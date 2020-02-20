20.02
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Красота / Общество

Маленькая дочь Ксении Бородиной словно мамина копия

20:53 20.02.2020 Фото: Открытые источники
0

Младшей дочке Теоне Омаровне почти 5 лет, звездная мама рассказывает в своем instagram аккаунте, что она растет настоящей тусовшицей и хулиганкой.

Маленькая дочь Ксении Бородиной словно мамина копия
Ксения Бородина со своей дочкой Теоной

Известная телеведущая Ксения Бородина часто делится с поклонниками своей личной жизнью, в том числе она не скрывает от публики замечательных дочек, которые растут абсолютными красавицами. Младшей дочке Теоне Омаровне почти 5 лет, звездная мама рассказывает в своем instagram аккаунте, что она растет настоящей тусовшицей и хулиганкой. Девочка с самых ранних лет снимается для рекламы, участвует в модных показах и шоу.

Ксения говорит, что она очень строгая мама и планирует тщательно следить за своими дочерьми и их воспитанием вплоть до совершеннолетия. Она хочет чтобы они учились в лучших российских вузах, давать зарубежное образование своим детям звездная мама не планирует.

Подписчики не перестают восхищаться красотой маленькой Теоны и пишут в комментариях:

— Теона- ты шедевр

-ну она у вас очень красивая!

-Совершенству нет предела

Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Действительно похожи?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Высмеяли разгоняющий лужи трактор на видео в Саранске пользователи Сети
22:00 20-02-2020
Высмеяли разгоняющий лужи трактор на видео в Саранске пользователи Сети
Магия цифр 20.02.2020: как не упустить судьбу и приумножить богатство в разы, разъясняет нумерология 4
21:50 20-02-2020
Магия цифр 20.02.2020: как не упустить судьбу и приумножить богатство в разы, разъясняет нумерология
Запредельными налоги на труд в России назвал министр Силуанов 1
21:45 20-02-2020
Запредельными налоги на труд в России назвал министр Силуанов
БердскСожалеет о продаже лагеря «Юность» депутат горсовета Бердска 7
21:45 20-02-2020
Сожалеет о продаже лагеря «Юность» депутат горсовета Бердска
Зафонивший микрофон Путина попал на видео с заседания коллегии ФСБ
21:30 20-02-2020
Зафонивший микрофон Путина попал на видео с заседания коллегии ФСБ
$1,4 млрд заработала основательница Wildberries Татьяна Бакальчук и стала богатейшей женщиной России 13
21:30 20-02-2020
$1,4 млрд заработала основательница Wildberries Татьяна Бакальчук и стала богатейшей женщиной России
Масленица в 2020 начнется 24 февраля: лучшие рецепты блинов
21:25 20-02-2020
Масленица в 2020 начнется 24 февраля: лучшие рецепты блинов
БердскПочему не отремонтировали городской парк Бердска, рассказал Евгений Шестернин 4
21:22 20-02-2020
Почему не отремонтировали городской парк Бердска, рассказал Евгений Шестернин
Били, кололи ножницами пальцы, привязывали и варили в кипятке 7-летнего мальчика родители в Воронеже 2
21:18 20-02-2020
Били, кололи ножницами пальцы, привязывали и варили в кипятке 7-летнего мальчика родители в Воронеже
Не дала достойного образа жизни пенсионная реформа в России, заявили в Счетной Палате 6
21:15 20-02-2020
Не дала достойного образа жизни пенсионная реформа в России, заявили в Счетной Палате