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Высмеяли разгоняющий лужи трактор на видео в Саранске пользователи Сети

22:00 20.02.2020 Фото: Стоп-кадр с видео
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Власти объяснили, что так тракторист пытался добраться до ливневки, чтобы ее прочистить. Но с трактористом пообещали провести профилактическую беседу о том, что в подобных случаях надо использовать специальную технику для откачки воды.

Высмеяли разгоняющий лужи трактор на видео в Саранске пользователи Сети
Трактор в Саранске пытался справиться с лужей

Тракторист с резонансного видео, который ковшом разгонял лужу в Саранске, пытался добраться до ливневки, объяснили РИА Новости в городской администрации.

Видео с трактором, который безуспешно пытается убрать ковшом воду из лужи рядом с остановкой пассажирского транспорта, появилось в сообществе «ВКонтакте» «Саранск. Доска позора». В интернете с иронией отнеслись к такому необычному способу «уборки» луж, предположив, что тракторист развлекается в отсутствие снега.

«Тракторист таким образом пробирался к ливневке, чтобы расчистить ее, пытался найти ливневку под водой», — заявили в горадминистрации.

Собеседница агентства рассказала, что из-за капризов погоды, когда днем все тает, а вечером подмерзает, ливневая канализация забивается наледью. «Кроме того, дороги обрабатываются песко-соляной смесью, это тоже способствует тому, что ливневки забиваются и вода не уходит», — объяснила она.

В горадминистрации добавили, что работникам муниципальных предприятий не давали поручений разгонять воду таким образом. С трактористом пообещали провести профилактическую беседу о том, что в подобных случаях надо использовать специальную технику для откачки воды.

В соцсетях посмеялись над этим зрелищем. Кто-то из пользователей недоумевал, «зачем он воду гоняет», другие указали на то, что неважно, чем они (коммунальщики) занимаются, «лишь бы не сидели без дела». Кто-то в шутку предложил вызвать трактористу на помощь «человек пять с лопатами».

В комментариях также предположили, что на самом деле цель трактор преследует благую. Просто не все это поняли.

«Он хочет убрать эту лужу, чтобы людей не обрызгали проезжающие автомобили. Но вам этого не понять», — заметил один из подписчиков.

В конце концов комментаторы пришли к выводу, что водитель трактора «просто хочет на море, вот и волну делает».

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