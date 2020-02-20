Шимкив: Звания «Город трудовой доблести» достоин Новосибирск. Выберут всего 10 российских городов

Спикер заксобрания Новосибирской области предложил обратиться к президенту России с ходатайством о присвоении столице Сибири высокого звания. После того, как закон вступит в силу.

Андрей Шимкив живет в Бердске

Вопрос о присвоении Новосибирску звания «Город трудовой доблести» будет рассмотрен на мартовской сессии Законодательного Собрания Новосибирской области заявил сегодня спикер регионального парламента Андрей Шимкив.

Президент России Владимир Путин 14 декабря 2019 года внес на рассмотрение Госдумы законопроект, которым предлагается установить в Российской Федерации почетное звание «Город трудовой доблести и славы». Это звание предложено присваивать городам, жители которых внесли значительный вклад в достижение Победы в Великой Отечественной войне, обеспечив бесперебойное производство военной и гражданской продукции и проявив массовый трудовой героизм и самоотверженность. Звания планируется присуждать накануне 1 мая 2020 года. Всего планируется выбрать 10 городов.

«Практически уверен в том, что сегодня в Государственной Думе этот вопрос будет принят в третьем чтении. Как только Федеральный Закон вступает в силу, мы сразу начинаем это отрабатывать в нашем Законодательном Собрании, – заверил Андрей Шимкив. – Уверен, что все поддержат это решение и мы обратимся к Президенту с ходатайством о присвоении этого высокого звания нашему родному городу Новосибирску».

Андрей Шимкив пояснил, что в данный момент необходимо заключение Российской академии наук — историческое обоснование, содержащее факты трудовой доблести горожан, информация о вкладе Новосибирских предприятий в Победу в Великой Отечественной войне. «В принципе, у нас все есть, инициативы от общественных организаций, от партий. Вы помните, Андрей Панфёров начинал поднимать этот вопрос. Сейчас, я бы сказал всё идет в рабочем порядке. Ждем принятия в третьем чтении в Государственной Думе и начинаем плотно работать, основными силами ближе к мартовской сессии».