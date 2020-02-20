Партийный билет музыканту вручил председатель «Партии роста» Борис Титов. «Мне кажется, что я вам пригожусь — по крайней мере, внесу яркие краски, буду называть вещи своими именами. Со мной будет явно веселей», сказал Шнуров.



Сергей Шнуров вступил в «Партию роста»

Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров в четверг, 20 февраля, официально вступил в петербургское отделение «Партии роста».

Музыканта приняли в партию на собрании Санкт-Петербургского регионального отделения. С предложением выступила лидер парламентской фракции «Партии роста» Оксана Дмитриева.

«Я думаю, что с моей биографией вы примерно знакомы. Жизнь моя завернула таким странным поворотом, помаячила мне в виде «Партии роста». И мне кажется, что я вам пригожусь — по крайней мере, внесу яркие краски, буду называть вещи своими именами. Со мной будет явно веселей», — сказал Шнуров.

Партийный билет музыканту вручил председатель «Партии роста» Борис Титов. «Мы с Сергеем не то чтобы вчера познакомились, и я надеюсь, что он украсит нашу избирательную кампанию своими мыслями и идеями», — подчеркнул лидер партии.

«Я надеюсь, что Сергей Владимирович придаст нам ускорение послать всех туда, куда мы очень давно хотели», — пошутила Дмитриева, передает «Интерфакс».

Вместе со Шнуровым в ряды партии вступили бывший депутат Заксобрания Петербурга Владислав Бакулин и специалист муниципального образования Обухово Игорь Могильницкий. Перед этим, в начале заседания Дмитриева уточнила, что в петербургском отделении партии состоят 35 человек.

Ранее на собрании Титов объявил о старте кампании в партии по выборам в Государственную думу и региональные парламенты.

«Партия роста» — либерально-консервативная партия, созданная Титовым в 2016 году на базе партии «Правое дело».

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