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Зафонивший микрофон Путина попал на видео с заседания коллегии ФСБ

21:30 20.02.2020 Фото: Кремлин.ру
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Кто-то из присутствующих в шутку предположил, что техника стала издавать гул «из-за наводки». «Испугались?» — пошутил Путин, когда неполадки устранили.

Зафонивший микрофон Путина попал на видео с заседания коллегии ФСБ
«Испугались?» Конфуз с микрофоном Путина попал на видео

Президенту Владимиру Путину пришлось прервать речь на коллегии Федеральной службы безопасности из-за технических неполадок с микрофоном. Трансляцию мероприятия вел канал «Россия 24».

Глава государства начал выступление, однако через несколько секунд из микрофонов послышался громкий гул.

Кто-то из присутствующих в шутку предположил, что техника стала фонить «из-за наводки».

«Испугались?» — пошутил Путин.

После этого устройство заработало в обычном режиме, и президент продолжил выступление.

В своей речи глава государства обозначил приоритеты работы ФСБ на 2020 год. В частности, Путин призвал активнее очищать от криминала стратегически важные области экономики и усилить борьбу с терроризмом, сообщается на сайте Кремля.

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