hotmail.com Звукооператор, радиооператор ГАУ НСО Всеканикулы от 15632

до 15632 8(383) 2090765

vsekanikuly@hotmail.com Инструктор по физической культуре ГАУ НСО Всеканикулы от 22988

до 22988 8(383) 2090765

vsekanikuly@hotmail.com Профессия Организация З/П руб. Контактные данные Педагог-психолог ГАУ НСО Всеканикулы от 22988

до 22988 8(383) 2090765

vsekanikuly@hotmail.com Педагог-организатор ГАУ НСО Всеканикулы от 22988

до 22988 8(383) 2090765

vsekanikuly@hotmail.com Педагог дополнительного образования ГАУ НСО Всеканикулы от 22988

до 22988 8(383) 2090765

vsekanikuly@hotmail.com Воспитатель ГАУ НСО Всеканикулы от 22988

до 22988 8(383) 2090765

vsekanikuly@hotmail.com Уборщик производственных и служебных помещений АО «Виртекс» от 18000

до 20000 8(38341) 58689, 8(913) 9002022 Профессия Организация З/П руб. Контактные данные Врач-фтизиатр ГБУЗ НСО «БЦГБ» от 65000

до 65000 8(38341) 26656

ok@bcgb.ru Врач-кардиолог ГБУЗ НСО «БЦГБ» от 65000

до 65000 8(38341) 26656

ok@bcgb.ru Врач-инфекционист ГБУЗ НСО «БЦГБ» от 65000

до 65000 8(38341) 26656

ok@bcgb.ru Врач-патологоанатом ГБУЗ НСО «БЦГБ» от 65000

до 65000 8(38341) 26656

ok@bcgb.ru Швея ИП Адаменко М.А. от 15165

до 15165 8(961) 8473832

msbag3@mail.ru Врач общей практики (семейный) ГБУЗ НСО «БЦГБ» от 71000

до 71000 8(38341) 26656

ok@bcgb.ru Врач-детский хирург ГБУЗ НСО «БЦГБ» от 65000

до 65000 8(38341) 26656

ok@bcgb.ru Педагог-организатор МБУДО ДХШ «Весна» от 15200

до 20000 8(38341) 23419

vesna_culture@mail.ru Профессия Организация З/П руб. Контактные данные Врач-акушер-гинеколог, акушерское поликлиническое отделение ГБУЗ НСО «БЦГБ» от 65000

до 65000 8(38341) 26656

ok@bcgb.ru Врач-психиатр детский участковый, психиатрия ГБУЗ НСО «БЦГБ» от 65000

до 65000 8(38341) 26656

ok@bcgb.ru Врач скорой медицинской помощи ГБУЗ НСО «БЦГБ» от 65000

до 65000 8(38341) 26656

berdskok@ngs.ru Врач-детский эндокринолог ГБУЗ НСО «БЦГБ» от 65000

до 65000 8(38341) 26656

ok@bcgb.ru Врач-онколог ГБУЗ НСО «БЦГБ» от 65000

до 65000 8(38341) 26656

ok@bcgb.ru Врач-педиатр ГБУЗ НСО «БЦГБ» от 71000

до 71000 8(38341) 26656

ok@bcgb.ru Профессия Организация З/П руб. Контактные данные Врач-терапевт участковый ГБУЗ НСО «БЦГБ» от 71000

до 71000 8(38341) 26656

ok@bcgb.ru Врач-травматолог-ортопед ГБУЗ НСО «БЦГБ» от 65000

до 65000 8(38341) 26656

ok@bcgb.ru Рентгенолаборант ГБУЗ НСО «БЦГБ» от 30000

до 30000 8(38341) 26656

berdskok@ngs.ru Врач-офтальмолог ГБУЗ НСО «БЦГБ» от 65000

до 65000 8(38341) 26656

ok@bcgb.ru Стропальщик, грузчик-стропальщик ПГС-К,ООО от 20000

до 25000 8(983) 3882913

personal@solos.ru Врач-невролог, стационар ГБУЗ НСО «БЦГБ» от 65000

до 65000 8(38341) 26656

ok@bcgb.ru Профессия Организация З/П руб. Контактные данные Врач-педиатр участковый ГБУЗ НСО «БЦГБ» от 71000

до 71000 8(38341) 26656

ok@bcgb.ru Врач-пульмонолог ГБУЗ НСО «БЦГБ» от 65000

до 65000 8(38341) 26656

ok@bcgb.ru Врач-детский кардиолог ГБУЗ НСО «БЦГБ» от 65000

до 65000 8(38341) 26656

ok@bcgb.ru Слесарь-электрик по ремонту электрооборудования Бердское автотранспортное предприятие,МУП от 21000

до 22000 8(38341) 52139

bpatp@mail.ru Слесарь по ремонту автомобилей 5 разряда Бердское автотранспортное предприятие,МУП от 20000

до 22000 8(38341) 52139

bpatp@mail.ru Электромонтер по монтажу и обслуживанию промышленного оборудования ООО «ПТК СибирьБумага» от 25000

до 25000 8(923) 1107434 Кухонный рабочий МАУ ДОЦ им.В.Дубинина от 15163

до 15163 8(38341) 25809 Профессия Организация З/П руб. Контактные данные Повар 4 разряда-5 разряда МАУ ДОЦ им.В.Дубинина от 18000

до 18000 8(38341) 25809 Горничная МАУ ДОЦ им.В.Дубинина от 15163

до 15163 8(38341) 25809, 8(913) 9050919

dubinina1957@yandex.ru Администратор МАУ ДОЦ им.В.Дубинина от 15163

до 15163 8(38341) 25809, 8(913) 9050919

dubinina1957@yandex.ru Парикмахер, универсал ИП Климова Надежда Александровна от 30000

до 80000 8(913) 7676677

klimov1207@mail.ru Методист, специалист по учебно-методической работе МКУ ЦРО от 20000

до 22000 8(38341) 37158, 8(38341) 24035

bsk_imc@mail.ru Комплектовщик, квота для молодежи до 18 лет ООО ОБУВЬ РОССИИ от 15163

до 15163 8(913) 4559097, 8(383) 2808014 доб. 1232

hr32@obuvrus.ru Профессия Организация З/П руб. Контактные данные Младший воспитатель, в счет установленной квоты для трудоустройства инвалидов МАДОУ № 7 от 15163

до 15163 8(38341) 44795

bsk_du07@mail.ru Бармен, официант ООО «Фантазия вкуса» от 15163

до 19000 8(923) 1884405, 8(913) 9084405

antyufriev@mail.ru Повар, универсал ООО «Фантазия вкуса» от 23000

до 27000 8(923) 1884405, 8(913) 9084405

antyufriev@mail.ru Слесарь по ремонту автомобилей, автослесарь ИП Кравченко Сергей Сергеевич от 25000

до 40000 8(983) 0516699

Pekin-siti@yandex.ru Токарь, токарь-фрезеровщик Бердский кирпичный завод, ООО от 27000

до 27000 8(38341) 29623

natali.rujnikowa@yandex.ru Уборщик территорий МАОУ «Лицей № 6» от 17000

до 17000 8(38341) 52774

bsk_sh06@mail.ru Наладчик контрольно-измерительных приборов и автоматики Диамант-НСК ООО от 20000

до 20000 8(913) 4750116

diamantnsk1@gmail.com Тестовод АО «Бердский хлебокомбинат» от 18000

до 27000 8(38341) 20475

kadrov_otdel@list.ru Профессия Организация З/П руб. Контактные данные Грузчик Швейные технологии,ООО от 18000

до 22000 8(913) 7065502

Personal@kroha-enot.com Водитель автомобиля, маршрутного автобуса, кат. d ИП Овчинников С.М. от 15163

до 15163 8(38341) 45555, 8(913) 9399575

nustroeva.tatyana@yandex.ru

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