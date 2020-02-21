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Вместо зэков налоговики. «Последствиями» пригрозил за несанкционированные митинги из-за зданий на территории экс-бригады спецназа ГРУ мэр Бердска

21:00 21.02.2020 Фото: Галина Панчева
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Глава города считает, что «будоражить народ на пустой информации» не нужно и некорректно.

Вместо зэков налоговики. «Последствиями» пригрозил за несанкционированные митинги из за зданий на территории экс бригады спецназа ГРУ мэр Бердска
Мэр Бердска высказался по поводу «передачи» зданий под «тюрьму»

Мэр Бердска Евгений Шестернин пригрозил горожанам, которые собираются выходить на митинги из-за якобы передачи зданий экс-бригады ГРУ представителям ГУФСИН.

— Есть такие у нас граждане отдельные, которые после каждого обращения призывают на митинги выходить. Сразу объясняю — несанкционированные митинги имеют административные последствия. Необходимости в их проведении абсолютно нет, будоражить народ на пустой информации, я считаю, не очень корректно, — заявил мэр Бердска Евгений Шестернин.

Волна сообщений о том, что казармы военной части отдали под колонии или исправительный центр не на шутку разозлила жителей Бердска. Когда одни стали всерьез подумывать о переезде, другие ставили подписи под петицией против открытия колонии в Бердске и готовились к митингам.

Однако шумиху вокруг нового «дома» зэков прекратил глава Бердска Евгений Шестернин своим официальным заявлением: здания Минобороны не переданы ГУФСИНу.
Однако по информации «Курьер. Среда. Бердск», одна из казарм десантников уже передана архивной службе налоговой инспекции. Там налоговики провели капитальный ремонт. Остальные здания пока пустуют. Есть данные, что все-таки часть оставшихся объектов передадут города, остальные — в различные ведомства. Но военных там больше не будет.
Хотя Андрей Некрасов не исключает того, что Минобороны вернет Сибирский военный округ (СибВО ликвидирован, входит в Центральный военный округ) со штабом в Новосибирске. И тогда бердский военный городок снова может стать востребованным по назначению.
Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», 67-ю бригаду спецназа ГРУ, дислоцированную в Бердске, расформировали в 2009 году. Через несколько лет туда вошла 24-я бригада — на время ремонта казарм в Новосибирском военном городке. Военнослужащие вновь приехали в бердский военный городок летом 2014-го. Пришлось наводить порядок, поскольку многое было разрушено и разворовано, сообщал «Курьер. Среда. Бердск». Тогда по Бердску поползли слухи, что военные возвращаются навсегда.
Руководитель пресс-службы ЦВО Ярослав Рощупкин тогда пояснял, что о возрождении прославленной бердской бригады речь, разумеется не идет, но территорию, которую она занимала, Минобороны решил использовать по назначению.
— Рассматривается вопрос использования военного городка в целях размещения некоторых подразделений Центрального военного округа. На постоянной основе, — констатировал полковник Рощупкин. Предполагали, что в Бердск приедут новые военные «штаты». В том числе и в вертолетный полк.
Этим планам не суждено сбыться. В подвешенном состоянии находятся и идеи бердской власти создать на территории бывших войсковых частей учебные центры сибирского масштаба. Между тем, жизнь горожанам пока усложняют недостроенные дома Министерства обороны, привлекающие сталкеров и представляющие серьезную угрозу для детей, а также дороги, проложенные по землям военного ведомства. Муниципалитет не может их ремонтировать и благоустраивать — нецелевое использование бюджетных средств.

Видео: Галина Панчева

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От редакции

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Аноним, 20 февраля 2020 09:39
расскажите мне: кто может на пустом месте, после того как уже всем стало понятно что это фейк, все таки пытаться устраивать именно несогласованные митинги и зачем?
госдеп видимо, 20 февраля 2020 11:58
наш городишко курируют лично призеденты сша и россии.
Это всем давно известно..и ни кто не удивляется находя по весне на клумбах кокусы.
Аноним, 20 февраля 2020 10:51
НВР:
Нет!
Аноним, 20 февраля 2020 11:04
НВР:
Нет
Аноним, 20 февраля 2020 11:43
НВР: нет.
мэр в курсе, что по поводу мирных митингов написано в действующей Конституции? и не надо искать лазейки, президент их не одобряэ
Аноним, 20 февраля 2020 12:08
Мэр, как человек разумный и образованный,
знает о необходимости исполнения ВСЕХ законов.
В частности есть Федеральный закон от 19.06.2004 N 54-ФЗ "О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях", где целая глава называется "ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ ПУБЛИЧНОГО МЕРОПРИЯТИЯ"

А вы, анонимный наш провокатор, в курсе что помимо прав, есть еще и обязанности и их надо соблюдать чтобы пользоваться правами?
Аноним, 20 февраля 2020 13:29
о необходимости исполнения ВСЕХ законов.
В частности есть Федеральный закон от 19.06.2004 N 54-ФЗ
======================================
а вас не смущает, что этот ФЗ противоречит Конституции? вы в курсе, что так-то Конституция — это ОСНОВНОЙ закон государства, имеющий ВЫСШУЮ юридическую силу? а вот эти ваши понапринятые впопыхах законы, подзаконные акты, правила и прочие понятия -- это как раз то, что путин назвал лазейками.
Аноним, 20 февраля 2020 14:20
нет, не смущает, ибо противоречий не вижу.
Например Статья 27 Конституции Российской Федерации гарантирует каждому право свободно передвигаться и выбирать место пребывания и жительства.

Но если вы лично например попробуете около моего подъезда поставить палатку и заявить что будете там жить, ибо Конституцией вам даровано такое право,
то получите в бубен и это будет по закону!
Ибо, еще раз, кроме Конституции есть разъясняющие законы о том, как этим правом воспользоваться.

Вот скажите: до вас действительно не доходит, или просто провокатор?
Аноним, 20 февраля 2020 15:01
Это по какому закону дают в бубен тем, кто пребывает (и, получается, временно живёт - не мёртвый же он там валяется) возле вашего подъезда? Проясните, уважаемый, сам-себе-юрист
Аноним, 20 февраля 2020 16:54
Статья 27 Конституции Российской Федерации гарантирует каждому право свободно передвигаться и выбирать место пребывания и жительства.

Но если вы лично например попробуете около моего подъезда поставить палатку
======================================
нет. корректный пример будет звучать так:
Статья 27 Конституции Российской Федерации гарантирует каждому право свободно передвигаться и выбирать место пребывания и жительства.
НО вы должны об этом "уведомить власти", указав где, с кем, в каких условиях, как и почему вы собираетесь жить именно там, и если власти сочтут достаточно веской причину перемены вами места жительства или пребывания, то разрешат вам переезд. нет -- сиди на попе ровно. или разрешат, но не туда, не тогда и не с тем. и это всё при наличии нигде не оформленного, но недвусмысленного распоряжения линии партии и правительства никого никуда не пущать.
так понятно?
Аноним, 20 февраля 2020 17:34
16:54, пишите проще: Конституция гарантирует каждому свободно передвигаться и выбирать место пребывания, а специальный закон "уточняет" какой функционер укажет вам в какой конкретно камере и какой конкретно колонии вы это можете это право осуществлять. И "Конституция не нарушена, всё-по-закону" (с)
Аноним, 20 февраля 2020 18:19
комментаторы не признающие равенство между правом свободного выбора места жительства и правом митинговать.
напишите мне свои адреса - прийду к вам и буду у вас жить.
Нигде в Конституции не вижу что я с чем то должен считаться при выборе места жительства, так что плевать мне на ваши бумажки о собственности! Займу у вас комнату и буду жить в ней :)
Аноним, 21 февраля 2020 00:38
18:19, может вам как и той спортсменке всё-таки для начала Конституцию ПРОЧИТАТЬ, прежде чем её трактовать?

Статья 35. 1. Право частной собственности охраняется законом. 2. Каждый вправе иметь имущество в собственности, владеть, пользоваться и распоряжаться им как единолично, так и совместно с другими лицами.

Так что я бы вам адресок кинул, если бы хотел позвать вас к себе в гости. Но так как я в своей ЧАСТНОЙ собственности, охраняемой этой же конституцией, видеть вас не желаю, то и адресок тоже нет смысла давать.

P.S: А перед подъездом можете жить перед любым. Они все одинаковые.
гость, 20 февраля 2020 12:01
У налоговой 6-этажное здание в центре стоит.Неужели им мало этажей для архивов???
***, 20 февраля 2020 19:44
Для того объема налоговых документов, которые необходимо хранить - мало, речь идёт о документах всей Новосибирской области
Иван, 20 февраля 2020 12:03
Главное что бы фейком не оказались слова мэра.
Аноним, 20 февраля 2020 12:40
Здесь вам кушать не дадут...
Иван, 20 февраля 2020 13:32
У вас крокодилы летают
Аноним, 20 февраля 2020 12:10
Новосибирский назначенец понемногу раскрывает суть своего присутствия здесь.
Sov, 20 февраля 2020 14:05
НВР: нет.
Интересно другое - этот угрожающий послал официальные запросы по волнующему всех вопросу? Ответы получил? Опубликовал? А ерундой болтать - это да, это он может.
Аноним, 20 февраля 2020 15:34
НВР:
Нет. Он так и не стал жителем Бердска. За пять лет поездками домой и из дома нанес ущерб бюджету Бердска более 2 миллионов (и это расчет в один конец).
Аноним, 21 февраля 2020 21:17
Потапов за такую же сумму ещё сидит.
Аноним, 20 февраля 2020 16:18
"ст.31,конституция РФ
Граждане Российской Федерации имеют право собираться мирно,без оружия,проводить собрания,митинги и демонстрации,шествия и пикетирования."
Понятно! Конституцией гарантировано!Никакого согласования! Специально пошел купил за 50 Руб.А что касается угроз мэра,можно и другие статьи применить.
Аноним, 20 февраля 2020 18:13
Федеральный закон от 19.06.2004 N 54-ФЗ "О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях" четко прописывает "ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ ПУБЛИЧНОГО МЕРОПРИЯТИЯ".

Было обращение в Конституционный суд с вопросом "не противоречит ли этот закон Конституции?".
Ответом было: "Не противоречит, а разъясняет".
Ни один хомячок апелляцию не подал и в Гаагу не побежал, ибо засмеяли бы...
Аноним, 21 февраля 2020 01:03
18:13, вам бы тоже следовало прочитать хотя бы раз закон, на который вы ссылаетесь. Ответственность за ПОСЛЕДСТВИЯ мероприятия без согласование там некоему Организатору (который, к слову, нигде не определён, но указано, что он МОЖЕТ быть, а следовательно может и НЕ быть!) вводится только одним пунктом 6 статьи 5 вот таким образом:

"6. Организатор публичного мероприятия в случае неисполнения им обязанностей, предусмотренных частью 4 настоящей статьи, несет гражданско-правовую ответственность за вред, причиненный участниками публичного мероприятия. Возмещение вреда осуществляется в порядке гражданского судопроизводства."

И к этому пункту есть вот такое примечание:

"Норма, которой введена ч. 6 данной статьи, признана частично не соответствующей Конституции РФ (Постановление КС РФ от 14.02.2013 N 4-П)."

Так что уже даже Конституционный суд безо всяких Гааг признал незаконность этого закона в части ответственности. Т. е. это всё - не более чем филькина грамота. Можете организовать, можете уведомить, можете даже согласовать, если хотите... А если нет - то на нет и суда нет!
Аноним, 20 февраля 2020 20:32
Назовите достижения мэра за его пребывание (кроме пары дорог, больницы и постройки школы с садиком которые из федеральных денег). Больше ничего. А теперь назовём негатив местного розлива: медицинского персонала оборудования нет, коллектор трубы рвутся, очистка улиц на тройку, детско спортивные лагеря под нож, коррупционных уголовных дел выше крыши и этот список бесконечен. Осталось из Бердска зону сделать и можно поставить жирную точку
2102, 21 февраля 2020 08:09
А Вы уверены,что все перечисленные Вами проблемы, с уходом нынешнего мэра, в одночасье сами собой решатся.Все названные проблемы-это проблемы всей страны и требуют огромного финансирования,так хотя бы посоветуйте,где эти деньги взять.Вы провокатор.
Аноним, 20 февраля 2020 21:01
НВР:
нет не верим, но арестов боимся, и все равно идем. А почему не санкционированный митинг? Его жители санкционируют, они против. Или у нас администрация выбирает, за что можно или против митинговать. Стрелять сразу будут?
Гость, 20 февраля 2020 21:27
Создайте кто-нибудь петицию, разместить зону прямо в мэрии (одно крыло чиновникам, а другое сидельцам), а мы её подпишем. Тогда у мэра будет альтернатива сразу.
А сейчас он отписывается, мол они федералы и от него ничего не зависит. Вот и будет зависеть.
2102, 21 февраля 2020 08:13
Чушь несете,аудиторию учитывайте.Читают Ваши "опусы" не только подростки.Ну,хоть одно дельное предложение предложите.
Сибиряк, 21 февраля 2020 09:19
НВР:
Мэра сложно поддерживать. Личность двоякая. Постоянно сам себе противоречит. Возьмите все статью про эту же тему с Военным городком. То звонил, то писал, то общался, а где "выхлоп". Дай официально опубликованное заявление губернатору, дай официальное заявление своего пресс-центра. А запугивать НАРОД, что не допустишь митинга, то здесь, УВАЖАЕМЫЙ, НАРОД сам будет решать и будет решать не стихийно, а в правовом поле.
Мэр блудит или не знает, что бердчане свободолюбивый НАРОД. И не буди лиха, пока тихо.
ну что свободолюбивы то конечно, 21 февраля 2020 10:45
Но все одно где депутатский запрос и ответ на него губернатору нсо?
Это же федеральный уровень? а мэр тут дело седьмое.
Аноним, 21 февраля 2020 14:24
На митинг то идти конечно надо.
Аноним, 21 февраля 2020 14:33
Потом он будет говорить что на тот момент не было у него такой информации и что землей распоряжается министерство обороны.
В тихушку заселят туда сначала химиков, потом уже арестантов с опытом.
Потом они здесь начнут искать блатхаты, двигаться в поиске выпивки, денег, будут искать жертв. Жить по другому они не умеют да и никому не нужны с судимостью никуда не принимают.
Аноним, 21 февраля 2020 14:38
Как ходили солдаты в самоход мы все знаем особенно кто живет в частном секторе.
Иван, 21 февраля 2020 15:41
Видимо Шестернину пригрозили за несакционированные митинги,и он это нам передал
Николай, 21 февраля 2020 19:06
Некоторым пришлым руководителям, которые за всё время работы в г. Бердске, не смогли разобраться с проблемами жителей, проживающим рядом с территорией воинской части. Они могли бы воздерживаться от угроз в адрес героев афганской и чеченских воин, проживающих там. Я несколько лет проживал там. Дома и коммуникации строили военные строители, которые не обеспечили комфорт. Там никто никого "не боломутит", а просто люди устали от проблем, которые многие годы не решают руководители города. Именно поэтому доверие к ним не высокое.

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