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Частично признал вину обвиняемый в издевательствах над расстрелявшем сослуживцев солдатом под Читой 

18:32 20.02.2020 Фото: Википедии
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Срочник из Тюмени убил 8 солдат и офицеров воинской части, в которой проходил службу. Двое тяжело ранены. Рамить Шамсутдинов заявил, что решился на массовый расстрел из-за постоянной дедовщины в части.

Частично признал вину обвиняемый в издевательствах над расстрелявшем сослуживцев солдатом под Читой 
Рядовой Шамсутдинов объяснил расстрел сослуживцев

В Читинском гарнизонном суде прошло судебное заседание по делу о неуставных взаимоотношениях в воинской части, где служил Рамиль Шамсутдинов. В этом деле он проходит потерпевшим, но обвиняется в убийстве восьмерых сослуживцев. На 26 февраля назначено прение сторон, завершающая стадия процесса.

Фигурантом дела о дедовщине в войсковой части в Забайкалье является рядовой Руслан Мухатов. Он был допрошен во время сегодняшнего заседания, изменил показания и отказался полностью признать вину, рассказал в интервью радио Sputnik адвокат Рамиля Шамсутдинова Равиль Тугушев.

«Допрос Мухатова длился больше часа, было очень много вопросов, в том числе, почему он частично изменил показания. Он считает, что его попросили нанести удары. По эпизоду с Рамилем он полностью признал вину. Не знаю, как это воспримет суд. Изначально говорилось, что он полностью раскаялся и признает вину. Я не вижу раскаяния в его словах. В практике, когда человек меняет показания и не раскаивается, суд редко идет навстречу», – сказал Равиль Тугушев.

25 октября 2019 года срочник из Тюмени расстрелял солдат и офицеров воинской части, в которой проходил службу. Восемь человек от полученных ранений погибли на месте. Еще двое ранены. Они находятся в тяжелом состоянии в одном из московских госпиталей. Шамсутдинов заявил, что решился на массовый расстрел из-за постоянных издевательств в части.

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