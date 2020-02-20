Умерли от коронавируса два пассажира круизного лайнера Diamond Princess

Скончались мужчина и женщина в возрасте примерно 80 лет. Граждан РФ среди умерших нет, сообщили в посольстве России в Токио.

На лайнере находилось 24 россиянина, у двоих заподозрили коронавирус

Два пассажира круизного лайнера Diamond Princess, у которых был выявлен коронавирус, скончались, передает NHK со ссылкой на правительственные источники, это мужчина и женщина в возрасте приблизительно 80 лет.

Граждан РФ среди умерших нет, сообщили в посольстве России в Токио.

Ранее на Diamond Princess в Японии завершился двухнедельный карантин. 19 февраля на берег сошла первая группа пассажиров примерно из 500 человек, передает Ъ.

На борту круизного лайнера находилось около 3,6 тыс. человек из 50 стран. Корабль вышел из японского города Иокогама 20 января и вернулся 3 февраля. После того как один из пассажиров, 25 января сошедший с судна в Гонконге, оказался зараженным, судно решили поместить на карантин.