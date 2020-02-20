20.02
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Общество

Кремль не считает провокацией вопрос Путину о невозможности прожить на 10 800 рублей в Петербурге

18:51 20.02.2020 Фото: Кремлин.ру
4 1

Песков предложил «не делать обобщений» и детально разобраться со случаем, о котором ему также рассказали журналисты: пенсионерка из Челябинска якобы отправила президенту полученную ею прибавку к пенсии в размере 1 рубль 10 копеек.

Кремль не считает провокацией вопрос Путину о невозможности прожить на 10 800 рублей в Петербурге
Дмитрий Песков предложил разбираться с каждым конкретным случаем низкой пенсии
Сюжет: Пенсионная реформа
Кремль не считает провокацией вопрос Путину о невозможности прожить на 10 800 рублей в Петербурге

Постыдились бы: не жаловаться на маленькие пенсии призвали звезд шоу-бизнеса в Союзе пенсионеровКремль не считает провокацией вопрос Путину о невозможности прожить на 10 800 рублей в ПетербургеЕщё 108 новостей

В Кремле не считают провокацией вопрос, как прожить на 10 тыс. 800 рублей, заданный накануне президенту в Петербурге, но предлагают разбираться с такими выплатами в каждом отдельном случае.

«Я не думаю, что это провокация, Путин часть общается с людьми во время поездок по регионам. Вчера, после того, как президент возложил цветы к памятнику Собчаку, он увидел, что рядом собрались люди, и подошел к ним пообщаться. Там стояла женщина, которая совершенно спокойно и вдумчиво общалась с президентом, давала свои аргументы и выслушивала его. Вряд ли здесь можно говорить о какой-то провокации», — сказал журналистам в четверг пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Он прокомментировал ситуацию, имевшую место в среду, когда женщина спросила у президента, как можно прожить на 10 800 рублей в месяц. При этом журналисты поинтересовались мнением пресс-секретаря главы государства по этому вопросу.

Песков затруднился ответить на этот вопрос, объяснив, что это не входит в его функции. «Это вопрос, скорее, риторический», — сказал он на замечание, что на МРОТ в размере 12 тыс. 130 руб. также трудно прожить.

При этом Песков напомнил, что вопросы о низких ставках неоднократно входили в число обращений к Прямой линии с президентом. «Мы часто приходили к выводу, что не везде четко сформулирована эта сумма, то есть где-то человек работает за какие-то полставки. Поэтому обобщающих выводов я бы не делал. А что касается доходов россиян, то президент об этом говорил в Послании (Федеральному Собранию), и на повышение жизненного уровня направлена целая программа. И вчера, общаясь с этой женщиной, президент говорил о том, что делается», — подчеркнул представитель Кремля.

Он признал, что, «к сожалению, невозможно ожидать сиюминутных результатов, но делается очень много, чтобы поступательно поднимать жизненный уровень россиян».

Песков предложил «не делать обобщений» и детально разобраться со случаем, о котором ему также рассказали журналисты: пенсионерка из Челябинска якобы отправила президенту полученную ею прибавку к пенсии в размере 1 рубль 10 копеек, передает Интерфакс».

«Давайте мы будем уже на счет пенсионерки детально разбираться, какую она получает пенсию, почему у нее такая надбавка, что это за надбавка и где она ее получила (…) Каждый конкретный случай нужно разбирать отдельно. Безусловно, можно делать некие обобщения, но на основе отдельно взятого случая выводить какие-то тенденции — я предлагаю этого не делать», — сказал пресс-секретарь президента, добавив, что не слышал об этом случае.

Мнение читателей
1
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Путин знает все о пенсиях?

Аноним, 20 февраля 2020 19:33
Не считает провокацией? То есть бабулю не будут пытать по обвинению с терроризме? Ну надо же, какие добрые!
Аноним, 20 февраля 2020 19:33
если на 130 трудно то на 12 невозможно.
Аноним, 20 февраля 2020 20:36
Да чтобы этот песков Часы электронные Montana носил
Иван, 20 февраля 2020 20:44
Вот наверное они ржали над этой тётей.

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Умерли от коронавируса два пассажира круизного лайнера Diamond Princess
20:45 20-02-2020
Умерли от коронавируса два пассажира круизного лайнера Diamond Princess
Постыдились бы: не жаловаться на маленькие пенсии призвали звезд шоу-бизнеса в Союзе пенсионеров 1
20:30 20-02-2020
Постыдились бы: не жаловаться на маленькие пенсии призвали звезд шоу-бизнеса в Союзе пенсионеров
Модные брови 2020: начес, мыльные брови и натуралы
20:30 20-02-2020
Модные брови 2020: начес, мыльные брови и натуралы
Чего стоит опасаться в магические даты 20.02.2020 и 22.02.2020?
20:23 20-02-2020
Чего стоит опасаться в магические даты 20.02.2020 и 22.02.2020?
Путин приказал очистить от криминала стратегически важные отрасли экономики 2
20:15 20-02-2020
Путин приказал очистить от криминала стратегически важные отрасли экономики
Получить данные о недвижимости за пару минут помогут новые сервисы
20:06 20-02-2020
Получить данные о недвижимости за пару минут помогут новые сервисы
Интерес к большим квартирам без отделки пропадает
20:00 20-02-2020
Интерес к большим квартирам без отделки пропадает
Уволили за издевательства над постояльцами директора Дома престарелых в Новосибирске
19:55 20-02-2020
Уволили за издевательства над постояльцами директора Дома престарелых в Новосибирске
Минздрав: Сколько раз в неделю нужно заниматься спортом?
19:53 20-02-2020
Минздрав: Сколько раз в неделю нужно заниматься спортом?
Вступил в "Партию роста" лидер группы "Ленинград" Сергей Шнуров 1
19:50 20-02-2020
Вступил в