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Навлекают страшную беду: Топ — 5 подарков от которых стоит отказаться

21:08 20.02.2020 Фото: pxhere.com
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Нельзя дарить и принимать в подарок украшения в виде черной розы, потому что это плохой знак. Если парень подарил девушке такое украшение, их навсегда может разлучить смерть.

Навлекают страшную беду: Топ 5 подарков от которых стоит отказаться
Нельзя принимать в подарок монеты

По части важных приметы и советов, которые нельзя игнорировать существует множество убеждений, самые основные приметы по поводу того, что можно и нельзя принимать в подарок, узнаем в статье.

Просите друзей и близких не дарить вам чайные сервизы — ведь можно разбить свое счастье. Если же вы получили сервиз в качестве подарка, то нужно в каждую чашку насыпать соли, а затем трижды промыть в воде говоря:

Сила земли на помощь приди, от зла и проблем меня сохрани, всю скверну и грязь назад забери. 

Нельзя дарить и принимать в подарок украшения в виде черной розы, потому что это плохой знак. Если парень подарил девушке такое украшение, их навсегда может разлучить смерть.

Замужняя женщина не должна принимать детские игрушки, чтобы не разрушить свое женское счастье.

Также не стоит принимать в подарок обувь, поскольку она может повести не той дорогой.

Заговоры на монеты очень сильные и советует никогда не принимать мелочь в подарок. Но если вы уже приняли монеты, то обязательно промойте их под проточной водой, приговаривая: «Вода чистая, все плохое смывает», а потом пойдите в магазин и потратьте эти деньги.

Источник: Хочу

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