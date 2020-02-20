Путин приказал очистить от криминала стратегически важные отрасли экономики

Выступая на коллегии ФСБ, президент поручил контролировать расходование средств на нацпроекты, но не препятствовать работе соответствующих госорганов и коммерческих структур. Служба должна заниматься антикоррупционной защитой нацпроектов.

Владимир Путин выступил на заседании коллегии ФСБ

Президент Владимир Путин, выступая на коллегии ФСБ, поручил активно очищать от криминала стратегически важные отрасли экономики, сообщается на сайте Кремля.

Кроме того, Путин потребовал соблюдать права граждан и хозяйствующих субъектов и «не формально, а по делу» реагировать на информацию о нарушении прав предпринимателей со стороны надзорных органов.

Президент отметил, что одними из приоритетов в деятельности ФСБ должны оставаться обеспечение экономической безопасности и противодействие коррупции. Он призвал использовать опыт по выявлению преступных схем в финансовой и налоговой сферах, в топливно-энергетическом и оборонно-промышленном комплексах.

Ранее бизнес-омбудсмен Борис Титов сообщил, что в прошлом году было зарегистрировано на треть больше уголовных дел по экономическим статьям, чем в позапрошлом. По данным МВД и Следственного комитета, речь шла о преступлениях по статьям о мошенничестве, присвоении или растрате либо причинении ущерба путем обмана или злоупотребления, передает РБК. При этом бизнес-омбудсмен отметил, что рост происходит на фоне «потепления», приведя в пример инициативу председателя Верховного суда о передаче дел предпринимателей присяжным, а также то, что прокуратура стала чаще возвращать следствию «высосанные из пальца» дела.

Выступая на коллегии ФСБ, глава государства также поручил контролировать расходование средств на нацпроекты, но при этом не препятствовать работе соответствующих госорганов и коммерческих структур. Служба должна заниматься антикоррупционной защитой нацпроектов вместе с МВД, Генпрокуратурой, Счетной палатой и Росфинмониторингом, отметил он.

Премьер-министр Михаил Мишустин ранее поручил главе Минфина Антону Силуанову подготовить поправки в закон о госзакупках, «которые позволят организовать работу по нацпроектам <…> четче и быстрее». Кроме того, на заседании правительства он обратил внимание на отчет Счетной палаты, согласно которому по итогам 2019 года из федерального бюджета не было израсходовано около 1,1 млрд руб. Премьер назвал этот объем недопустимо большим.