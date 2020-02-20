Вступил в «Партию роста» лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров

Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров в четверг, 20 февраля, официально вступил в петербургское отделение «Партии роста».
Музыканта приняли в партию на собрании Санкт-Петербургского регионального отделения. С предложением выступила лидер парламентской фракции «Партии роста» Оксана Дмитриева.
«Я думаю, что с моей биографией вы примерно знакомы. Жизнь моя завернула таким странным поворотом, помаячила мне в виде «Партии роста». И мне кажется, что я вам пригожусь — по крайней мере, внесу яркие краски, буду называть вещи своими именами. Со мной будет явно веселей», — сказал Шнуров.
Партийный билет музыканту вручил председатель «Партии роста» Борис Титов. «Мы с Сергеем не то чтобы вчера познакомились, и я надеюсь, что он украсит нашу избирательную кампанию своими мыслями и идеями», — подчеркнул лидер партии.
«Я надеюсь, что Сергей Владимирович придаст нам ускорение послать всех туда, куда мы очень давно хотели», — пошутила Дмитриева, передает «Интерфакс».
Вместе со Шнуровым в ряды партии вступили бывший депутат Заксобрания Петербурга Владислав Бакулин и специалист муниципального образования Обухово Игорь Могильницкий. Перед этим, в начале заседания Дмитриева уточнила, что в петербургском отделении партии состоят 35 человек.
Ранее на собрании Титов объявил о старте кампании в партии по выборам в Государственную думу и региональные парламенты.
«Партия роста» — либерально-консервативная партия, созданная Титовым в 2016 году на базе партии «Правое дело».
Сергей Шнуров Ленинград Петербург Оксана Дмитр