Зафонивший микрофон Путина попал на видео с заседания коллегии ФСБ

Президенту Владимиру Путину пришлось прервать речь на коллегии Федеральной службы безопасности из-за технических неполадок с микрофоном. Трансляцию мероприятия вел канал «Россия 24».
Глава государства начал выступление, однако через несколько секунд из микрофонов послышался громкий гул.
Кто-то из присутствующих в шутку предположил, что техника стала фонить «из-за наводки».
«Испугались?» — пошутил Путин.
После этого устройство заработало в обычном режиме, и президент продолжил выступление.
В своей речи глава государства обозначил приоритеты работы ФСБ на 2020 год. В частности, Путин призвал активнее очищать от криминала стратегически важные области экономики и усилить борьбу с терроризмом, сообщается на сайте Кремля.