Минздрав: Сколько раз в неделю нужно заниматься спортом?

Здоровым людям рекомендуется заниматься физическими упражнениями не менее 4-5 раз в неделю по 20-60 минут, говорится в рекомендациях Минздрава.

Здоровым людям рекомендуется заниматься физическими упражнениями не менее 4-5 раз в неделю

Министерство здравоохранения России выпустило официальные рекомендации по занятиям спортом. В их подготовке принимали участие специалисты Национального медицинского исследовательского центра профилактической медицины.

Здоровым людям рекомендуется заниматься физическими упражнениями не менее 4-5 раз в неделю по 20-60 минут, говорится в документе. На аэробную активность (бег трусцой, быстрая ходьба, плавание, лыжи, велосипед) следует тратить 150 минут в неделю. Но необходимы и интенсивные физические нагрузки, например, силовые упражнения — 75 минут в неделю. Врачи рекомендуют начинать с невысокой нагрузки и затем постепенно ее наращивать.

При занятиях спортом необходимо учитывать состояние здоровья человека в данный момент, уровень физической подготовки и образ жизни, подчеркивается в рекомендациях.

Если имеются проблемы со здоровьем, предрасположенность к каким-либо заболеваниям, необходимо перед началом регулярных занятий пройти медицинское обследование.

Источник: РГ