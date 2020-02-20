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Бордель с проститутками на съемной квартире создали двое мужчин в Бердске

18:15 20.02.2020 Фото: express-k.kz
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Для привлечения клиентов злоумышленники раздавали потенциальным клиентам визитки, теперь их будут судить.

Бордель с проститутками на съемной квартире создали двое мужчин в Бердске
Предстанут перед судом за бордель

Двое жителей Бердска 39 и 36 лет предстанут перед судом за организацию борделя с проститутками, данную информацию «Курьер. Среда. Бердск» подтвердил прокурор Бердска Роман Спивак.

Представители надзорного ведомства указали, что притон с проститутками работал больше года — с июля 2018 года по декабрь 2019 года. Мужчины арендовали для «жриц любви» квартиру. Клиентов привлекали с помощью визиток, в них указывали номера телефонов. Судя по всему, «бизнес» работал успешно. «Работницами» бордели были три женщины, все они были совершеннолетними.

Теперь сутенеры предстанут перед судом. Статьи серьезные — организация занятия проституцией (ст.241 ч.1 УК РФ) и вовление в занятие проституцией, совершенное группой лиц по предварительному сговору (ст.240 ч.2 п.«в» УК РФ).

Теперь же уголовное дело направлено для рассмотрения по существу в Бердский городской суд.

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От редакции

Ка накажут за бордель?

Аноним, 20 февраля 2020 18:35
каков возраст проституток был в данном борделе?
Аноним, 20 февраля 2020 20:03
А болеют ли проститутки Вич-инфекциец или нет?
Партнер, 20 февраля 2020 19:55
НВР:
А кто такой "Ка" ?
Партнер, 20 февраля 2020 19:56
Наверное главный сутенер...
Чубайс, 20 февраля 2020 19:58
НВР:
Не согласен с тем, что они "злоумышленники"...
Добро творили....)
Пожурят и поймут и простят...(условно)...

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