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Здоровье / Общество

Минздрав: Сколько раз в неделю нужно заниматься спортом?

19:53 20.02.2020 Фото: pixabay.com
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Здоровым людям рекомендуется заниматься физическими упражнениями не менее 4-5 раз в неделю по 20-60 минут, говорится в рекомендациях Минздрава.

Минздрав: Сколько раз в неделю нужно заниматься спортом?
Здоровым людям рекомендуется заниматься физическими упражнениями не менее 4-5 раз в неделю

Министерство здравоохранения России выпустило официальные рекомендации по занятиям спортом. В их подготовке принимали участие специалисты Национального медицинского исследовательского центра профилактической медицины.
Здоровым людям рекомендуется заниматься физическими упражнениями не менее 4-5 раз в неделю по 20-60 минут, говорится в документе. На аэробную активность (бег трусцой, быстрая ходьба, плавание, лыжи, велосипед) следует тратить 150 минут в неделю. Но необходимы и интенсивные физические нагрузки, например, силовые упражнения — 75 минут в неделю. Врачи рекомендуют начинать с невысокой нагрузки и затем постепенно ее наращивать.
При занятиях спортом необходимо учитывать состояние здоровья человека в данный момент, уровень физической подготовки и образ жизни, подчеркивается в рекомендациях.

Если имеются проблемы со здоровьем, предрасположенность к каким-либо заболеваниям, необходимо перед началом регулярных занятий пройти медицинское обследование.

Источник: РГ

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