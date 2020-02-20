Бордель с проститутками на съемной квартире создали двое мужчин в Бердске

Для привлечения клиентов злоумышленники раздавали потенциальным клиентам визитки, теперь их будут судить.

Предстанут перед судом за бордель

Двое жителей Бердска 39 и 36 лет предстанут перед судом за организацию борделя с проститутками, данную информацию «Курьер. Среда. Бердск» подтвердил прокурор Бердска Роман Спивак.

Представители надзорного ведомства указали, что притон с проститутками работал больше года — с июля 2018 года по декабрь 2019 года. Мужчины арендовали для «жриц любви» квартиру. Клиентов привлекали с помощью визиток, в них указывали номера телефонов. Судя по всему, «бизнес» работал успешно. «Работницами» бордели были три женщины, все они были совершеннолетними.

Теперь сутенеры предстанут перед судом. Статьи серьезные — организация занятия проституцией (ст.241 ч.1 УК РФ) и вовление в занятие проституцией, совершенное группой лиц по предварительному сговору (ст.240 ч.2 п.«в» УК РФ).

Теперь же уголовное дело направлено для рассмотрения по существу в Бердский городской суд.