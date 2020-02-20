Интерес к большим квартирам без отделки пропадает

Пропадает интерес к квартирам без отделки, в том числе в домах премиум-класса: покупатели перекладывают отделку на застройщика, чтобы не слушать месяцами строительный шум после новоселья.

Спрос на квартиры под самоотделку снизился

Чересчур просторные квартиры уходят в прошлое. Потенциальных новоселов больше волнует красота и рациональность. «Стали крайне важны внешний вид дома, красивая входная группа с охранником или консьержкой. Эти покупатели предпочитают квартиры в новостройках — с необычными планировками и современными архитектурными и инженерными решениями», — говорит директор Департамента вторичного рынка «ИНКОМ-Недвижимость» Сергей Шлома.

В 2010-е годы клиенты стали больше ценить необычные архитектурные решения в части остекления зданий. Появился спрос на квартиры с панорамными, французскими, угловыми и ленточными окнами, отмечает управляющий партнер компании «Метриум» Мария Литинецкая. По ее словам, в 1990-е годы первым платежеспособным и очень ограниченным по численности покупателям нравились здания с индивидуальной архитектурой, с собственной инфраструктурой (рестораном, бассейном и фитнес-клубом). Они интересовались огромными площадями квартир — от 150 кв. м и больше. Новостройки 2000-х, когда на рынок пришел «массовый» покупатель, подросли вверх, в них появились квартиры с кухнями площадью в 10-15 «квадратов» и больше. В 2010-е покупатели «детализировали» требования к современным планировкам. Возник спрос на квартиры европейского формата — с объединенными кухней и гостиной. Появились дополнительные санузлы, гардеробные, террасы, спальни с отдельным санузлом.

Пропадает интерес к квартирам без отделки, в том числе в домах премиум-класса: покупатели перекладывают отделку на застройщика, чтобы не слушать месяцами строительный шум после новоселья. «При выборе элитного жилья важным стало не только наличие кондиционирования, качественных лифтов, но и установка систем очистки воды, увлажнения воздуха, персональный лифт для пентхауса», — говорит директор департамента городской недвижимости компании Knight Frank Андрей Соловьев.

Пропадает интерес к квартирам без отделки, в том числе в домах премиум-класса.

В 1970-е годы «классикой жанра» были квартиры в стандартных панельных домах — 45-метровые однокомнатные, «двушки» по 48-52 кв. м и «трешки» по 70-80. По словам члена правления Союза архитекторов России, первого вице-президента московского отделения Международной академии архитектуры Юрия Виссарионова, сейчас мы возвращаемся к этим, по сути «европейским» стандартам. Причины «съеживания» квартир и в финансовых возможностях покупателей, и в более рациональном их взгляде на жилье. Большие квартиры — для больших семей, бездетным парам или одиночкам не нужны огромные площади. «К тому же рынок жилья становится более динамичным — жилье уже не покупают на всю жизнь. По мере улучшения благосостояния человек перемещается в следующую квартиру», — указывает Виссарионов.

Источник: РГ