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Постыдились бы: не жаловаться на маленькие пенсии призвали звезд шоу-бизнеса в Союзе пенсионеров

20:30 20.02.2020 Фото: Википедии
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Глава организации Валерий Рязанский предположил, что многие знаменитости, дожив до пенсии, начинают удивляться размеру выплат, сравнивая их со своими зарплатами или гонорарами.

Постыдились бы: не жаловаться на маленькие пенсии призвали звезд шоу бизнеса в Союзе пенсионеров
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Сюжет: Пенсионная реформа
Постыдились бы: не жаловаться на маленькие пенсии призвали звезд шоу бизнеса в Союзе пенсионеров

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Деятелям культуры и шоу-бизнеса не следует жаловаться на маленькие пенсии. Такое мнение в беседе с «Газетой.Ru» высказал первый замглавы социального комитета Совета Федерации и председатель «Союза пенсионеров России» Валерий Рязанский.

«Я думаю, им надо постыдиться говорить о своих пенсионных доходах. Одно дело, когда речь идет о тружениках, — вот они могут жаловаться. Я не одобряю такие высказывания, они не от знания. Это способ завоевать какие-то симпатии», — сказал сенатор.

Рязанский предположил, что многие знаменитости, дожив до пенсии, начинают удивляться размеру выплат, сравнивая их со своими зарплатами или гонорарами.

«Они просто все начинают удивляться тому, как наши граждане могут жить на эту пенсию. Для них пенсия в 20-30 тысяч совсем не та, на которую они рассчитывали», — подчеркнул собеседник.

Сенатор добавил, что его пенсия составляет чуть больше 19 тысяч рублей.

Ранее Леонид Якубович назвал размер своей пенсии и признался, что не понимает, куда уходят 13% от его зарплаты.

Маленькую пенсию также озвучили Юлий Гусман, Николай Расторгуев, Александр Панкратов-Черный, Юрий Куклачев, Эдита Пьеха, Александр Друзь, Елена Ханга, Регина Дубовицкая и Лев Лещенко.

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От редакции

Можно прожить на одну пенсию?

Аноним, 20 февраля 2020 20:46
Всю жизнь деньги в конверте, а пенсию большую хотят! "даже на налоги не хватает!"- звезда говорила. А замок на какие шиши?

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