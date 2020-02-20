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Уволили за издевательства над постояльцами директора Дома престарелых в Новосибирске

19:55 20.02.2020 Фото: Курьер. Среда. Бердск
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В учреждении проводят дополнительную санитарно-гигиеническую обработку, а также организованы личные приемы, начали проверку прокуратура Новосибирской области, Роспотребнадзор и Росдравнадзор.

Уволили за издевательства над постояльцами директора Дома престарелых в Новосибирске
Старикам не оказывали должного ухода в Доме ветеранов

Министерство труда и социального развития Новосибирской области расторгло трудовой контракт с директором Дома ветеранов, постояльцы которого жаловались на издевательства, в учреждении продолжается выездная проверка, говорится в распространенном в четверг сообщении пресс-службы правительства региона.

Ранее «Российская газета» рассказала о жалобах проживающих в Новосибирском доме ветеранов на то, что у них отнимают социальные выплаты, плохо кормят и грубо обращаются с ними, а лежачих больных привязывают к кроватям.

«Министерством по инициативе работодателя расторгнут контракт с руководителем Новосибирского дома ветеранов», — говорится в сообщении.

Также в учреждении проводят дополнительную санитарно-гигиеническая обработку, организованы личные приемы постояльцев. «В настоящее время в стационарном учреждении <…> решаются организационно-штатные вопросы. Усилен контроль качества оказания услуг проживающим гражданам в соответствии с установленными стандартами», — уточняется в сообщении.

Также проверку в учреждении проводят прокуратура Новосибирской области, Роспотребнадзор и Росдравнадзор, передает ТАСС.

Новосибирский дом ветеранов создан в 1966 году, учреждение рассчитано на 430 человек. В нем могут постоянно или временно проживать мужчины старше 60 лет и женщины старше 55 лет, а также люди с первой и второй группами инвалидности, нуждающиеся в реабилитации, бытовом и медико-социальном обслуживании. Учредителями являются Министерство труда и социального развития Новосибирской области и департамент имущества и земельных отношений Новосибирской области правительства Новосибирской области.

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