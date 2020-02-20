Получить данные о недвижимости за пару минут помогут новые сервисы

По итогам 2019 года мы совместно с коллегами оказываем уже четыре услуги в секунду, на каждую из которых приходятся десятки транзакций. Такой объем не выполняет ни одно ведомство. В прошлом году мы оказали более 120 млн услуг в учетно-регистрационной сфере — это и выдача сведений из ЕГРН, и проведение действий. Почти 65% из них в электронном виде, который удобен пользователям.

Получить данные о недвижимости теперь можно за пару минут

Миллионы россиян в скором времени смогут стать полноценными владельцами своих гаражей. А те, кто хочет купить или продать собственность, могут теперь узнать все данные о жилье или участке буквально за секунды. О том, какие новые сервисы появились для владельцев недвижимости и как еще государство планирует облегчить им жизнь, в интервью «РГ» рассказал глава Федеральной кадастровой палаты Парвиз Тухтасунов.

Парвиз Константинович, в правительство внесен законопроект о запуске «гаражной амнистии». Она будет бессрочная?

Парвиз Тухтасунов: Нет, предполагается, что «гаражная» амнистия будет действовать до 2025 года. Если правительство и Госдума поддержат законопроект, то он серьезно облегчит жизнь миллионам автовладельцев. Многие гаражные кооперативы, которыми автовладельцы пользуются до сих пор, создавались еще в советские времена. Тогда в собственность машино-места в них не оформлялись, а сегодня у многих владельцев гаражей и документов на руках нет. Сейчас коллеги из минэкономразвития и Росреестра предложили упрощенный вариант оформления собственности и определили перечень необходимых документов, которые можно запросить.

Как часто в России заказывают и проводят комплексные кадастровые работы? Реально благодаря им увеличить площадь земельного участка?

Парвиз Тухтасунов: Активизация комплексных кадастровых работ призвана уточнить координаты границ земельных участков. Благодаря полученным результатам удастся, во-первых, внести в реестр недвижимости сведения о границах ранее учтенных участков, а во-вторых, сократить количество земельных споров, защитив права собственников. Важно понимать, что комплексные кадастровые работы — это не возможность «подсуетиться» и увеличить площадь своих участков! Узаконить использование процента территории можно, только если вы пользуетесь землей более 15 лет, на нее никто не претендует, нет никаких споров с соседями, претензий со стороны органов власти.

Многие часто недовольны кадастровой стоимостью своих объектов. Кто и как производит расчеты?

Парвиз Тухтасунов: Сейчас в стране создается система «единого окна» в области кадастровой стоимости и кадастровой оценки. В регионах созданы бюджетные учреждения — так называемые центры кадастровой оценки. Поэтому при любом вопросе каждый гражданин может обратиться в конкретное учреждение в своем регионе. Более того, сейчас уже одобрено усиление контроля за процедурами определения кадастровой стоимости, в том числе и персональная ответственность оценщиков за результаты госоценки. Эти меры направлены на недопущение определения необоснованной кадастровой стоимости и, как следствие, несправедливого налогообложения.

«Летающий» сервис Федеральной кадастровой палаты выдает выписки из ЕГРН онлайн, а не в течение трех дней, как положено по закону

В системе Росреестра вы работаете уже больше трех лет, больше года возглавляете Федеральную кадастровую палату. Как удалось добиться успехов в цифровизации за такой короткий срок?

Парвиз Тухтасунов: Я пришел в Росреестр и Кадастровую палату, когда произошло фактически одно из главных преобразований всей системы регистрации в России: буквально через пару месяцев после прихода новой команды вступал в силу 218-й закон, по которому кадастровый учет и регистрация прав переходили регистраторам. Для реализации закона была необходима новая информационная система, механизмы взаимодействия с населением и бизнесом. Но эта информационная система — ФГИС ЕГРН (Федеральная государственная информационная система Единого госреестра недвижимости) — на тот момент фактически не существовала.

Мы не смогли перенести срок ввода нового законодательства, поэтому нашим главным вызовом стало «подружить» новые и старые механизмы. За считаные дни мы должны были совместить из двух баз несколько видов информации — тогда речь шла отдельно о правах, отдельно об объектах недвижимости. Плюс ко всему в ходе реформы учреждение потеряло более 30% персонала: многие отраслевые специалисты перешли работать непосредственно с гражданами — например, в МФЦ.

После вступления в силу закона нам потребовался год, чтобы практически с нуля создать готовую информационную систему. А дальше мы стояли на перепутье: по аналогии с предыдущими командами отдавать поддержку и внедрение систем на операторов и поставщиков или все сохранять в своих руках и нести за это полную ответственность. Пройдя этот путь и столкнувшись с массой проблем на всех этапах реализации «наследия», которое нам оставили, руководство Росреестра приняло тяжелое, но единственно верное решение по созданию на базе ФКП In-house IT.

Таким образом, уже в 2019 году нам было важно оптимизировать работу на местах, сократить человеческий фактор и начать трансформацию всей организации. И сейчас, пройдя этот путь, мы уже можем открыто говорить о работающей системе оказания услуг и ведения всех процессов, которые связаны с недвижимостью и государственной политикой в области землеустройства.

Как вы сейчас оцениваете подготовленность систем, могут ли они обрабатывать необходимые объемы?

Парвиз Тухтасунов: Учетные системы и портальные сервисы были разработаны почти десять лет назад. Они элементарно не предназначены для обработки современного потока данных. И мы видим проблемы межведомственного взаимодействия, объемы запросов иногда доходят до абсурда. Вы наверняка помните историю, связанную с Московской областью, когда была выстроена очередь из запросов. Одна из многих причин — постоянный рост нагрузки на системы со стороны ведомств. Некоторые организации даже внутри своих подразделений не делятся информацией, а просто запрашивают у нас одни и те же данные несколько раз. И мы говорим не о десятках, а о сотнях тысяч запросов. А преподносится это как «сбои» в Росреестре.

Любые сбои ассоциируются со сбоями в Росреестре, и далеко не все считают, что ФГИС ЕГРН работает идеально.

Парвиз Тухтасунов: ФГИС ЕГРН зачастую путают с портальными сервисами. Это вообще один из главных мифов, который просто транслируется какими-то группами, в том числе отраслевым сообществом. Я предложу поставить точку в этом вопросе: ФГИС ЕГРН и портальные сервисы Росреестра, в том числе с доступом по ключу — это не одно и то же. В 2019 году не было зафиксировано ни одного сбоя во ФГИС, которые могли бы привести к задержке оказания услуг. А любая проблема с «зависанием» портала Росреестра — это следствие работы старых портальных сервисов, которые были разработаны в 2011-2012 годах. Именно поэтому была запущена работа по полному реинжинирингу существующих сервисов. Реальные результаты мы уже показали. Как пример — «летающий» сервис Федеральной кадастровой палаты, который выдает выписки из ЕГРН онлайн, а не в течение трех дней, как положено по закону. При этом, заметьте, если на портале Росреестра идут внутренние работы, например, вечером субботы, то вы все равно можете получить выписку на сайте Кадастровой палаты. Это говорит о том, что работы не связаны с ФГИС ЕГРН.

Учетные системы и портальные сервисы были разработаны почти десять лет назад. Они не предназначены для обработки современного потока данных

По выписке из ЕГРН у людей масса вопросов. Каков срок ее действия — неделя, месяц, год или она бессрочная?

Парвиз Тухтасунов: Срока действия как такового нет, но она показывает актуальные сведения на день ее выдачи. Мы всегда рекомендуем проверять данные о недвижимости в момент заключения сделки. Иными словами, при покупке квартиры, дома, участка можно даже не ждать, когда выписку покажет владелец недвижимости, а самостоятельно ее запросить. Данные о владельцах являются публичными и предоставляются по запросам.

Каков самый быстрый способ получить выписку?

Парвиз Тухтасунов: Через онлайн-сервис на сайте Кадастровой палаты «Заказ выписок из ЕГРН» можно запросить данные по объектам 52 регионов. В скором времени мы расширим действие на всю страну. Электронная подпись в данном случае не нужна. Достаточно подтвержденной учетной записи на портале госуслуг. Оттуда автоматически заполняются данные о заявителе, а характеристики об объекте недвижимости заполняются напрямую из ФГИС ЕГРН. Поэтому получить сведения можно в течение пары минут. Поиск объектов происходит автоматически по адресу или кадастровому номеру.

Про выписки из ЕГРН понятно — их можно получить мгновенно. А что еще теперь можно сделать быстрее?

Парвиз Тухтасунов: Зарегистрировать или поставить на учет собственность вы можете в среднем в течение трех-четырех дней. Пилотные проекты с кредитными организациями, например, та же «Фабрика электронных регистраций» вообще позволяют зарегистрировать права за 1-2 дня. Вспомните, какая система была 7-10 лет назад? Бесконечные очереди, огромная бумажная волокита. Мы за прошедшие три года сократили сроки оказания услуг почти на 35%.

По итогам 2019 года мы совместно с коллегами оказываем уже четыре услуги в секунду, на каждую из которых приходятся десятки транзакций. Такой объем не выполняет ни одно ведомство. В прошлом году мы оказали более 120 млн услуг в учетно-регистрационной сфере — это и выдача сведений из ЕГРН, и проведение действий. Почти 65% из них в электронном виде, который удобен пользователям.

Планируете дальше развивать?

Парвиз Тухтасунов: Сегодня наш приоритет — реинжиниринг всех сервисов Росреестра и Кадастровой палаты, запуск новых полезных платформ и функций. Причем не только для граждан, но и для бизнеса, отраслевых сообществ и власти, в том числе по модернизации процессов межведомственного взаимодействия. При этом очевидно, что не только процесс получения госуслуг должен быть максимально клиентоориентированным, но и механизмы получения информации для граждан должны быть максимально доступными. Например, в 2020 году будет запущен масштабный проект по реформированию всей системы ведомственного обслуживания. В структуре Кадастровой палаты есть колл-центр, который за время своего существования принял более 30 млн обращений. Но его системы морально устарели. Поэтому в 2019 году правительством одобрена полная модернизация ведомственного Центра телефонного обслуживания.

Мы внедрим системы бесконтактной работы с обращениями граждан на базе искусственного интеллекта. Глобально это позволит автоматизировать все процессы и создать комфортный для всех граждан страны процесс получения информации обо всех процедурах с недвижимостью.

Для людей выгода проста: мы уберем электронные и телефонные очереди, научим специалистов быстро получать информацию о статусах заявлений, не оставим ни один звонок или обращение без развернутого, понятного, детального ответа.

ФГИС ЕГРН сегодня работает не во всех регионах, в 2018 году был большой сбой. Когда система заработает повсеместно?

Парвиз Тухтасунов: Давайте разделим вопрос. Первое: почему все регионы не перешли на ФГИС? В 2018 году приостановка перехода страны на новую систему была обусловлена рисками — мы не готовы даже на крошечную долю процента рисковать учетно-регистрационными процессами страны, которые могли просто встать без должной защиты. И это принципиальный вопрос, поэтому было принято решение по остановке перехода страны на ЕГРН. Мы сразу предложили механизмы создания катастрофоустойчивых мощностей, фактически трехступенчатую защиту. Но мы потратили полтора года на процессы согласования, договоренности с минкомсвязи, чтобы в итоге прийти к решению 2018 года. Только сейчас мы завершили все работы по монтажу и получили необходимые мощности. И теперь без риска мы можем начать миграцию данных.

Нужно понимать, что тогда мы успешно решили две глобальные задачи: оперативно нивелировали последствия и обеспечили безопасность данных. Мы часто видим, когда в рамках проектов дают отсылку к успешному «международному опыту», мы в свою очередь этот опыт создаем своими руками.

По поручению правительства мы должны завершить переход всех регионов на ФГИС в этом году. Внедрение начнем с Москвы и Московской области, которые, по нашим оценкам, будут полностью готовы к работе в системе уже во втором квартале этого года.

Вы оказываете в электронном виде 65% услуг. С учетом общей тенденции цифровизации когда вы полностью откажетесь от бумаги?

Парвиз Тухтасунов: Мы должны быть гибкими и оказывать услуги в том виде, в котором удобно пользователям. Разумеется, существует тенденция к переходу на предоставление услуг в электронном виде, но есть ряд категорий граждан, которые бы хотели иметь «бумажные» альтернативы. И мы обязаны эту возможность им предоставить.

Если же говорить об основных направлениях в развитии цифровизации ведомства, то большое внимание уделяется вопросу перевода процесса госрегистрации сделок в электронную форму. Мы уже разработали единые форматы электронных документов, это первый шаг для перехода к совершению сделок преимущественно в электронный вид. Также у нас есть идеи по внедрению технологий машинного чтения документов и роботизации для того, чтобы сократить нагрузку на сотрудников ведомства. Но это случится только в том случае, если мы убедимся в отсутствии рисков нарушения чьих-либо законных прав и интересов.

Мы почти полностью перешли «в цифру» при выдаче сведений. Кадастровая палата обработала и выдала в прошлом году более 90 млн сведений, свыше 90% запросов поступило именно в электронном виде.

На базе Кадастровой палаты создается аналитический центр. В чем его отличия от агентств, которые предлагают свою аналитику?

Парвиз Тухтасунов: Все, что мы сейчас делаем, идет от запросов рынка. Бизнесу для развития нужна качественная аналитика. Это подтверждается неуклонным ростом интереса предпринимателей к получению консультационных услуг — потребность в них возросла почти на 27% за последний год. Поэтому мы готовы формировать и предоставлять уже и аналитическую информацию, которая поможет в стратегическом бизнес-планировании. Пилотный проект мы запустим в Ставропольском крае уже к лету этого года. А полноценная работа центра будет запущена после утверждения необходимых регламентов.

Есть ли проблема с наполнением ЕГРН данными?

Парвиз Тухтасунов: Здесь скорее вопрос не информационной системы, а вопрос процесса установления данных — как подсчитали, как померили. Например, в 2020 году Кадастровая палата будет проводить работы по исправлению реестровых ошибок, в том числе в отношении земель граждан. По нашим подсчетам, около 4% — а это 2,5 млн земельных участков в стране — имеют пересечения границ. Это реальные реестровые ошибки.

Почему так исторически произошло? Это, например, физические ошибки в межевых планах, которые подготовлены кадастровыми инженерами. Есть отдельный блок проблем, связанный с разными условными системами координат в регионах, которые не «бьются» между собой.

Сейчас в ЕГРН внесены 56% всех границ земельных участков, у 26 млн земельных участков границы отсутствуют в ЕГРН. 4%, как я сказал, имеют пересечения. После выявления ошибки, пересечения границ земельных участков, мы направим уведомление собственнику об этой проблеме с предложением схемы, на которой будут отображены и старые (ошибочные) границы, и новые, предлагаемые к исправлению. По истечении трехмесячного срока реестровая ошибка будет исправлена. Здесь не потребуются никакие финансовые затраты граждан, как, например, они платят кадастровым инженерам при межевании. Это полностью финансируемый государством проект.

Источник: РГ