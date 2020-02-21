Вместо зэков налоговики. «Последствиями» пригрозил за несанкционированные митинги из-за зданий на территории экс-бригады спецназа ГРУ мэр Бердска

Мэр Бердска Евгений Шестернин пригрозил горожанам, которые собираются выходить на митинги из-за якобы передачи зданий экс-бригады ГРУ представителям ГУФСИН.
— Есть такие у нас граждане отдельные, которые после каждого обращения призывают на митинги выходить. Сразу объясняю — несанкционированные митинги имеют административные последствия. Необходимости в их проведении абсолютно нет, будоражить народ на пустой информации, я считаю, не очень корректно, — заявил мэр Бердска Евгений Шестернин.
Волна сообщений о том, что казармы военной части отдали под колонии или исправительный центр не на шутку разозлила жителей Бердска. Когда одни стали всерьез подумывать о переезде, другие ставили подписи под петицией против открытия колонии в Бердске и готовились к митингам.
Однако по информации «Курьер. Среда. Бердск», одна из казарм десантников уже передана архивной службе налоговой инспекции. Там налоговики провели капитальный ремонт. Остальные здания пока пустуют. Есть данные, что все-таки часть оставшихся объектов передадут города, остальные — в различные ведомства. Но военных там больше не будет.
Хотя Андрей Некрасов не исключает того, что Минобороны вернет Сибирский военный округ (СибВО ликвидирован, входит в Центральный военный округ) со штабом в Новосибирске. И тогда бердский военный городок снова может стать востребованным по назначению.
Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», 67-ю бригаду спецназа ГРУ, дислоцированную в Бердске, расформировали в 2009 году. Через несколько лет туда вошла 24-я бригада — на время ремонта казарм в Новосибирском военном городке. Военнослужащие вновь приехали в бердский военный городок летом 2014-го. Пришлось наводить порядок, поскольку многое было разрушено и разворовано, сообщал «Курьер. Среда. Бердск». Тогда по Бердску поползли слухи, что военные возвращаются навсегда.
Руководитель пресс-службы ЦВО Ярослав Рощупкин тогда пояснял, что о возрождении прославленной бердской бригады речь, разумеется не идет, но территорию, которую она занимала, Минобороны решил использовать по назначению.
— Рассматривается вопрос использования военного городка в целях размещения некоторых подразделений Центрального военного округа. На постоянной основе, — констатировал полковник Рощупкин. Предполагали, что в Бердск приедут новые военные «штаты». В том числе и в вертолетный полк.
Этим планам не суждено сбыться. В подвешенном состоянии находятся и идеи бердской власти создать на территории бывших войсковых частей учебные центры сибирского масштаба. Между тем, жизнь горожанам пока усложняют недостроенные дома Министерства обороны, привлекающие сталкеров и представляющие серьезную угрозу для детей, а также дороги, проложенные по землям военного ведомства. Муниципалитет не может их ремонтировать и благоустраивать — нецелевое использование бюджетных средств.
Видео: Галина Панчева
Это всем давно известно..и ни кто не удивляется находя по весне на клумбах кокусы.
Нет!
Нет
мэр в курсе, что по поводу мирных митингов написано в действующей Конституции? и не надо искать лазейки, президент их не одобряэ
знает о необходимости исполнения ВСЕХ законов.
В частности есть Федеральный закон от 19.06.2004 N 54-ФЗ "О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях", где целая глава называется "ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ ПУБЛИЧНОГО МЕРОПРИЯТИЯ"
А вы, анонимный наш провокатор, в курсе что помимо прав, есть еще и обязанности и их надо соблюдать чтобы пользоваться правами?
В частности есть Федеральный закон от 19.06.2004 N 54-ФЗ
======================================
а вас не смущает, что этот ФЗ противоречит Конституции? вы в курсе, что так-то Конституция — это ОСНОВНОЙ закон государства, имеющий ВЫСШУЮ юридическую силу? а вот эти ваши понапринятые впопыхах законы, подзаконные акты, правила и прочие понятия -- это как раз то, что путин назвал лазейками.
Например Статья 27 Конституции Российской Федерации гарантирует каждому право свободно передвигаться и выбирать место пребывания и жительства.
Но если вы лично например попробуете около моего подъезда поставить палатку и заявить что будете там жить, ибо Конституцией вам даровано такое право,
то получите в бубен и это будет по закону!
Ибо, еще раз, кроме Конституции есть разъясняющие законы о том, как этим правом воспользоваться.
Вот скажите: до вас действительно не доходит, или просто провокатор?
Но если вы лично например попробуете около моего подъезда поставить палатку
======================================
нет. корректный пример будет звучать так:
Статья 27 Конституции Российской Федерации гарантирует каждому право свободно передвигаться и выбирать место пребывания и жительства.
НО вы должны об этом "уведомить власти", указав где, с кем, в каких условиях, как и почему вы собираетесь жить именно там, и если власти сочтут достаточно веской причину перемены вами места жительства или пребывания, то разрешат вам переезд. нет -- сиди на попе ровно. или разрешат, но не туда, не тогда и не с тем. и это всё при наличии нигде не оформленного, но недвусмысленного распоряжения линии партии и правительства никого никуда не пущать.
так понятно?
напишите мне свои адреса - прийду к вам и буду у вас жить.
Нигде в Конституции не вижу что я с чем то должен считаться при выборе места жительства, так что плевать мне на ваши бумажки о собственности! Займу у вас комнату и буду жить в ней :)
Статья 35. 1. Право частной собственности охраняется законом. 2. Каждый вправе иметь имущество в собственности, владеть, пользоваться и распоряжаться им как единолично, так и совместно с другими лицами.
Так что я бы вам адресок кинул, если бы хотел позвать вас к себе в гости. Но так как я в своей ЧАСТНОЙ собственности, охраняемой этой же конституцией, видеть вас не желаю, то и адресок тоже нет смысла давать.
P.S: А перед подъездом можете жить перед любым. Они все одинаковые.
Интересно другое - этот угрожающий послал официальные запросы по волнующему всех вопросу? Ответы получил? Опубликовал? А ерундой болтать - это да, это он может.
Нет. Он так и не стал жителем Бердска. За пять лет поездками домой и из дома нанес ущерб бюджету Бердска более 2 миллионов (и это расчет в один конец).
Граждане Российской Федерации имеют право собираться мирно,без оружия,проводить собрания,митинги и демонстрации,шествия и пикетирования."
Понятно! Конституцией гарантировано!Никакого согласования! Специально пошел купил за 50 Руб.А что касается угроз мэра,можно и другие статьи применить.
Было обращение в Конституционный суд с вопросом "не противоречит ли этот закон Конституции?".
Ответом было: "Не противоречит, а разъясняет".
Ни один хомячок апелляцию не подал и в Гаагу не побежал, ибо засмеяли бы...
"6. Организатор публичного мероприятия в случае неисполнения им обязанностей, предусмотренных частью 4 настоящей статьи, несет гражданско-правовую ответственность за вред, причиненный участниками публичного мероприятия. Возмещение вреда осуществляется в порядке гражданского судопроизводства."
И к этому пункту есть вот такое примечание:
"Норма, которой введена ч. 6 данной статьи, признана частично не соответствующей Конституции РФ (Постановление КС РФ от 14.02.2013 N 4-П)."
Так что уже даже Конституционный суд безо всяких Гааг признал незаконность этого закона в части ответственности. Т. е. это всё - не более чем филькина грамота. Можете организовать, можете уведомить, можете даже согласовать, если хотите... А если нет - то на нет и суда нет!
нет не верим, но арестов боимся, и все равно идем. А почему не санкционированный митинг? Его жители санкционируют, они против. Или у нас администрация выбирает, за что можно или против митинговать. Стрелять сразу будут?
А сейчас он отписывается, мол они федералы и от него ничего не зависит. Вот и будет зависеть.
Мэра сложно поддерживать. Личность двоякая. Постоянно сам себе противоречит. Возьмите все статью про эту же тему с Военным городком. То звонил, то писал, то общался, а где "выхлоп". Дай официально опубликованное заявление губернатору, дай официальное заявление своего пресс-центра. А запугивать НАРОД, что не допустишь митинга, то здесь, УВАЖАЕМЫЙ, НАРОД сам будет решать и будет решать не стихийно, а в правовом поле.
Мэр блудит или не знает, что бердчане свободолюбивый НАРОД. И не буди лиха, пока тихо.
Это же федеральный уровень? а мэр тут дело седьмое.
В тихушку заселят туда сначала химиков, потом уже арестантов с опытом.
Потом они здесь начнут искать блатхаты, двигаться в поиске выпивки, денег, будут искать жертв. Жить по другому они не умеют да и никому не нужны с судимостью никуда не принимают.