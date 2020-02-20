Получили медали в честь 75-летия Победы пять фронтовиков из Бердска

Пять фронтовиков получили медали «75 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945годов»

Слова благодарности от первых лиц города звучали дедам, отвоевавшим мир, отцам, сохранившим его на торжественном собрании, посвященном 23 февраля во Дворце культуры «Родина» Бердска сегодня, 20 февраля.

В дань глубокого уважения подвигу ветеранов, указом президента России учреждена юбилейная медаль «75 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945годов». Традиционно церемонию награждения проводят на сцене. Сегодня мэр Бердска Евгений Шестернин и спикер горсовета Валерий Бадьин вышли в зал.

Некоторые фронтовики с трудом поднимались с кресел, чтобы получить награду. Юбилейными медалями были награждены пять бердчан.

Аркадий Хлобыстов принимал участие не только в Великой Отечественной войне, но и в Япоией. Прошел пешком от Монголии до Китая.

Михаил Данилов служил минометчиком. Демобилизовался в 1952 году в звании младшего сержанта.

Иван Гуров воевал на Дальневосточном фронте в 152-м стрелковом полку. Был заряжающим 45-миллиметрового орудия.

Николай Живодеров служил в Забайкальском военном округе, в отряде «СМЕРШ».

Николай Илюшечкин служил наводчиком 57-миллиметровой пушки. В составе 61-го гвардейского полка 17-й дивизии 2-го кавалерийского корпуса 1-го Белорусского фронта прошел от Белоруссии до Берлина.

Евгений Шестернин рассказал со сцены, что он недавно общался с ветеранами локальных войн. Бойцы ему признавались: воевать — не самое страшное. Самое страшное — закрывать глаза своему погибшему боевому товарищу.

— Вам, милые женщины, тепла и уюта, ждите своих гвардейцев дома всегда. С любовью, с нежностью, с трепетом, потому что они этого достойны! — сказал Евгений Анатольевич.

Победительница конкурса «Мисс Юнармия-2020» Александра Софронова из школы №9 благодарила тех, кому мы обязаны жизнью.

— Я от лица молодежи и всех юнармейских отрядов хочу сказать огромное спасибо ветеранам за то, что мы сейчас имеем. За наше будущее, за право жить, творить, развиваться, за нашу свободу. Мы помним, мы ценим, мы понимаем важность той Победы. Любой курсант готов, если понадобится, уже сейчас пойти в бой. Рискнуть собой ради нашей Родины, ради семьи, ради друзей. Это ваша заслуга, ваш пример, — дрожащим голосом со слезами на глазах произнесла школьница.

В Бердске осталось всего 25 фронтовиков, тех кто собственными глазами видели ужасы войны, неимоверными усилиями и мужеством завоевал Великую Победу. Им стоя аплодировал зал, а погибших в войнах почтили минутой молчания.

Автор видео Елена Белоусова