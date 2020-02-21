Перечень лекарств, содержащих наркотические вещества, разрешенные к ввозу в Россию с 2020 года

Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 13.02.2020 № 80н «Об утверждении перечня заболеваний и состояний состояний и соответствующих лекарственных препаратов, содержащих наркотические средства или психотропные вещества».

Для ввоза в Россию, утвердят перечень заболеваний и состояний и соответствующих лекарственных препаратов, содержащих наркотические средства или психотропные вещества Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 13.02.2020 № 80н «Об утверждении перечня заболеваний и состояний и соответствующих лекарственных препаратов, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, в целях осуществления их ввоза на территорию Российской Федерации для оказания медицинской помощи по жизненным показаниям конкретного пациента или группы пациентов»

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(Зарегистрирован 19.02.2020 № 57542)



Источник: publication.pravo.gov.ru

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