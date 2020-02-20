Масленица в 2020 начнется 24 февраля: лучшие рецепты блинов

Блины на Руси всегда отличались совершенно особой консистенцией: они мягки, рыхлы, ноздреваты, пышны, легки и при этом как бы полупрозрачны, с четко различимым рисунком многочисленных пор. Такие блины как губка впитывают в себя растопленное масло, сметану, отчего делаются сочными, лоснящимися и вкусными.

Блины — символ Масленицы Блины — одно из самых древних изделий славянской кухни, появившееся еще до IX века в языческие времена. Слово «блин» — искаженное «млин» от глагола «молоть». «Мелин» или «млин» означает изделие из намеленного, т.е. мучное изделие.

Это едва ли не самое экономное мучное блюдо, для которого требуется минимум муки при максимуме жидкости (воды, молока), поскольку для блинов употребляется разжиженное тесто. Еще более увеличивают объем этого теста дрожжи. Встречающееся ныне использование соды для блинов заимствовано с Запада сравнительно недавно и несвойственно нашей кухне. Блины на Руси всегда отличались совершенно особой консистенцией: они мягки, рыхлы, ноздреваты, пышны, легки и при этом как бы полупрозрачны, с четко различимым рисунком многочисленных пор. Такие блины как губка впитывают в себя растопленное масло, сметану, отчего делаются сочными, лоснящимися и вкусными.

Однако, кулинария не стоит на месте и на сегодняшний день существует более тысячи различных рецептов блинов. Все эти рецепты можно разделить на несколько видов, различающихся между собой лишь используемым для приготовления сырьем: мукой, водой или молоком, маслом, яйцами.



Блины из гречневой и пшеничной муки.

Поставить опару из 0,75 стакана теплого молока, дрожжей и пшеничной муки. Когда тесто подойдет, добавить в него желтки, теплое масло, сахар и соль. Хорошо взбить, добавляя постепенно гречневую муку и столько теплого молока, чтобы тесто было консистенции сметаны, после чего дать подняться вторично. Затем ввести взбитые белки, перемешать и испечь на раскаленной, смазанной маслом сковороде, тонкие блины. Подать со сметаной, подрумяненным в масле луком, тертым сыром.

Продукты: 3 стакана пшеничной муки, 1,5 стакана гречневой муки, 30 г дрожжей, 6 яиц, 1 ч. ложка сахара, 4 ст. ложки сливочного масла, молоко, соль.

Блины с припеками (грибами, луком)

Приготовьте опару из 300 г муки, стакана воды, 20 г дрожжей и поставьте ее в теплое место. Когда опара подойдет, влейте в нее еще стакан теплой воды, две столовые ложки растительного масла, добавьте соль, сахар, остаток муки и все тщательно перемешайте. Промытые сушеные грибы замочите на три часа, отварите до готовности, нарежьте на маленькие кусочки, обжарьте, добавьте нашинкованный и слегка обжаренный зеленый или репчатый лук, нарезанный кольцами.

Разложив припеки на сковороде, залейте их тестом, жарьте как обыкновенные блины

Блинчики «морские»

Продукты на 6-8 персон:

для теста

1 чайная чашка муки, 2 сырых яйца средней величины, 1 чайная чашка молока, 1 ст. ложка оливкового или другого растительного масла, масло для смазывания сковороды, 1 щепотка соли;

для начинки

120 г креветок, очищенных от скорлупы, 2 очищенных и нарезанных тонкими ломтиками гребешка, 120 г филе сига, сок лимона, 4 ст. ложки сливочного масла или маргарина, 8 шт. мелко нарезанного зеленого лука, 3 ст. ложки муки, 1/4 чайной чашки молока, 1 ст. ложка сока лимона, соль, черный молотый перец.

В миску насыпать муку и посолить, в центре сделать углубление и вылить в него яйца, начинать мешать постепенно, с краев. Когда смесь начнет густеть, добавить немного молока и перемешать до однородной массы, взбить, добавить оставшееся молоко, перемешать с оливковым маслом, закрыть крышкой и оставить в холодном месте на 30 мин. Разогреть небольшую сковороду диаметром примерно 17 см, смазать растительным маслом. Испечь блины и, выложив их на тарелку, накрыть полотенцем.

Приготовить начинку. Гребешки и рыбу проварить с соком лимона 4 минуты. На сковороде распустить сливочное масло, добавить зеленый лук и обжарить 3 минуты. Убрать со сковороды обжаренный лук, посыпать ее мукой и обжарить 1 минуту. Снимите сковороду с огня и постепенно соедините обжаренную муку с молоком, после чего снова поставьте на огонь, доведите до кипения и варите в течение 3 минут, постоянно помешивая. В конце добавьте зеленый лук, гребешки с рыбой, сок лимона, посолите, поперчите, прогрейте на маленьком огне, не доводя до кипения. Полученную смесь разложите на блины, сверните их трубочкой или сложите треугольником. Блинчики уложите на противень, покройте листом фольги, поместите в духовку, разогретую до температуры 200°С на 10 минут, после чего немедленно подавайте к столу.

Блинчики с розовым грейпфрутом

Ингредиенты на 12 блинчиков:

для теста

250 г муки, 1/2 л молока, 4 сырых яйца, соль;

для начинки

8 розовых грейпфрутов, 300 г сахарного песка, 8 ст. ложек рома янтарного цвета, 50 г сливочного масла;

для украшения

3 ст. ложки сахарного песка, 1/2 стакана рома янтарного цвета.

Взбейте в кастрюле до соусообразного состояния муку с яйцами и щепоткой соли, постепенно подливая молоко, оставьте на 1 час.

Грейпфруты промойте, очистите от кожуры и белых пленок, нарежьте мякоть небольшими кусочками, положите в кастрюлю с распущенным сливочным маслом, 150 г сахарного песка, 4 ст. ложками рома, поставьте на очень медленный огонь. Доведите смесь до легкой карамелизации и оставьте в горячем виде.

Кожуру 2 грейпфрутов нарежьте тонкими ломтиками. В кастрюле распустите 150 г сахарного песка и 4 ст. ложки рома, положите кожуру грейпфрутов и отварите на медленном огне до прозрачного состояния.

Испеките дюжину блинов. По мере приготовления накладывайте на них ложкой мякоть грейпфрутов, сворачивайте и выкладывайте на противень, покрывая блинчики засахаренной кожурой грейпфрутов и посыпая сахаром. Поместите готовое блюдо на 5 минут в горячую духовку. Перед подачей на стол 1/2 ст. ложки рома разогрейте, полейте им блинчики и подожгите.

Сладкие блинчики с клубничным вареньем

Продукты: мука пшеничная — 250 г; варенье клубничное — 240 г; молоко или вода — 620 г; яйцо — 1 шт; сахар — 18 г; соль — по вкусу; масло топленое — 12 г; сахарная пудра — 30 г.

Яйцо растирают с солью, сахаром, добавляют половину нормы молока, муку и хорошо перемешивают, затем, продолжая взбивание, вливают оставшееся молоко. Готовое тесто процеживают.

На смазанную маслом раскаленную сковороду с толстым дном наливают тонким слоем тесто, распределяют его по поверхности и выпекают до золотистой корочки с обеих сторон. Блинчики сворачивают вдвое или вчетверо, укладывают на тарелку, поливают вареньем и посыпают сахарной пудрой.

Блины с ягодами и мороженным

Для теста: 1 стакан муки, 2 ст.л. оливкового масла, 1и1/4 стакана (310 мл) молока,

2 яйца, 50 г сливочного масла.

Для начинки: 225 г свежей клубники, 50 г шоколадных дропсов (или обычного плиточного шоколада, порезанного на кусочки), 550 г сливочного мороженого, лучше шоколадного, 50 мл шоколадного топпинга (густой десертный соус).

Положить муку в миску, добавить яйцо, молоко, взбивать все примерно 1 мин. Нагреть масло в сковороде, но не жарить его. Когда сковорода прогреется, слить масло в тарелку. Влить в большую блинную сковородку достаточно теста, чтобы оно покрывало дно. Обжаривать, пока края блинов не начнут подниматься. С помощью лопатки или широкого ножа перевернуть и обжарить с другой стороны до золотистого цвета. Складывать блины стопкой, прокладывая пергаментом. Должно получиться 10-12 штук. Подождать, пока блины полностью остынут и только тогда проложить их начинкой. На каждую тарелку положить стопку из 3 — 4 штук, положив между ними порезанную клубнику, кусочки шоколада и шарики мороженого, полить сверху топпингом. Порезать на 6 — 8 кусков, как торт, и быстро подавать, чтобы мороженое не растаяло.

Китайские блинчики «Шанхай»

Для теста: 100 г муки, 1 ст. ложка арахисового масла, щепотка соли, щепотка кайенского перца.





Блинная Масленица – славянский праздник живота

Для начинки:

2 ст. ложки арахисового масла, 100 г рубленой свинины (можно говядину напополам с бараниной), 100 г капусты шинкованной, 50 г лука-порея шинкованного, 4 головки лука нарезанные ломтиками, 50 г молодых побегов бамбука, разрезанных на тонкие полоски, 50 г мелко нарезанных грибов, 100 г побегов бобов, 100 г. очищенных и мелко нарезанных креветок, 2 ст. ложки темного соевого соуса, 2 ст. ложки сухого хереса, щепотка порошка чили, растительное масло для жарки во фритюре, 1 яичный белок для смазки.Постепенно влейте 225 мл холодной воды в муку, замесите тесто, добавьте растительное масло, соль и кайенский перец. Оставьте на 30 минут. Затем из этой смеси пожарьте 8 блинов.Разогрейте растительное масло в большой сковороде, положите свинину и жарьте 2 мин. Затем добавьте нашинкованную капусту, лук порей, посеченные головки лука и молодые побеги бамбука, тушите 2 минуты. Добавьте грибы и побеги бобов и жарьте еще 1 минуту. Затем добавьте креветки, соевый соус, херес, порошок чили и снимите с огня.Нагрейте растительное масло для жарки во фритюре до 190°С/375 F.Для заполнения блинчиков положите 2 ст. ложки начинки на каждый блин. Загните с обеих сторон и сверните, смазав щеточкой верхний край блина небольшим количеством яичного белка, закончите сворачивание.Положите сразу 4 рулетика в корзину для жарки. Жарьте каждую сторону в течение 2 мин. Выньте корзину и еще раз нагрейте растительное масло. Жарьте в течение следующих 2 минут или пока блинчики не станут румяными с каждой стороны. Высушите их на бумажной салфетке и подавайте к столу.Совет: Бамбук в блюдо можно не добавлять. Чтобы предотвратить прилипание блинчиков перед жаркой опустите корзину для жарки в растительное масло.

Источник: Хочу