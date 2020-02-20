20.02
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Новости Бердска / Общество

Получили медали в честь 75-летия Победы пять фронтовиков из Бердска

19:35 20.02.2020, Елена Белоусова Фото: Елены Белоусовой
1 1

Мэр Бердска Евгений Шестернин начал вручать юбилейные медали медали участникам Великой Отечественной войны. В Бердске осталось всего 25 победителей.

Получили медали в честь 75 летия Победы пять фронтовиков из Бердска
Пять фронтовиков получили медали «75 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945годов»

Слова благодарности от первых лиц города звучали дедам, отвоевавшим мир, отцам, сохранившим его на торжественном собрании, посвященном 23 февраля во Дворце культуры «Родина» Бердска сегодня, 20 февраля.

В дань глубокого уважения подвигу ветеранов, указом президента России учреждена юбилейная медаль «75 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945годов». Традиционно церемонию награждения проводят на сцене. Сегодня мэр Бердска Евгений Шестернин и спикер горсовета Валерий Бадьин вышли в зал.

Некоторые фронтовики с трудом поднимались с кресел, чтобы получить награду. Юбилейными медалями были награждены пять бердчан.

Аркадий Хлобыстов принимал участие не только в Великой Отечественной войне, но и в Япоией. Прошел пешком от Монголии до Китая.

Михаил Данилов служил минометчиком. Демобилизовался в 1952 году в звании младшего сержанта.

Иван Гуров воевал на Дальневосточном фронте в 152-м стрелковом полку. Был заряжающим 45-миллиметрового орудия.

Николай Живодеров служил в Забайкальском военном округе, в отряде «СМЕРШ».

Николай Илюшечкин служил наводчиком 57-миллиметровой пушки. В составе 61-го гвардейского полка 17-й дивизии 2-го кавалерийского корпуса 1-го Белорусского фронта прошел от Белоруссии до Берлина.

Евгений Шестернин рассказал со сцены, что он недавно общался с ветеранами локальных войн. Бойцы ему признавались: воевать — не самое страшное. Самое страшное — закрывать глаза своему погибшему боевому товарищу.

— Вам, милые женщины, тепла и уюта, ждите своих гвардейцев дома всегда. С любовью, с нежностью, с трепетом, потому что они этого достойны! — сказал Евгений Анатольевич.

Победительница конкурса «Мисс Юнармия-2020» Александра Софронова из школы №9 благодарила тех, кому мы обязаны жизнью.

— Я от лица молодежи и всех юнармейских отрядов хочу сказать огромное спасибо ветеранам за то, что мы сейчас имеем. За наше будущее, за право жить, творить, развиваться, за нашу свободу. Мы помним, мы ценим, мы понимаем важность той Победы. Любой курсант готов, если понадобится, уже сейчас пойти в бой. Рискнуть собой ради нашей Родины, ради семьи, ради друзей. Это ваша заслуга, ваш пример, — дрожащим голосом со слезами на глазах произнесла школьница.

В Бердске осталось всего 25 фронтовиков, тех кто собственными глазами видели ужасы войны, неимоверными усилиями и мужеством завоевал Великую Победу. Им стоя аплодировал зал, а погибших в войнах почтили минутой молчания.

Получили медали в честь 75 летия Победы пять фронтовиков из Бердска
Получили медали в честь 75 летия Победы пять фронтовиков из Бердска
Получили медали в честь 75 летия Победы пять фронтовиков из Бердска
Получили медали в честь 75 летия Победы пять фронтовиков из Бердска
Получили медали в честь 75 летия Победы пять фронтовиков из Бердска
Получили медали в честь 75 летия Победы пять фронтовиков из Бердска
Получили медали в честь 75 летия Победы пять фронтовиков из Бердска
Получили медали в честь 75 летия Победы пять фронтовиков из Бердска
Получили медали в честь 75 летия Победы пять фронтовиков из Бердска
Получили медали в честь 75 летия Победы пять фронтовиков из Бердска
Получили медали в честь 75 летия Победы пять фронтовиков из Бердска
Получили медали в честь 75 летия Победы пять фронтовиков из Бердска
Получили медали в честь 75 летия Победы пять фронтовиков из Бердска
Получили медали в честь 75 летия Победы пять фронтовиков из Бердска
Получили медали в честь 75 летия Победы пять фронтовиков из Бердска
Получили медали в честь 75 летия Победы пять фронтовиков из Бердска
Получили медали в честь 75 летия Победы пять фронтовиков из Бердска
Получили медали в честь 75 летия Победы пять фронтовиков из Бердска
Получили медали в честь 75 летия Победы пять фронтовиков из Бердска
Получили медали в честь 75 летия Победы пять фронтовиков из Бердска
Получили медали в честь 75 летия Победы пять фронтовиков из Бердска

Автор видео Елена Белоусова

Мнение читателей
1
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Как государство должно поддерживать ветеранов в юбилейный год?

Аноним, 20 февраля 2020 19:54
А самим ветеранам то надо? Надо их родственникам,им все мало и мало

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Умерли от коронавируса два пассажира круизного лайнера Diamond Princess
20:45 20-02-2020
Умерли от коронавируса два пассажира круизного лайнера Diamond Princess
Постыдились бы: не жаловаться на маленькие пенсии призвали звезд шоу-бизнеса в Союзе пенсионеров 1
20:30 20-02-2020
Постыдились бы: не жаловаться на маленькие пенсии призвали звезд шоу-бизнеса в Союзе пенсионеров
Модные брови 2020: начес, мыльные брови и натуралы
20:30 20-02-2020
Модные брови 2020: начес, мыльные брови и натуралы
Чего стоит опасаться в магические даты 20.02.2020 и 22.02.2020?
20:23 20-02-2020
Чего стоит опасаться в магические даты 20.02.2020 и 22.02.2020?
Путин приказал очистить от криминала стратегически важные отрасли экономики 2
20:15 20-02-2020
Путин приказал очистить от криминала стратегически важные отрасли экономики
Получить данные о недвижимости за пару минут помогут новые сервисы
20:06 20-02-2020
Получить данные о недвижимости за пару минут помогут новые сервисы
Интерес к большим квартирам без отделки пропадает
20:00 20-02-2020
Интерес к большим квартирам без отделки пропадает
Уволили за издевательства над постояльцами директора Дома престарелых в Новосибирске
19:55 20-02-2020
Уволили за издевательства над постояльцами директора Дома престарелых в Новосибирске
Минздрав: Сколько раз в неделю нужно заниматься спортом?
19:53 20-02-2020
Минздрав: Сколько раз в неделю нужно заниматься спортом?
Вступил в "Партию роста" лидер группы "Ленинград" Сергей Шнуров 1
19:50 20-02-2020
Вступил в