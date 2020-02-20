Модные брови 2020: начес, мыльные брови и натуралы

Бровь может быть на тон темнее цвета волос:блондинкам подойдут песочные тона, достичь которых можно при использовании специальных теней;шатенки могут оставить естественный цвет или попросту подкрасить брови на тон темнее;рыжим девушкам к лицу как рыжие брови, так и коричневые; а вот брюнеткам брови иногда стоит с помощью косметики сделать на тон светлее, чтобы лицо не выглядело слишком угрюмым.

Брови тоже бывают «модными», хотя для некоторых это прозвучит и дико

Каждая женщина мечтает о совершенстве своей внешности, а потому уделяет внимание деталям, которые на первый взгляд кажутся совсем незначительными. Речь в нашем материале пойдет о бровях. И если многим мужчинам невдомек, почему дамы уделяют данному акценту столько внимания, то представительницы прекрасного пола прекрасно понимают, что иногда даже подобная, казалось бы, мелочь, может испортить весь внешний вид.

Брови тоже бывают «модными», хотя для некоторых это прозвучит и дико. Да, бровь должна подходить под цвет волос, кожи и глаз, а также акцентировать внимание на себе и на всех достоинствах лица женщины. Но отставать от веяний моды при выборе формы бровей также не стоит, ведь одна маленькая деталь может испортить весь собранный из мелочей образ.

Какие брови будут в моде в 2020 году



В бровях, как и в других частях тела и деталях стиля дамы все больше внимания обращают на естественность. Не могут этого не заметить и стилисты, и именно поэтому советуют в уходе за собой современным девушкам обращать внимание в первую очередь на то, насколько натуральным получился эффект. Выделяться «штукатуркой» нынче не в тренде.

Скаусы

«Мыльные» брови, слегка покрытые специальным гелем или обычным мылом, в тренде в 2020 году — выглядит такой эффект максимально естественно.

Тонировка

Яркое выделение бровей на лице уже не актуально. Брови должны по тональности максимально совпадать с цветом волос. Контрастность отошла на второй план, уступив место натуральности.

Влажный эффект

Он моде как в прическе, так и в уходе за бровями. Эффект «только умылась» очень романтичен и органично вписывается в любой стиль девушки.

Начес

Бровки-ниточки вышли из моды, уступив место более толстым и даже массивным бровям. Начес придает им слегка небрежный вид, а их обладательнице образ романтичной отрешенности.

Без бровей

Мода в 2020 году полна контрастов, а потому наравне с начесом и густотой в трендах задержатся обесцвеченные брови. Эффект потрясающий — кажется, что их совсем нет. В данном случае можно выделить красоту глаз без особых стараний.

Натуралы

Брови с эффектом не выщипанных — еще одно требование моды в 2020 году. Густые и даже слегка неухоженные, они позволяют выглядеть девушке максимально эффектно.

Цвет

Те, кто любит экспериментировать со внешностью. не могут не обратить внимание на модную новинку — цветные брови. Краску или тени приобрести не так уж и сложно, они есть даже на полках с масс-маркетом.

Перышко

Те, кто не любит строгость и границы, могут обратить свое внимание на модную укладку бровей в виде перьев. ​Создать такой шедевр можно с помощью любого фиксирующего средства для бровей.

Форма бровей, которая в моде в 2020

Как уже говорилось выше, в моде максимальная естественность, а потому и при выборе формы бровей важно в первую очередь учитывать свою «природную» красоту. Важно, чтобы бровь подходила под форму лица и разрез глаз. Остальное — дело техники.

Тонкие

Изысканная натуральная форма брови, которая немного толще ниточки, остается актуальной в 2020 году. Если толстые брови из-за мелких черт лица вам категорически не идут — выберите тонкую форму.

Как у мужчин

Широкая брови, не имеющая четкой грани, присуща в основном мужчинам. Женщинам с подобной также повезло — в 2020 их брови будут в моде!

Арка или удивление

Полукруглые брови без пресловутого «домика» также в моде. Если такая форма вам к лицу — не стоит менять ее на иную.

Как под линейку

Прямые брови также не теряют своей актуальности в 2020. Причем они могут быть как толстыми, так и тонкими — выбор будет зависеть от требований внешности. ​

Изогнутая бровь

Такая форма к лицу абсолютно всем при правильном выборе толщины и изгиба. Она считается универсальной и самой легкой в «укладке», а потому и не теряет своего места на Олимпе моды.

Странные

Если есть желание выделиться, экспериментировать можно как угодно. Наравне с натуральностью в моде оригинальность, так что самые смелые могут дать волю своей фантазии.

Цвет бровей — какой выбрать?

Цвет бровей важно выбирать самый подходящий под цветотип. Светлым девушкам не стоит делать брови цвета графита, а девушкам с темными волосами совершенно не пойдут рыжие брови.

Бровь может быть на тон темнее цвета волос:

блондинкам подойдут песочные тона, достичь которых можно при использовании специальных теней;

шатенки могут оставить естественный цвет или попросту подкрасить брови на тон темнее;

рыжим девушкам к лицу как рыжие брови, так и коричневые;

а вот брюнеткам брови иногда стоит с помощью косметики сделать на тон светлее, чтобы лицо не выглядело слишком угрюмым;

седовласым женщинам подойдут брови коричневого цвета или осветленный графит.

Как ухаживать за бровями

Никакой, даже самый безопасный и натуральный татуаж, не заменит натуральные брови и не будет выглядеть также естественно. Именно поэтому стилисты и косметологи советуют не пренебрегать средствами по уходу за бровями.

Брови нужно регулярно расчесывать и массажировать, чтобы усилить кровоток и ускорить их рост.

Косметику с бровей смывать нужно также тщательно, как и с глаз.

Питать брови можно специальными маслами или кремами с полезными веществами.

Коррекцию бровей, в частности формы и цвета, если пользуетесь краской, желательно проводить один раз в две недели. ​

Брови могут украсить, а могут напрочь испортить лицо — именно об этом должна помнить каждая девушка, стремящаяся к совершенству.

Источник: TheRussianTimes